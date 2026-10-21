Интер — Шахтёр Донецк: таркиблар ва жонли матн

·3·Спорт
Интер — Шахтёр Донецк: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги ИнтерШахтёр Донецк учрашуви 22 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Интер бошланғич таркиби: 1. Мартинес Ж., 30. Карлос Аугусто, 25. Аканджи М., 95. Бастони А., 99. Спенс Д., 23. Барелла Н. (капитан), 20. Чалханоглу Х., 8. Сучич П., 32. Димарко Ф., 14. Бонни А., 9. Тюрам М.

Интер захирадагилари: 31. Биссек Й., 46. Бовио Л., 12. Ди Дженнаро Р., 17. Диуф А., 94. Эспозито Ф., 11. Луис Энрике, 22. Мхитарян Х., 48. Москони М., 49. Проведель И., 5. Станкович А., 45. Станте Ф., 7. Зелински П.

Интер бош мураббийи: Киву К.

Шахтёр Донецк бошланғич таркиби: 31. Ризник Д., 17. Тобиас В., 5. Бондар В., 22. Матвиенко М. (капитан), 13. Педро Энрике, 27. Очеретко О., 30. Алиссон, 10. Педриньо, 6. Марлон Гомес, 77. Мендоза Г., 9. Кауа Элиас.

Шахтёр Донецк захирадагилари: 99. Бруниньо, 23. Фесюн К., 25. Габриэль Карвальо, 18. Грам А., 14. Исаке Силва, 20. Караваев О., 8. Крыськив Д., 49. Лука Мейреллес, 37. Лукас Феррейра, 29. Назарина Е., 11. Невертон, 2. Траоре Л.

Шахтёр Донецк бош мураббийи: Туран А.

ИнтерШахтёр ДонецкЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шахтёр Донецк — АЕК Афина: таркиблар ва жонли матнШахтёр Донецк — АЕК Афина: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:41Стамфорд Бридге стадионида Чемпионлар лигаси ўйинлари ўтказилиши мумкинСтамфорд Бридге стадионида Чемпионлар лигаси ўйинлари ўтказилиши мумкин14 август 20:12Килиан Мбаппе Чемпионлар лигасидаги голлари сони бўйича Раул рекордини тенглаштирдиКилиан Мбаппе Чемпионлар лигасидаги голлари сони бўйича Раул рекордини тенглаштирди9 сентябр 02:12Аёллар Чемпионлар лигасининг янги мавсуми: Италия клублари рақиблари маълум бўлдиАёллар Чемпионлар лигасининг янги мавсуми: Италия клублари рақиблари маълум бўлди4 сентябр 17:19Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув борми?Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув борми?21 август 13:19Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув мавжудлиги айтилмоқдаЛаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув мавжудлиги айтилмоқда21 август 12:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди