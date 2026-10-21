Лилль — Галатасарой: таркиблар ва жонли матн

·31·Спорт
Лилль — Галатасарой: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги ЛилльГалатасарой учрашуви 21 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Лилль бошланғич таркиби: 1. Озер Б., 4. Александро, 21. Андре Б. (капитан), 7. Баква Д., 6. Бенталеб Н., 35. Диаун С., 38. Гоффи М., 10. Харальдссон Х., 17. Мукау Н., 3. Нгой Н., 24. Вердонк К.

Лилль захирадагилари: 26. Коссье И., 12. Гилл О., 9. Жиру О., 14. Кьергор М., 23. Нианзу Т., 19. Онал Б., 15. Перро Р., 28. Перрен Г., 50. Сажус Т., 2. Срданович Л.

Лилль бош мураббийи: Анчелотти Д.

Галатасарой бошланғич таркиби: 1. Чакир У., 11. Акгун Й., 42. Бардакчи А. (капитан), 83. Батраков А., 8. Габриэль Сара, 4. Якобс И., 45. Осимхен В., 7. Саллаи Р., 6. Санчес Д., 34. Торрейра Л., 53. Йилмаз Б.

Галатасарой захирадагилари: 3. Битшиабу Э., 17. Элмали Э., 21. Гюль Д., 20. Гюндоган И., 19. Гювенч Г., 99. Лемина М., 73. Лус Б., 74. Нхага Р., 10. Сане Л., 90. Синго У., 18. Угочукву Л., 24. Йилмаз Ж.

Галатасарой бош мураббийи: Бурук О.

ЛилльГалатасаройЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бунақасини умримда кўрмаганман»: Родри «Галатасарой»га қарши ўйин ҳақида гапирди«Бунақасини умримда кўрмаганман»: Родри «Галатасарой»га қарши ўйин ҳақида гапирди14 октябр 20:37Лилль — Брест: таркиблар ва жонли матнЛилль — Брест: таркиблар ва жонли матн17 октябр 23:04«Сити»да супер-трансфер: Аюб Буадди билан шахсий келишувга эришилди!«Сити»да супер-трансфер: Аюб Буадди билан шахсий келишувга эришилди!10 август 21:08Трансфер бомбаси: "Сити" Айюб Буадди учун пойгада "Арсенал"ни мағлуб этди!Трансфер бомбаси: "Сити" Айюб Буадди учун пойгада "Арсенал"ни мағлуб этди!29 июл 21:04ЖЧ-2026 олдидан жиддий синов: Хорватия ўз уйида Белгияга мағлуб бўлдиЖЧ-2026 олдидан жиддий синов: Хорватия ўз уйида Белгияга мағлуб бўлди2 июн 23:41Давиде Анчелотти фаолиятида илк бор «Лилл» бош мураббийи бўлдиДавиде Анчелотти фаолиятида илк бор «Лилл» бош мураббийи бўлди1 июн 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди