Францияда 10-тур: “Лилль” 2-ўринга чиқди, “Лион” мағлуб бўлди, “Марсель” ғалаба қозонди

·20·Спорт
Францияда 10-тур: “Лилль” 2-ўринга чиқди, “Лион” мағлуб бўлди, “Марсель” ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Франсия 1-лигасининг 10-турида «Лилл» сафарда «Ренн» устидан ғалаба қозониб, 21 очко билан турнир жадвалида 2-ўринга кўтарилиб олди.
  • «Марсель»
  • «Ланс»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, 18 очко билан кучли тўртликка кирди.
  • «Лион» эса «Брест»га 2:0 ҳисобида имкониятни бой бериб, 17 очко билан 5-ўринга тушиб қолди. «Монако» «Ле Ман» билан баҳсда 90-дақиқада гол ўтказиб юбориб, ғалабани қўлдан чиқарди ва 1:1 ҳисобида дуранг қайд этди.

Франция 1-лигасида 10-тур беллашувлари ниҳоясига етди. Турнинг сўнгги ўйинлари турнир жадвалининг юқори ва ўрта поғоналарида жиддий ўзгаришларга сабаб бўлди.

«Лилль» сафарда қийин ғалабани тантана қилиб 2-ўринга кўтарилган бўлса, «Марсель» «Ланс» майдонидан уч очко билан қайтди. «Лион» Брестда мағлубиятга учраб очко йўқотди, «Монако» эса сўнгги сониялардаги гол сабаб аутсайдер билан баҳсда ғалабани қўлдан чиқарди.

Турнинг марказий воқеалари ва эътиборга молик жиҳатлари

10-тур доирасида кечган учрашувлар қуйидаги муҳим воқеликлар билан ёдда қолди:

  • «Лилль»дан муҳим юриш (1:2): Ренн сафарида Диаун ва Нгойнинг голлари эвазига ғалаба қозонган жамоа очколарини 21 тага етказиб, чемпионатда соф 2-ўринга мустаҳкам ўрнашиб олди;

  • «Марсель» кучли тўртликка кирди (1:2): Амин Гуирининг 2-дақиқадаги тезкор голи ва Абдалланинг 82-дақиқадаги ҳал қилувчи зарбаси марселликларга 18 очко билан 4-поғонани тақдим этди;

  • «Лион»нинг сафардаги қоқилиши (2:0): Мусобақа етакчилари таъқибида бўлган «Лион» «Брест» меҳмони бўлиб, ҳар иккала бўлимда тўп ўтказиб юборди ва 17 очко билан 5-ўринда қолиб кетди;

  • «Монако»дан 90-дақиқадаги хато (1:1): 40-дақиқада Кулибали ҳисобни очган бўлса-да, монегасклар устунликни сақлай олмади: 90-дақиқада «Ле Ман» ҳужумчиси Солас мувозанатни тиклаб, кутилмаган дурангни таъминлади.

Лига 1. 10-турнинг барча қайдномалари

  • «Ланс» — «Марсель» 1:2

    Голлар: Товен (20) — Гуири (2), Абдалла (82).

  • «Ренн» — «Лилль» 1:2

    Голлар: Диа (31) — Диаун (24), Нгой (68).

  • «Брест» — «Лион» 2:0

    Голлар: Эжума (22), Ажорк (90+4, пен.).

  • «Ле Ман» — «Монако» 1:1

    Голлар: Солас (90) — Кулибали (40).

  • «Гавр» — «Лорьян» 0:2

    Голлар: Туре (18), Макенго (90+5).

  • «Анже» — «Ницца» 0:2

    Голлар: Диоп (2), Клаусс (78).

Турнир жадвалидаги ҳолат: Пешқадамлар таъқиби

10-тур якунларига кўра, юқори поғоналардаги кучлар нисбати қуйидагича кўриниш олди:

Ўрин

Жамоа

Ўйин

Очко

Ҳолат

2

«Лилль»

10

21

Сафардаги ғалаба билан 2-ўринга чиқиб олди

4

«Марсель»

10

18

«Ланс» устидан ғалабадан сўнг кучли тўртликда

5

«Лион»

10

17

«Брест»га имкониятни бой бериб, 5-ўринга тушди

7

«Монако»

10

16

90-дақиқада ғалабани бой бериб, 7-поғонада

8

«Ренн»

10

16

Ўз майдонидаги мағлубиятдан сўнг 8-ўринда

Франция чемпионатиЛига 1ЛилльМарсель
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чемпионлик пойгаси қизимоқда: “ПСЖ” ғалаба қозонди, “Париж” эса 2-ўринга кўтарилдиЧемпионлик пойгаси қизимоқда: “ПСЖ” ғалаба қозонди, “Париж” эса 2-ўринга кўтарилдиКеча 07:16Будё/Глимт — Лилль: таркиблар ва жонли матнБудё/Глимт — Лилль: таркиблар ва жонли матн3 ноябр 23:46«Ланс» бир киши кам бўлиб қолган драматик баҳсда «Лион»ни мағлуб этди«Ланс» бир киши кам бўлиб қолган драматик баҳсда «Лион»ни мағлуб этди10 октябр 06:50Францияда сенсация: “Лилль” 3-ўринга кўтарилди, “Ланс” эса муҳим очколарни бой бердиФранцияда сенсация: “Лилль” 3-ўринга кўтарилди, “Ланс” эса муҳим очколарни бой берди31 октябр 07:13Лилль — Ланс: таркиблар ва жонли матнЛилль — Ланс: таркиблар ва жонли матн31 октябр 00:08Марсель» сафарда тиз чўкди, «Ренн» эса тахтга кўтарилди: Францияда 4-тур сенсациясиМарсель» сафарда тиз чўкди, «Ренн» эса тахтга кўтарилди: Францияда 4-тур сенсацияси12 сентябр 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?