7 ёшли икки карра Осиё чемпионига 10 минг доллар ва телевизор топширилди

·55·Спорт
7 ёшли икки карра Осиё чемпионига 10 минг доллар ва телевизор топширилди

Ўзбекистонлик ёш шахматчи Муҳаммадюсуф Баҳромов халқаро мусобақадаги ғалабалари учун 10 минг АҚШ доллари ва телевизор билан тақдирланди. Бу ҳақда Ўзбекистон шахмат федерацияси маълум қилди.

Муҳаммадюсуф Баҳромов Россиянинг Тула вилоятида ўтказилган 20-Осиё мактаб ўқувчилари шахмат чемпионатида 7 ёшгача бўлган ўғил болалар ўртасида классик шахмат ва блиц йўналишларида ғолиб бўлган. Шу тариқа у икки карра Осиё чемпионига айланган.

Ёш шахматчига муваффақиятлари учун пул мукофоти ва телевизор топширилди.

Муҳаммадюсуф БаҳромовЎзбекистон шахмат федерацияси20-Осиё мактаб ўқувчилари шахмат чемпионатиТулаРоссия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жавоҳир Синдаров билан Бибисора Ассаубаеванинг тўйлари бўладими? Бибисора Ассаубаевадан кинояли жавоб берилдиЖавоҳир Синдаров билан Бибисора Ассаубаеванинг тўйлари бўладими? Бибисора Ассаубаевадан кинояли жавоб берилдиБугун 14:20«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди17 октябр 21:21Шахмат олимпиадаси қаҳрамонлари юксак давлат мукофотлари билан тақдирландиШахмат олимпиадаси қаҳрамонлари юксак давлат мукофотлари билан тақдирланди28 сентябр 22:04«Олтин авлод»: Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон шахматчиларини табриклади«Олтин авлод»: Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон шахматчиларини табриклади27 сентябр 21:38Тула вилоятидаги Wildberries марказига дрон қулади: бир киши яраландиТула вилоятидаги Wildberries марказига дрон қулади: бир киши яраланди5 август 08:54Бронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилдиБронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилди18 сентябр 06:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди