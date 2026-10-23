Туркияда “Олтин бутса” учун аёвсиз жанг: Шомуродов ва Мурики Орбанга етиб олди

·86·Спорт
Туркияда “Олтин бутса” учун аёвсиз жанг: Шомуродов ва Мурики Орбанга етиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркия Суперлигасининг 2026/27 йилги мавсумида 8 та гол урган Муҳаммад Салоҳ тўпурарлар пойгасида етакчилик қилмоқда.
  • Элдор Шомуродов ва Ведат Мурики ўз голлари сонини 7 тага етказиб, Гифт Орбан билан биргаликда иккинчи ўринни эгаллашди.
  • Октябр ойида гол ура олмаётган Гифт Орбан муваффақияцизликлар сабабли асабийлашиб, захира ўриндиғидаги стулни тепиб юборди.

Туркия Суперлигасида 2026/27 йилги мавсум тўпурарлар пойгаси ҳақиқий юлдузлар жангига айланди. Европанинг етакчи чемпионатларида порлаган тажрибали тўпурарларнинг Туркияга кўчиб ўтиши мусобақадаги «Олтин бутса» учун рақобатни мислсиз даражада ошириб юборди.

Саккизинчи тур якунларига кўра, «Ливерпуль»даги ёрқин давридан сўнг «Трабзонспор» либосини кийган Муҳаммад Салоҳ 8 та гол билан якка пешқадамликни қўлга олди. Бироқ унинг ортидан келаётган таъқибчилар орасидаги рақобат кескинлашмоқда.

Шомуродов ва Мурикидан босим: Нишонда — Орбан

Сўнгги тур баҳслари тўпурарлар жадвалида жиддий ўзгариш ясади:

  • Шомуродов ва Мурикининг сермаҳсуллиги: «Башакшеҳир» сафида барқарор ҳаракат қилаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов ҳамда «Фенербаҳче» тўпурари Ведат Мурики рақиблар дарвозасини навбатдаги бор ишғол қилиб, ўз голлари ҳисобини 7 тага етказиб олишди;

  • Етакчига етиб олиш: Ушбу натижа орқали улар турнир жадвалида ўзларидан бир поғона юқорида бораётган «Амед» жамоаси ҳужумчиси Гифт Орбанга етиб олишди.

Октябрдаги «қуруқ» серия ва захира ўриндиғидаги тўполон

Шомуродов ва Мурикининг босими нигериялик иқтидорли форвард Гифт Орбаннинг руҳиятига оғир зарба бўлди:

  • Сермаҳсулликнинг йўқолиши: Мавсум бошида кетма-кет тўп киритган Орбан октябрь ойидаги расмий баҳсларда ҳали бирорта ҳам гол ура олгани йўқ;

  • Стулни тепган ғазаб: Муваффақиятсизликлар ортидан футболчида жиззакилик ва асабийлик кучайди. «Коньяспор»га қарши ўйинда мураббий уни захирага олишга қарор қилганида, Орбан майдонни тарк этаётиб ҳис-туйғуларини жиловлай олмади ва захира ўриндиғидаги стулни алам билан тепиб, ғазабини сочди;

  • Сабаб нимада? Илгари Италиянинг «Верона» клубида ҳам қайсар характери билан тилга тушган ҳужумчининг бундай кескин реакциясига мураббийнинг алмаштириши эмас, балки рақиб дарвозасига йўл топа олмаётгани сабаб бўлган.

Туркия Суперлигаси: Тўпурарлар пойгасидаги вазият

Туркия чемпионатининг тўпурарлар рўйхати дунё юлдузлари билан лиқ тўла:

Ўрин

Футболчи

Клуб

Голлар сони

1

Муҳаммад Салоҳ

«Трабзонспор»

8

2-4

Элдор Шомуродов

«Башакшеҳир»

7

2-4

Ведат Мурики

«Фенербаҳче»

7

2-4

Гифт Орбан

«Амед»

7

5-6

Виктор Осимҳен

«Галатасарой»

6

5-6

Душан Влаҳович

«Бешиктош»

6

Эслатиб ўтамиз, ўтган мавсумда Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасида 22 та гол киритиб, чемпионатнинг тенгсиз тўпурари сифатида «Олтин бутса»ни қўлга киритган эди. Бу йил ҳам ўзбек ҳужумчиси ўз совринини ҳимоя қилиш йўлида энг асосий фаворитлардан бири бўлиб турибди.

Туркия СуперлигасиЭлдор ШомуродовМуҳаммад СалоҳВедат Мурики
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!21 сентябр 06:52Жон Барнс Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтишини юқори баҳоладиЖон Барнс Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтишини юқори баҳолади11 август 18:38Муҳаммад Салоҳ Туркиянинг Trabzonspor клуби билан шартнома имзоладиМуҳаммад Салоҳ Туркиянинг Trabzonspor клуби билан шартнома имзолади6 август 18:39Жейми Каррагер Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтганини танқид қилдиЖейми Каррагер Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтганини танқид қилди6 август 13:50«Трабзонспор» Элдор Шомуродов трансфери бўйича ҳаракатларни фаоллаштирди«Трабзонспор» Элдор Шомуродов трансфери бўйича ҳаракатларни фаоллаштирди21 август 09:34Шомуродов "Трабзонспор"га ўтадими? "Башакшеҳир" президенти баёнот бердиШомуродов "Трабзонспор"га ўтадими? "Башакшеҳир" президенти баёнот берди7 август 11:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди