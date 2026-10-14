«Бунақасини умримда кўрмаганман»: Родри «Галатасарой»га қарши ўйин ҳақида гапирди
Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичи 2-тури доирасида Каталониянинг «Барселона» клуби Истанбулнинг қайноқ стадионида «Галатасарой» меҳмони бўлиб, йирик 4:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди. Учрашувдан сўнг «кўк-анорранглилар»нинг тажрибали яримҳимоячиси Родри Эрнандес беллашув таассуротлари билан ўртоқлашиб, мезбон мухлислар яратган мисли кўрилмаган босим ҳақида тўхталди.
Испаниялик яримҳимоячи фаолияти давомида кўплаб улкан ареналарда тўп сурган бўлса-да, Истанбулдаги муҳит уни чинакам ҳайратга солганини яширмади.
Родри: «Бунақа босимни фаолиятимда кўрмаганман»
Каталонияликлар етакчиси Истанбулдаги беллашув қанчалик оғир кечганини қуйидагича таърифлади:
Машаққатли баҳс: «Бу жуда оғир ўйин бўлди. “Галатасарой”га қарши ўз майдонида ўйнаш ҳар доим мураккаб бўлиб келган. Биз мухлислар катта босим ўтказишини аввалдан билардик, бироқ бунақасини умримда кўрмаганман», — деди Родри;
Ақл бовар қилмас муҳит: «Уларнинг рақиб тўп билан бўлгандаги ҳуштакбозлиги ва ўз жамоаси футболчиларини жонкуярлик билан қўллаб-қувватлаши — бу шунчаки ақл бовар қилмайдиган нарса», — дея турк мухлисларининг шиддатига тан берди футболчи.
0:1 дан 4:1 гача: Каталонияликларнинг иродали жавоби
Учрашув мезбонларнинг ҳужумкор босими остида бошланган бўлса-да, «Барселона» ўйин тизгинини ўз қўлига олишни уддалади:
Биринчи бўлимдаги қаршилик: Баҳсда дастлаб ҳисобни «Галатасарой» очди ва трибуналарни жунбушга келтириб, биринчи бўлимни ўз фойдасига ҳал қилишга уринди;
Иккинчи бўлимдаги бурилиш: Танаффусдан сўнг Ҳанси Флик шогирдлари ўйин тақдирини тубдан ўз томонига оғдирди ва рақиб дарвозасига кетма-кет тўртта тўп киритиб, якунда 4:1 ҳисобидаги йирик ва ишончли камбэкни расмийлаштирди.
Олдинда янги синов: Париж сафари
Истанбулда муҳим 3 очкони нақд қилган «Барселона»ни олдинда янада мураккаб халқаро синов кутмоқда:
Кейинги рақиб — «ПСЖ»: Чемпионлар Лигасининг навбатдаги турида Ҳанси Флик жамоаси яна сафарда майдонга тушиб, Парижнинг «Пари Сен-Жермен» клубига қарши тўқнаш келади;
Европа марказидаги тўқнашув: Плей-офф йўлланмаси ва умумий жадвалдаги етакчилик учун Париж сафари каталонияликлар учун турнинг энг марказий баҳсларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…