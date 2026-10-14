«Бунақасини умримда кўрмаганман»: Родри «Галатасарой»га қарши ўйин ҳақида гапирди

·0·Спорт
«Бунақасини умримда кўрмаганман»: Родри «Галатасарой»га қарши ўйин ҳақида гапирди

Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичи 2-тури доирасида Каталониянинг «Барселона» клуби Истанбулнинг қайноқ стадионида «Галатасарой» меҳмони бўлиб, йирик 4:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди. Учрашувдан сўнг «кўк-анорранглилар»нинг тажрибали яримҳимоячиси Родри Эрнандес беллашув таассуротлари билан ўртоқлашиб, мезбон мухлислар яратган мисли кўрилмаган босим ҳақида тўхталди.

Испаниялик яримҳимоячи фаолияти давомида кўплаб улкан ареналарда тўп сурган бўлса-да, Истанбулдаги муҳит уни чинакам ҳайратга солганини яширмади.

Родри: «Бунақа босимни фаолиятимда кўрмаганман»

Каталонияликлар етакчиси Истанбулдаги беллашув қанчалик оғир кечганини қуйидагича таърифлади:

  • Машаққатли баҳс: «Бу жуда оғир ўйин бўлди. “Галатасарой”га қарши ўз майдонида ўйнаш ҳар доим мураккаб бўлиб келган. Биз мухлислар катта босим ўтказишини аввалдан билардик, бироқ бунақасини умримда кўрмаганман», — деди Родри;

  • Ақл бовар қилмас муҳит: «Уларнинг рақиб тўп билан бўлгандаги ҳуштакбозлиги ва ўз жамоаси футболчиларини жонкуярлик билан қўллаб-қувватлаши — бу шунчаки ақл бовар қилмайдиган нарса», — дея турк мухлисларининг шиддатига тан берди футболчи.

0:1 дан 4:1 гача: Каталонияликларнинг иродали жавоби

Учрашув мезбонларнинг ҳужумкор босими остида бошланган бўлса-да, «Барселона» ўйин тизгинини ўз қўлига олишни уддалади:

  • Биринчи бўлимдаги қаршилик: Баҳсда дастлаб ҳисобни «Галатасарой» очди ва трибуналарни жунбушга келтириб, биринчи бўлимни ўз фойдасига ҳал қилишга уринди;

  • Иккинчи бўлимдаги бурилиш: Танаффусдан сўнг Ҳанси Флик шогирдлари ўйин тақдирини тубдан ўз томонига оғдирди ва рақиб дарвозасига кетма-кет тўртта тўп киритиб, якунда 4:1 ҳисобидаги йирик ва ишончли камбэкни расмийлаштирди.

Олдинда янги синов: Париж сафари

Истанбулда муҳим 3 очкони нақд қилган «Барселона»ни олдинда янада мураккаб халқаро синов кутмоқда:

  • Кейинги рақиб — «ПСЖ»: Чемпионлар Лигасининг навбатдаги турида Ҳанси Флик жамоаси яна сафарда майдонга тушиб, Парижнинг «Пари Сен-Жермен» клубига қарши тўқнаш келади;

  • Европа марказидаги тўқнашув: Плей-офф йўлланмаси ва умумий жадвалдаги етакчилик учун Париж сафари каталонияликлар учун турнинг энг марказий баҳсларидан бири бўлиши кутилмоқда.

БарселонаГалатасаройЧемпионлар ЛигасиИстанбул
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флик «Барселона»нинг Истанбулдаги 4:1 ҳисобидаги ғалабасига қандай баҳо берди?Флик «Барселона»нинг Истанбулдаги 4:1 ҳисобидаги ғалабасига қандай баҳо берди?Бугун 14:01Чемпионлар лигасида шиддатли тун: 2-турда голлар ёмғири кузатилдиЧемпионлар лигасида шиддатли тун: 2-турда голлар ёмғири кузатилдиБугун 06:33«Галатасарой» «Барселона»га қарши йирик ҳисобда ютқазди«Галатасарой» «Барселона»га қарши йирик ҳисобда ютқаздиБугун 05:55Ханси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошладиХанси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошлади17 сентябр 14:15Ламин Ямал: Чемпионлар лигасини ютишдан қўрқиш қўрқоқликдирЛамин Ямал: Чемпионлар лигасини ютишдан қўрқиш қўрқоқликдир15 сентябр 12:59Барселона мавсумни ажойиб бошлади ва Чемпионлар лигасида фаворитга айландиБарселона мавсумни ажойиб бошлади ва Чемпионлар лигасида фаворитга айланди10 сентябр 15:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...