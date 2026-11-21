«Манчестер Сити» январда кимлар билан хайрлашади, Ҳусановнинг позицияси ҳам ўзгарадими?
«Манчестер Сити»нинг қишки трансфер ойнасидаги режалари аста-секин ойдинлашмоқда. Клуб айрим футболчиларни сотиш ёки ижарага бериш, бир нечта етакчи билан шартномани узайтириш ва ўнг қанот ҳимоячиси позициясини кучайтиришни кўзламоқда. Бу жараён Абдуқодир Ҳусановнинг жамоадаги вазифасига ҳам таъсир қилиши мумкин.
«Манчестер Сити» январь трансфер ойнасида таркибни қайта шакллантиришга қаратилган бир қатор қарорларни қабул қилиши кутилмоқда. Клубда айрим футболчиларнинг келажаги сўроқ остида, бошқа ижрочилар эса узоқ муддатли шартнома билан жамоада сақлаб қолиниши режалаштирилган.
«Сити» фаолиятини ёритиб келаётган mancitycore.com нашри клубнинг қишки трансфер режалари, кетиши мумкин бўлган футболчилар, янги шартномалар ва эҳтимолий харидлар ҳақида таҳлилий материал эълон қилди.
Мақоладаги энг эътиборли жиҳатлардан бири — ўнг қанот ҳимоячиси учун трансфер ҳаракатлари. Агар клуб бу позицияга ихтисослашган футболчини олиб келса, Абдуқодир Ҳусановнинг асосий вазифаси марказий ҳимояда ўйнаш бўлиши мумкин.
Матео Ковачич ва Райан Айт-Нури кетиши мумкин
«Манчестер Сити»дан кетиши мумкин бўлган футболчилар рўйхатининг юқори қисмида Матео Ковачич ва Райан Айт-Нури турибди.
32 ёшли хорватиялик яримҳимоячи Матео Ковачич жорий мавсумда Премьер-лигада атиги учта учрашувда майдонга тушди. Унинг клуб билан амалдаги шартномаси келаси ёзда тугайди. Ковачичдан ташқари, 34 ёшли дарвозабон Маркус Беттинелли ҳам шартномаси якунланиши арафасида, бироқ у «Сити» сафида ҳали бирор марта майдонга тушмаган.
Ёзги трансферлардан кейин Ковачичнинг асосий таркибдаги имкониятлари янада қисқарди. «Манчестер Сити» яримҳимоя чизиғини кучайтириш учун 300 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфлаб, Энцо Фернандес, Эллиот Андерсон ва Айюб Буадди каби футболчиларни жамоага қўшиб олгани айтилмоқда.
Хорватиялик футболчига Туркиянинг «Фенербаҳче» клуби қизиқиш билдирмоқда. Ковачич январь ойидан бошлаб шартномаси тугашига олти ой қолган футболчи сифатида хорижий клуб билан дастлабки келишув имзолаш ҳуқуқига эга бўлади. Шу билан бирга, «Сити» муносиб таклиф тушса, уни қишдаёқ сотиш вариантини ҳам кўриб чиқиши мумкин.
Айт-Нури мунтазам ўйнаш учун клубни тарк этмоқчи
Жазоирлик чап қанот ҳимоячиси Райан Айт-Нури ҳам «Манчестер Сити»даги келажагини қайта кўриб чиқмоқда.
Энцо Мареска бошқарувида футболчи Премьер-лигадаги ўнта учрашувда бир дақиқа ҳам майдонга тушмаган. У Чемпионлар лигаси ва Англия Лига кубогидаги тўртта баҳсда иштирок этиб, жами 168 дақиқа ўйнади ва учта голли узатма амалга оширди.
Бироқ Айт-Нури Йошко Гвардиол ва Нико О'Рейлидан кейинги ўринда қолмоқда. Айрим учрашувларда эса ҳатто қайднома рўйхатига ҳам киритилмаган.
Мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш истаги футболчини клубни тарк этиш ҳақида ўйлашга ундаган. «Ювентус» январь ойида уни ижарага олиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Италия клубининг молиявий имкониятлари чеклангани сабабли ижара варианти энг мақбул ечим сифатида қаралмоқда.
Шунингдек, «Наполи» ҳам Айт-Нурига қизиқиш билдирган. «Барселона» Алехандро Бальде жамоани тарк этиши мумкинлиги сабабли жазоирлик футболчининг ҳолатини кузатмоқда. «Манчестер Юнайтед» ҳам унинг трансфери бўйича қизиқишини қайта тиклаган.
Айт-Нурининг терма жамоадаги вазияти ҳам мураккаблашган. У Жазоир миллий жамоасига чақирилмаган. Терма жамоа мураббийи Браҳим Ҳемдани футболчи билан боғлиқ қарорлар жамоа манфаатларидан келиб чиқиб қабул қилинишини таъкидлади.
«Райанга нисбатан ҳеч қандай муаммо ёки жазо чораси йўқ. Кийиниш хонасидаги муҳокамалар махфийлигича қолади, аммо қарорларим фақат жамоа мувозанати ва фаровонлигидан келиб чиқиб қабул қилинади», — деди мураббий.
Йошко Гвардиол учун Европанинг топ-клублари курашмоқда
24 ёшли Йошко Гвардиолга Европанинг бир қатор йирик клублари қизиқиш билдирмоқда. «Барселона» хорватиялик ҳимоячини марказий ҳимоя чизиғини кучайтириш учун асосий номзодлардан бири сифатида кўриб чиқмоқда. Каталония клубининг яна бир варианти — «Бавария» футболчиси Жонатан Та.
Бироқ Гвардиолнинг қишки трансфер ойнасида «Манчестер Сити»ни тарк этиши эҳтимоли паст. Испаниядаги манбалар ҳам бундай трансферни январь ойида амалга ошириш қийин деб ҳисобламоқда. «Барселона» футболчи харид қилиш учун аввал таркибдаги айрим ижрочиларни сотишига тўғри келиши мумкин.
Гвардиолга ПСЖ, «Ливерпуль», «Бавария» ва «Челси» ҳам қизиқиш билдирмоқда. Уларнинг айримлари «Сити» келажакда футболчини сотишга қарор қилса, трансфернинг молиявий шартларини ўрганишга тайёр.
Хорватиялик ҳимоячи июль ойида «Манчестер Сити» билан шартномасини 2031 йилгача узайтирган. Унинг бозор қиймати тахминан 64 миллион фунт стерлингга баҳоланмоқда.
Матеуш Нуньеш билан янги шартнома тузилади
«Манчестер Сити» жамоанинг муҳим футболчиларидан бири Матеуш Нуньеш билан уч йиллик янги шартнома имзолашга яқин турибди.
«Вулверхэмптон»дан 53 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олинган португалиялик футболчи жамоада ўнг қанот ҳимоячиси вазифасини ҳам бажариб, муҳим ижрочига айланган. Унинг амалдаги шартномаси жорий мавсум охирида тугаши айтилмоқда.
Янги битим футболчининг маошини ҳафтасига камида 20 минг фунт стерлингга оширишни назарда тутади. Натижада Нуньешнинг асосий маоши 150 минг фунт стерлингга етиши мумкин.
Клуб футболчини сақлаб қолишни узоқ муддатли режаларнинг муҳим қисми сифатида кўрмоқда.
Абдуқодир Ҳусанов марказий ҳимояга қайтиши мумкин
«Манчестер Сити» ўнг қанот ҳимоячиси позициясини кучайтиришни ҳам режалаштирмоқда. Бу эса ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусановнинг жамоадаги вазифаларига таъсир қилиши мумкин.
Ёзги трансфер ойнасида бу позицияга махсус футболчи олиб келмаган «Сити» Матеуш Нуньешга захира сифатида Ҳусановдан фойдаланиб келмоқда. Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси ўнг қанотда ҳам ишончли ўйин кўрсатишга қодир, бироқ унинг асосий позицияси — марказий ҳимоя.
Таҳлилчиларнинг фикрича, Ҳусанов марказий ҳимояда ўзининг кучли жиҳатларини тўлиқ намоён этиши мумкин. Ўнг қанот ҳимоячиси учун алоҳида трансфер амалга оширилса, ўзбекистонлик футболчига ҳимоя марказида мунтазам ўйнаш имконияти яратилади.
«Сити»нинг эҳтимолий харидлари рўйхатида «Челси» футболчиси Мало Гюсто ҳам бор. 23 ёшли француз футболчиси Энцо Мареска қўл остида «Челси»да ўйнаган. У ҳозирги жамоасида асосий таркибга кириш учун рақобатда қийналаётгани сабабли трансферга очиқ бўлиши мумкин.
«Сити» Гюсто учун «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Атлетико Мадрид», «Милан», «Комо» ва «РБ Лейпциг» билан рақобатлашиши кутилмоқда. Клуб захира варианти сифатида «Ньюкасл» футболчиси Тино Ливраментони ҳам кузатмоқда.
Агар «Манчестер Сити» ўнг қанот ҳимоячиси трансферини амалга оширса, бу Ҳусановнинг марказий ҳимоядаги имкониятларини кенгайтириши мумкин.
Исмаэло Ганиу трансфери ёзга қолдирилиши мумкин
«Ланс»нинг 21 ёшли марказий ҳимоячиси Исмаэло Ганиу ҳам «Манчестер Сити» скаутлари кузатувида. Франция клуби футболчисига Англиянинг «Челси», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Фулхэм» ва «Брентфорд» клублари ҳам қизиқмоқда.
Ганиунинг трансфер қиймати тахминан 25,5 миллион фунт стерлинг ёки 30 миллион евро деб баҳоланмоқда. Тиззасидан олган жароҳати туфайли футболчи бир неча ҳафта майдонга туша олмаслиги айтилмоқда.
Шу сабабли унинг трансфери январь ойидан кўра 2027 йил ёзида амалга ошиши эҳтимоли юқори.
«Манчестер Сити» 2027 йил 20 январь куни Чемпионлар лигаси доирасида «Ланс» билан учрашиши режалаштирилган. Бу баҳс клуб скаутларига футболчини бевосита кузатиш имконини бериши мумкин.
Ганиунинг «Ланс»даги фаолияти «Сити» учун алоҳида қизиқиш уйғотмоқда. Абдуқодир Ҳусанов ҳам айнан француз клубидан Манчестерга кўчиб ўтган ва бу трансфер ўзбекистонлик ҳимоячининг Европа футболидаги карьерасида муҳим босқич бўлган.
Стивен Мфунини ПСЖ ва «Бавария» ҳам кузатмоқда
«Манчестер Сити» 18 ёшли марказий ҳимоячи Стивен Мфунини жамоада сақлаб қолишга ҳаракат қилмоқда. ПСЖ ва «Бавария» ёш футболчининг имкониятларини кузатиб бормоқда.
Мфуни ҳозирда «Ковентри Сити»да ижара асосида ўйнамоқда ва Премьер-лигада учта учрашувни асосий таркибда бошлаган.
Унинг «Сити» билан шартномаси жорий мавсумда тугаши мумкин. Бироқ клубда шартномани узайтириш имконияти мавжуд бўлиб, раҳбарият футболчига узоқ муддатли битим таклиф қилиш устида ишламоқда.
Эрлинг Холанд «Сити»ни тарк этмайди
Европанинг йирик клублари Эрлинг Холандни ҳам кузатиб бормоқда. Бироқ норвегиялик ҳужумчининг «Манчестер Сити»дан кетиши ҳозирча реал трансфер сценарийси сифатида қаралмаяпти.
Холанднинг клуб билан шартномаси 2034 йил июнигача амал қилади. «Барселона» билан боғлиқ эҳтимолий трансфер ҳақидаги хабарларга қарамай, футболчининг атрофидагилар бундай ўтишни муҳокама қилмаётгани айтилмоқда.
Норвегиянинг TV2 телеканалига клубдаги вазият ва эҳтимолий жазолар ҳақида савол берилганда, Холанд шундай жавоб берган:
«Жавоблар пайдо бўлади, деб ўйлайман. Қачонлигини билмайман».
Ҳужумчи, шунингдек, «Манчестер Сити»да ўзини бахтли ҳис қилаётганини таъкидлаган.
Молиявий айбловлар трансфер режаларига таъсир қилиши мумкин
«Манчестер Сити»нинг трансфер сиёсати клубга нисбатан молиявий қоидабузарликлар бўйича қўйилган айбловлар ва уларнинг ҳуқуқий оқибатларига ҳам боғлиқ.
Клуб 114 та қоидабузарлик бўйича чиқарилган ҳукм юзасидан апелляция берган. Ушбу апелляция декабрь ойида кўриб чиқилиши кутилмоқда. Жазо масаласи эса 2027 йилдан олдин ҳал этилмаслиги мумкинлиги ҳақида хабарлар бор.
Ҳозирча бу ҳолат «Сити»га таркибни сақлаб қолиш ва трансфер режаларини давом эттириш имконини бермоқда. Бироқ клуб январь ойида қанча трансферни амалга ошириши, қандай маблағ сарфлаши ва қайси футболчиларни сотиши масаласи очиқ қолмоқда.
«Сити» учун январь ойи қандай ўтиши мумкин?
ManCityCore таҳлилига кўра, «Манчестер Сити» учун қишки трансфер ойнаси катта харидлардан кўра таркибни оптималлаштириш, футболчиларни сақлаб қолиш ва айрим позицияларни кучайтириш даври бўлиши мумкин.
Ковачичнинг кетиши ва Айт-Нурининг ижарага берилиши эҳтимоли, Нуньеш ҳамда Мфуни билан янги шартномалар тузиш режалари клубнинг таркибни қайта шакллантириш стратегиясини кўрсатмоқда.
Бироқ энг муҳим масалалардан бири ўнг қанот ҳимоячиси трансфери бўлиб қолмоқда. Мало Гюсто ёки бошқа футболчининг келиши Абдуқодир Ҳусановга ҳимоя марказида мунтазам ўйнаш имконини бериши мумкин. Бу эса ўзбекистонлик футболчининг «Манчестер Сити»даги роли ва келгуси мавсумлардаги истиқболини белгилашда муҳим омил бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…