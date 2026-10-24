Соатига 35,8 км: CIES тадқиқотида “Манчестер Сити” ҳимоячиси Ҳусанов рекорд ўрнатди

·83·Спорт
Соатига 35,8 км: CIES тадқиқотида “Манчестер Сити” ҳимоячиси Ҳусанов рекорд ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Халқаро спорт тадқиқотлари маркази (КIES) ҳисоботига кўра, Абдуқодир Ҳусанов соатига 35,8 км тезлик билан Европанинг энг тезкор марказий ҳимоячиси деб топилди.
  • Ўзбекистонлик футболчи ушбу натижа билан «Тоттенхем» аъзоси Микки ван де Венни ортда қолдириб, ўз позициясида мутлақ биринчи ўринни эгаллади.
  • Ҳусановнинг тезлик кўрсаткичи ҳатто марказий ҳужумчилар ичида етакчи бўлган Килиан Мбаппенинг (35,7 км/соат) натижасидан ҳам юқори бўлди.

Халқаро спорт тадқиқотлари маркази (CIES Football Observatory) УЕФА Чемпионлар лигасида тўп сураётган энг тезкор футболчиларга бағишланган янги таҳлилий ҳисоботини тақдим этди.

Ушбу нуфузли тадқиқот натижаларига кўра, Англиянинг «Манчестер Сити» клуби ҳамда Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси Абдуқодир Ҳусанов ўз позициясида Европанинг тенгсиз энг тезкор марказий ҳимоячиси сифатида эътироф этилди.

Ҳусановнинг соатига 35,8 км кўрсаткичи: Рекорд қандай қайд этилди?

Марказий ҳимоячилар ўртасидаги рейтингда Ҳусанов ўзининг феноменал тезлиги билан гранд жамоалар юлдузларини ортда қолдирди:

  • Максимал тезлик: Ўзбекистонлик футболчи майдонда соатига 35,8 километр тезликка эришиб, ўз позициясида мутлақ 1-ўринни эгаллади;

  • Рақобатчиларни ортда қолдириш: Ҳусанов Европанинг энг шиддатли ҳимоячиларидан бири саналган «Тоттенхэм» аъзоси Микки ван де Венни ҳам чангида қолдирди;

  • Ҳатто ҳужумчилардан тез: Унинг кўрсаткичи марказий ҳужумчилар ичида етакчилик қилган Килиан Мбаппенинг максимал тезлигидан ҳам (35,7 км/соат) юқорироқ бўлиб чиқди.

Бошқа позицияларда кимлар етакчи?

CIES таҳлилчилари бешта алоҳида амплуа бўйича энг юқори тезлик кўрсатган топ-20 нафарлик рўйхатни шакллантирди:

  • Қанот вингерлари: Мусобақанинг энг тез югурувчи ўйинчиси номи «Ньюкасл» вакили Энтони Гордонга насиб этди — унинг максимал кўрсаткичи соатига 37,9 километрга етган;

  • Қанот ҳимоячилари: Бу йўналишда ПСЖ клуби вакиллари етакчилик қилмоқда, хусусан, Ашраф Ҳакими соатига 36,4 километр тезлик қайд этган, ундан кейинги ўринда Нуну Мендеш бормоқда;

  • Марказий ярим ҳимоячилар: Тоттенхэмнинг ёш иқтидори Арчи Грей соатига 34,8 километр тезлик билан дивизион пешқадамига айланди;

  • Марказий ҳужумчилар: «Реал Мадрид» юлдузи Килиан Мбаппе соатига 35,7 километр натижа билан форвардлар ичида энг тезкори деб топилди.

«Майдонда пиёда юрувчи юлдузлар»: Тезлик тақсимоти таҳлили

Тадқиқотда нафақат максимал тезлик, балки ўйинчиларнинг тезлик тоифалари бўйича босиб ўтган масофаси ҳам синчковлик билан ўрганилди. 100 нафар сараланган футболчи орасида қизиқарли тенденция аниқланди:

  • Паст тезликда (соатига 7 км дан кам) энг кўп юрганлар: Бу тоифада марказий ҳужумчилар пешқадамлик қилди. Килиан Мбаппе майдонда босиб ўтган умумий масофасининг 43,5 фоизини, Виктор Осимхен 41,9 фоизини, Луис Суарес эса 40,1 фоизини секин қадамлар ва пиёда юриш билан ўтказган;

  • Тинимсиз ҳаракатдаги ярим ҳимоячилар: Майдонда камроқ пиёда юрган ва доимий юқори темпда ҳаракатланган футболчилар марказий ярим ҳимоячилар бўлди — Ҳакон Эвжен (23,0%), Жоау Симоэш (24,1%) ва Лукас Бергвалл (25,2%).

Абдуқодир Ҳусановнинг энг замонавий ҳимоячилар сингари юқори позицион сезгирликни беқиёс тезкорлик билан бирлаштира олгани «Манчестер Сити» мудофаасида унинг ўрни тобора ортиб бораётганини яна бир бор исботлайди.

Абдуқодир ҲусановCIES Football ObservatoryУЕФА Чемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Диаш “ПСЖ” билан ўйин олдидан Абдуқодир Ҳусанов ҳақида нималар деди?Рубен Диаш “ПСЖ” билан ўйин олдидан Абдуқодир Ҳусанов ҳақида нималар деди?13 октябр 19:21Ҳусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқдаҲусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқда17 сентябр 22:14“Челси” Ҳусанов учун 80 миллион фунт ва Гюстони таклиф қилмоқда: АПЛдаги сенсация!“Челси” Ҳусанов учун 80 миллион фунт ва Гюстони таклиф қилмоқда: АПЛдаги сенсация!28 сентябр 08:42Абдуқодир Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади: Мареска унга янги вазифа бердими?Абдуқодир Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади: Мареска унга янги вазифа бердими?1 август 22:00Абдуқодир Ҳусанов «Борнмут»га қарши нега захирада қолиши мумкин?Абдуқодир Ҳусанов «Борнмут»га қарши нега захирада қолиши мумкин?22 август 10:00Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?12 сентябр 06:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди