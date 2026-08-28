Яя Туре Слован жамоасини Чемпионлар лигасига олиб чиқди
Футбол оламида ўзининг ёрқин ўйинлари билан танилган таниқли собиқ ярим ҳимоячи Яя Туре мураббийлик фаолиятидаги илк йирик ютуққа эришди. Goal.com хабар беришича, у Братислава шаҳри шарафини ҳимоя қилувчи Слован жамоасини Чемпионлар лигасининг асосий босқичига олиб чиқишга муваффақ бўлди. Бу натижа ёш мутахассис учун мураббийлик фаолиятининг илк ойлариданоқ тарихий қадам бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳал қилувчи саралаш босқичида Слован сафарда Селже жамоасига қарши баҳс олиб борди. Мезбонларнинг ўз уйидаги ўйинлари жуда хавфли бўлишига қарамай, Яя Туре шогирдлари ажойиб тактик режа асосида ҳаракат қилиб, ишончли ғалабани қўлга киритди. Ушбу муваффақият натижасида жамоа Европанинг энг нуфузли клублар турнирининг гуруҳ босқичига йўлланма олди.
Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Яя Туре шахсий мақтовлардан кўра жамоавий бирликка эътибор қаратди. У барча мақтовлар футболчилар ҳамда мураббийлар штабига тегишли эканини таъкидлаб, уларнинг матонатини алоҳида эътироф этди. Шунингдек, мураббий тўрт соатлик автобус йўлини босиб ўтиб, сафар ўйинини ўз уйидагидек муҳитга айлантирган садоқатли мухлисларга миннатдорчилик билдирди.
Туре ўзининг собиқ жамоаларига қарши ўйнамоқчиТурнирнинг асосий босқичига чиққандан сўнг, барча эътибор потенциал рақибларга қаратилди. Яя Туре ўзининг футболчилик даврида тўп сурган гранд клублари билан Братиславада учрашишни хоҳлаётганини яширмади. Унинг сўзларига кўра, шогирдларининг ҳақиқий даражасини билиш учун Европанинг кучли жамоалари билан майдонда синовдан ўтиш муҳим.
«Тўғрисини айтганда, Барселона ва Манчестер Сити Братиславага келишини жуда истардим», — дея иқтибос келтиради Goal.com мутахассиснинг сўзларини. У бу жамоаларга катта ҳурмат билан қарашини, бироқ уларга қарши баҳс жамоанинг ҳақиқий рақобатбардош ўрнини кўрсатиб беришини қўшимча қилди.
Чемпионлар лигасининг қийин синовлариБироқ Чемпионлар лигаси қуръа натижаларига кўра, Слованни жуда машаққатли ва қизиқарли тақвим кутиб тургани маълум бўлди. Турнир дебютанти бўлган жамоа ўз уйида PSJ, Рома, Лилл ва ЛАСК клубларини қабул қилиши керак. Шунингдек, улар сафарда Интер, Real Betis, Шахтёр Донецк ҳамда Штутгарт жамоаларига қарши баҳс олиб боради.
Қуръа натижалари жиддий рақибларни тақдим этганига қарамай, ёш мураббий жамоа ўз оёқларида қатъий туришини ва қитъанинг энг юқори даражадаги синовларига тайёргарлик кўришини таъкидлади. Слован учун бу мавсум нафақат тажриба тўплаш, балки Европа аренасида ўз сўзини айтиш учун ажойиб имкониятдир.
…