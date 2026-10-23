Туркияда “Олтин бутса” учун аёвсиз жанг: Шомуродов ва Мурики Орбанга етиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия Суперлигасининг 2026/27 йилги мавсумида 8 та гол урган Муҳаммад Салоҳ тўпурарлар пойгасида етакчилик қилмоқда.
- Элдор Шомуродов ва Ведат Мурики ўз голлари сонини 7 тага етказиб, Гифт Орбан билан биргаликда иккинчи ўринни эгаллашди.
- Октябр ойида гол ура олмаётган Гифт Орбан муваффақияцизликлар сабабли асабийлашиб, захира ўриндиғидаги стулни тепиб юборди.
Туркия Суперлигасида 2026/27 йилги мавсум тўпурарлар пойгаси ҳақиқий юлдузлар жангига айланди. Европанинг етакчи чемпионатларида порлаган тажрибали тўпурарларнинг Туркияга кўчиб ўтиши мусобақадаги «Олтин бутса» учун рақобатни мислсиз даражада ошириб юборди.
Саккизинчи тур якунларига кўра, «Ливерпуль»даги ёрқин давридан сўнг «Трабзонспор» либосини кийган Муҳаммад Салоҳ 8 та гол билан якка пешқадамликни қўлга олди. Бироқ унинг ортидан келаётган таъқибчилар орасидаги рақобат кескинлашмоқда.
Шомуродов ва Мурикидан босим: Нишонда — Орбан
Сўнгги тур баҳслари тўпурарлар жадвалида жиддий ўзгариш ясади:
Шомуродов ва Мурикининг сермаҳсуллиги: «Башакшеҳир» сафида барқарор ҳаракат қилаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов ҳамда «Фенербаҳче» тўпурари Ведат Мурики рақиблар дарвозасини навбатдаги бор ишғол қилиб, ўз голлари ҳисобини 7 тага етказиб олишди;
Етакчига етиб олиш: Ушбу натижа орқали улар турнир жадвалида ўзларидан бир поғона юқорида бораётган «Амед» жамоаси ҳужумчиси Гифт Орбанга етиб олишди.
Октябрдаги «қуруқ» серия ва захира ўриндиғидаги тўполон
Шомуродов ва Мурикининг босими нигериялик иқтидорли форвард Гифт Орбаннинг руҳиятига оғир зарба бўлди:
Сермаҳсулликнинг йўқолиши: Мавсум бошида кетма-кет тўп киритган Орбан октябрь ойидаги расмий баҳсларда ҳали бирорта ҳам гол ура олгани йўқ;
Стулни тепган ғазаб: Муваффақиятсизликлар ортидан футболчида жиззакилик ва асабийлик кучайди. «Коньяспор»га қарши ўйинда мураббий уни захирага олишга қарор қилганида, Орбан майдонни тарк этаётиб ҳис-туйғуларини жиловлай олмади ва захира ўриндиғидаги стулни алам билан тепиб, ғазабини сочди;
Сабаб нимада? Илгари Италиянинг «Верона» клубида ҳам қайсар характери билан тилга тушган ҳужумчининг бундай кескин реакциясига мураббийнинг алмаштириши эмас, балки рақиб дарвозасига йўл топа олмаётгани сабаб бўлган.
Туркия Суперлигаси: Тўпурарлар пойгасидаги вазият
Туркия чемпионатининг тўпурарлар рўйхати дунё юлдузлари билан лиқ тўла:
Ўрин
Футболчи
Клуб
Голлар сони
1
«Трабзонспор»
8
2-4
Элдор Шомуродов
«Башакшеҳир»
7
2-4
Ведат Мурики
«Фенербаҳче»
7
2-4
Гифт Орбан
«Амед»
7
5-6
Виктор Осимҳен
«Галатасарой»
6
5-6
Душан Влаҳович
«Бешиктош»
6
Эслатиб ўтамиз, ўтган мавсумда Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасида 22 та гол киритиб, чемпионатнинг тенгсиз тўпурари сифатида «Олтин бутса»ни қўлга киритган эди. Бу йил ҳам ўзбек ҳужумчиси ўз совринини ҳимоя қилиш йўлида энг асосий фаворитлардан бири бўлиб турибди.
Изоҳлар 0
…