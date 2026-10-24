Соатига 35,8 км: CIES тадқиқотида “Манчестер Сити” ҳимоячиси Ҳусанов рекорд ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Халқаро спорт тадқиқотлари маркази (КIES) ҳисоботига кўра, Абдуқодир Ҳусанов соатига 35,8 км тезлик билан Европанинг энг тезкор марказий ҳимоячиси деб топилди.
- Ўзбекистонлик футболчи ушбу натижа билан «Тоттенхем» аъзоси Микки ван де Венни ортда қолдириб, ўз позициясида мутлақ биринчи ўринни эгаллади.
- Ҳусановнинг тезлик кўрсаткичи ҳатто марказий ҳужумчилар ичида етакчи бўлган Килиан Мбаппенинг (35,7 км/соат) натижасидан ҳам юқори бўлди.
Халқаро спорт тадқиқотлари маркази (CIES Football Observatory) УЕФА Чемпионлар лигасида тўп сураётган энг тезкор футболчиларга бағишланган янги таҳлилий ҳисоботини тақдим этди.
Ушбу нуфузли тадқиқот натижаларига кўра, Англиянинг «Манчестер Сити» клуби ҳамда Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси Абдуқодир Ҳусанов ўз позициясида Европанинг тенгсиз энг тезкор марказий ҳимоячиси сифатида эътироф этилди.
Ҳусановнинг соатига 35,8 км кўрсаткичи: Рекорд қандай қайд этилди?
Марказий ҳимоячилар ўртасидаги рейтингда Ҳусанов ўзининг феноменал тезлиги билан гранд жамоалар юлдузларини ортда қолдирди:
Максимал тезлик: Ўзбекистонлик футболчи майдонда соатига 35,8 километр тезликка эришиб, ўз позициясида мутлақ 1-ўринни эгаллади;
Рақобатчиларни ортда қолдириш: Ҳусанов Европанинг энг шиддатли ҳимоячиларидан бири саналган «Тоттенхэм» аъзоси Микки ван де Венни ҳам чангида қолдирди;
Ҳатто ҳужумчилардан тез: Унинг кўрсаткичи марказий ҳужумчилар ичида етакчилик қилган Килиан Мбаппенинг максимал тезлигидан ҳам (35,7 км/соат) юқорироқ бўлиб чиқди.
Бошқа позицияларда кимлар етакчи?
CIES таҳлилчилари бешта алоҳида амплуа бўйича энг юқори тезлик кўрсатган топ-20 нафарлик рўйхатни шакллантирди:
Қанот вингерлари: Мусобақанинг энг тез югурувчи ўйинчиси номи «Ньюкасл» вакили Энтони Гордонга насиб этди — унинг максимал кўрсаткичи соатига 37,9 километрга етган;
Қанот ҳимоячилари: Бу йўналишда ПСЖ клуби вакиллари етакчилик қилмоқда, хусусан, Ашраф Ҳакими соатига 36,4 километр тезлик қайд этган, ундан кейинги ўринда Нуну Мендеш бормоқда;
Марказий ярим ҳимоячилар: Тоттенхэмнинг ёш иқтидори Арчи Грей соатига 34,8 километр тезлик билан дивизион пешқадамига айланди;
Марказий ҳужумчилар: «Реал Мадрид» юлдузи Килиан Мбаппе соатига 35,7 километр натижа билан форвардлар ичида энг тезкори деб топилди.
«Майдонда пиёда юрувчи юлдузлар»: Тезлик тақсимоти таҳлили
Тадқиқотда нафақат максимал тезлик, балки ўйинчиларнинг тезлик тоифалари бўйича босиб ўтган масофаси ҳам синчковлик билан ўрганилди. 100 нафар сараланган футболчи орасида қизиқарли тенденция аниқланди:
Паст тезликда (соатига 7 км дан кам) энг кўп юрганлар: Бу тоифада марказий ҳужумчилар пешқадамлик қилди. Килиан Мбаппе майдонда босиб ўтган умумий масофасининг 43,5 фоизини, Виктор Осимхен 41,9 фоизини, Луис Суарес эса 40,1 фоизини секин қадамлар ва пиёда юриш билан ўтказган;
Тинимсиз ҳаракатдаги ярим ҳимоячилар: Майдонда камроқ пиёда юрган ва доимий юқори темпда ҳаракатланган футболчилар марказий ярим ҳимоячилар бўлди — Ҳакон Эвжен (23,0%), Жоау Симоэш (24,1%) ва Лукас Бергвалл (25,2%).
Абдуқодир Ҳусановнинг энг замонавий ҳимоячилар сингари юқори позицион сезгирликни беқиёс тезкорлик билан бирлаштира олгани «Манчестер Сити» мудофаасида унинг ўрни тобора ортиб бораётганини яна бир бор исботлайди.
Изоҳлар 0
…