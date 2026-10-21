Интер — Шахтёр Донецк: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Интер — Шахтёр Донецк учрашуви 22 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Интер бошланғич таркиби: 1. Мартинес Ж., 30. Карлос Аугусто, 25. Аканджи М., 95. Бастони А., 99. Спенс Д., 23. Барелла Н. (капитан), 20. Чалханоглу Х., 8. Сучич П., 32. Димарко Ф., 14. Бонни А., 9. Тюрам М.
Интер захирадагилари: 31. Биссек Й., 46. Бовио Л., 12. Ди Дженнаро Р., 17. Диуф А., 94. Эспозито Ф., 11. Луис Энрике, 22. Мхитарян Х., 48. Москони М., 49. Проведель И., 5. Станкович А., 45. Станте Ф., 7. Зелински П.
Интер бош мураббийи: Киву К.
Шахтёр Донецк бошланғич таркиби: 31. Ризник Д., 17. Тобиас В., 5. Бондар В., 22. Матвиенко М. (капитан), 13. Педро Энрике, 27. Очеретко О., 30. Алиссон, 10. Педриньо, 6. Марлон Гомес, 77. Мендоза Г., 9. Кауа Элиас.
Шахтёр Донецк захирадагилари: 99. Бруниньо, 23. Фесюн К., 25. Габриэль Карвальо, 18. Грам А., 14. Исаке Силва, 20. Караваев О., 8. Крыськив Д., 49. Лука Мейреллес, 37. Лукас Феррейра, 29. Назарина Е., 11. Невертон, 2. Траоре Л.
Шахтёр Донецк бош мураббийи: Туран А.
Изоҳлар 0
…