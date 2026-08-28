Яя Туре Слован жамоасини Чемпионлар лигасига олиб чиқди

·0·Спорт
Яя Туре Слован жамоасини Чемпионлар лигасига олиб чиқди

Футбол оламида ўзининг ёрқин ўйинлари билан танилган таниқли собиқ ярим ҳимоячи Яя Туре мураббийлик фаолиятидаги илк йирик ютуққа эришди. Goal.com хабар беришича, у Братислава шаҳри шарафини ҳимоя қилувчи Слован жамоасини Чемпионлар лигасининг асосий босқичига олиб чиқишга муваффақ бўлди. Бу натижа ёш мутахассис учун мураббийлик фаолиятининг илк ойлариданоқ тарихий қадам бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳал қилувчи саралаш босқичида Слован сафарда Селже жамоасига қарши баҳс олиб борди. Мезбонларнинг ўз уйидаги ўйинлари жуда хавфли бўлишига қарамай, Яя Туре шогирдлари ажойиб тактик режа асосида ҳаракат қилиб, ишончли ғалабани қўлга киритди. Ушбу муваффақият натижасида жамоа Европанинг энг нуфузли клублар турнирининг гуруҳ босқичига йўлланма олди.

Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Яя Туре шахсий мақтовлардан кўра жамоавий бирликка эътибор қаратди. У барча мақтовлар футболчилар ҳамда мураббийлар штабига тегишли эканини таъкидлаб, уларнинг матонатини алоҳида эътироф этди. Шунингдек, мураббий тўрт соатлик автобус йўлини босиб ўтиб, сафар ўйинини ўз уйидагидек муҳитга айлантирган садоқатли мухлисларга миннатдорчилик билдирди.

Туре ўзининг собиқ жамоаларига қарши ўйнамоқчи

Турнирнинг асосий босқичига чиққандан сўнг, барча эътибор потенциал рақибларга қаратилди. Яя Туре ўзининг футболчилик даврида тўп сурган гранд клублари билан Братиславада учрашишни хоҳлаётганини яширмади. Унинг сўзларига кўра, шогирдларининг ҳақиқий даражасини билиш учун Европанинг кучли жамоалари билан майдонда синовдан ўтиш муҳим.

«Тўғрисини айтганда, Барселона ва Манчестер Сити Братиславага келишини жуда истардим», — дея иқтибос келтиради Goal.com мутахассиснинг сўзларини. У бу жамоаларга катта ҳурмат билан қарашини, бироқ уларга қарши баҳс жамоанинг ҳақиқий рақобатбардош ўрнини кўрсатиб беришини қўшимча қилди.

Чемпионлар лигасининг қийин синовлари

Бироқ Чемпионлар лигаси қуръа натижаларига кўра, Слованни жуда машаққатли ва қизиқарли тақвим кутиб тургани маълум бўлди. Турнир дебютанти бўлган жамоа ўз уйида PSJ, Рома, Лилл ва ЛАСК клубларини қабул қилиши керак. Шунингдек, улар сафарда Интер, Real Betis, Шахтёр Донецк ҳамда Штутгарт жамоаларига қарши баҳс олиб боради.

Қуръа натижалари жиддий рақибларни тақдим этганига қарамай, ёш мураббий жамоа ўз оёқларида қатъий туришини ва қитъанинг энг юқори даражадаги синовларига тайёргарлик кўришини таъкидлади. Слован учун бу мавсум нафақат тажриба тўплаш, балки Европа аренасида ўз сўзини айтиш учун ажойиб имкониятдир.

Яя ТуреСлован БратиславаЧемпионлар лигасиБарселонаМанчестер Сити
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина терма жамоаси футболчиларининг дисквалификация муддати қисқартирилдиАргентина терма жамоаси футболчиларининг дисквалификация муддати қисқартирилдиБугун, 14:58Пер Сеж Раян Шеркини даҳо деб атадиПер Сеж Раян Шеркини даҳо деб атадиБугун, 12:54Коул Палмер Хаби Алонсо қўл остида эркинлик топганини айтдиКоул Палмер Хаби Алонсо қўл остида эркинлик топганини айтдиБугун, 12:52Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиЎзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиБугун, 12:26Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!Бугун, 12:17Моуринью бошчилигидаги «Реал»ни ЕЧЛда даҳшатли ўйинлар кутмоқда!Моуринью бошчилигидаги «Реал»ни ЕЧЛда даҳшатли ўйинлар кутмоқда!Бугун, 12:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)