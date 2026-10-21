Лилль — Галатасарой: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Лилль — Галатасарой учрашуви 21 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Лилль бошланғич таркиби: 1. Озер Б., 4. Александро, 21. Андре Б. (капитан), 7. Баква Д., 6. Бенталеб Н., 35. Диаун С., 38. Гоффи М., 10. Харальдссон Х., 17. Мукау Н., 3. Нгой Н., 24. Вердонк К.
Лилль захирадагилари: 26. Коссье И., 12. Гилл О., 9. Жиру О., 14. Кьергор М., 23. Нианзу Т., 19. Онал Б., 15. Перро Р., 28. Перрен Г., 50. Сажус Т., 2. Срданович Л.
Лилль бош мураббийи: Анчелотти Д.
Галатасарой бошланғич таркиби: 1. Чакир У., 11. Акгун Й., 42. Бардакчи А. (капитан), 83. Батраков А., 8. Габриэль Сара, 4. Якобс И., 45. Осимхен В., 7. Саллаи Р., 6. Санчес Д., 34. Торрейра Л., 53. Йилмаз Б.
Галатасарой захирадагилари: 3. Битшиабу Э., 17. Элмали Э., 21. Гюль Д., 20. Гюндоган И., 19. Гювенч Г., 99. Лемина М., 73. Лус Б., 74. Нхага Р., 10. Сане Л., 90. Синго У., 18. Угочукву Л., 24. Йилмаз Ж.
Галатасарой бош мураббийи: Бурук О.
Изоҳлар 0
…