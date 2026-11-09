Францияда 10-тур: “Лилль” 2-ўринга чиқди, “Лион” мағлуб бўлди, “Марсель” ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсия 1-лигасининг 10-турида «Лилл» сафарда «Ренн» устидан ғалаба қозониб, 21 очко билан турнир жадвалида 2-ўринга кўтарилиб олди.
- «Марсель»
- «Ланс»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, 18 очко билан кучли тўртликка кирди.
- «Лион» эса «Брест»га 2:0 ҳисобида имкониятни бой бериб, 17 очко билан 5-ўринга тушиб қолди. «Монако» «Ле Ман» билан баҳсда 90-дақиқада гол ўтказиб юбориб, ғалабани қўлдан чиқарди ва 1:1 ҳисобида дуранг қайд этди.
Франция 1-лигасида 10-тур беллашувлари ниҳоясига етди. Турнинг сўнгги ўйинлари турнир жадвалининг юқори ва ўрта поғоналарида жиддий ўзгаришларга сабаб бўлди.
«Лилль» сафарда қийин ғалабани тантана қилиб 2-ўринга кўтарилган бўлса, «Марсель» «Ланс» майдонидан уч очко билан қайтди. «Лион» Брестда мағлубиятга учраб очко йўқотди, «Монако» эса сўнгги сониялардаги гол сабаб аутсайдер билан баҳсда ғалабани қўлдан чиқарди.
Турнинг марказий воқеалари ва эътиборга молик жиҳатлари
10-тур доирасида кечган учрашувлар қуйидаги муҳим воқеликлар билан ёдда қолди:
«Лилль»дан муҳим юриш (1:2): Ренн сафарида Диаун ва Нгойнинг голлари эвазига ғалаба қозонган жамоа очколарини 21 тага етказиб, чемпионатда соф 2-ўринга мустаҳкам ўрнашиб олди;
«Марсель» кучли тўртликка кирди (1:2): Амин Гуирининг 2-дақиқадаги тезкор голи ва Абдалланинг 82-дақиқадаги ҳал қилувчи зарбаси марселликларга 18 очко билан 4-поғонани тақдим этди;
«Лион»нинг сафардаги қоқилиши (2:0): Мусобақа етакчилари таъқибида бўлган «Лион» «Брест» меҳмони бўлиб, ҳар иккала бўлимда тўп ўтказиб юборди ва 17 очко билан 5-ўринда қолиб кетди;
«Монако»дан 90-дақиқадаги хато (1:1): 40-дақиқада Кулибали ҳисобни очган бўлса-да, монегасклар устунликни сақлай олмади: 90-дақиқада «Ле Ман» ҳужумчиси Солас мувозанатни тиклаб, кутилмаган дурангни таъминлади.
Лига 1. 10-турнинг барча қайдномалари
«Ланс» — «Марсель» 1:2
Голлар: Товен (20) — Гуири (2), Абдалла (82).
«Ренн» — «Лилль» 1:2
Голлар: Диа (31) — Диаун (24), Нгой (68).
«Брест» — «Лион» 2:0
Голлар: Эжума (22), Ажорк (90+4, пен.).
«Ле Ман» — «Монако» 1:1
Голлар: Солас (90) — Кулибали (40).
«Гавр» — «Лорьян» 0:2
Голлар: Туре (18), Макенго (90+5).
«Анже» — «Ницца» 0:2
Голлар: Диоп (2), Клаусс (78).
Турнир жадвалидаги ҳолат: Пешқадамлар таъқиби
10-тур якунларига кўра, юқори поғоналардаги кучлар нисбати қуйидагича кўриниш олди:
Ўрин
Жамоа
Ўйин
Очко
Ҳолат
2
«Лилль»
10
21
Сафардаги ғалаба билан 2-ўринга чиқиб олди
4
«Марсель»
10
18
«Ланс» устидан ғалабадан сўнг кучли тўртликда
5
«Лион»
10
17
«Брест»га имкониятни бой бериб, 5-ўринга тушди
7
«Монако»
10
16
90-дақиқада ғалабани бой бериб, 7-поғонада
8
«Ренн»
10
16
Ўз майдонидаги мағлубиятдан сўнг 8-ўринда
Изоҳлар 0
…