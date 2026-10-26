2026 йилги “Олтин тўп”ни айнан ким ютиши кераклиги математик аниқликда эълон қилинди

·46·Спорт
2026 йилги “Олтин тўп”ни айнан ким ютиши кераклиги математик аниқликда эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Халқаро спорт тадқиқотлари маркази (КIES Фоотбалл Обсерваторй) математик таҳлиллар ва Импект методологияси асосида 2026 йилги «Олтин тўп» совринини «Барселона» вингери Ламин Ямал қўлга киритиши кераклигини эълон қилди.
  • Футболчи 95,8 балл билан рейтингда мутлақ етакчилик қилаётган бўлса, кучли учликдан «Бавария» вакиллари Майкл Олисе ва Гарри Кейн жой олди.

Дунёнинг энг нуфузли спорт таҳлил марказларидан бири — Халқаро спорт тадқиқотлари маркази (CIES Football Observatory) 2026 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) тақдимоти олдидан ўзининг кенг қамровли илмий рейтингини тақдим этди. Ташкилотнинг математик таҳлиллари ва Impect методологиясига кўра, жорий йилги «Олтин тўп» совринини Каталониянинг «Барселона» клуби вингери Ламин Ямал қўлга киритиши шарт.

Ушбу нуфузли рейтинг ўтган йилдагидек мавсум мобайнида энг барқарор ва сермаҳсул кўрсаткич қайд этган 50 нафар майдон ўйинчиси орасида шакллантирилди. Мукофотни топшириш тантанаси эса бугун, 26 октябрь оқшомида Лондон шаҳрида бўлиб ўтади.

Таҳлил мезонлари: Нима сабабдан айнан Ламин Ямал?

CIES Football Observatory рейтинги ҳиссиётлар эмас, балки аниқ статистик кўрсаткичларга таянади:

  • Учта асосий мезон: Таҳлилчилар ўйинчилар ҳаракатини саккизта техник-тактик жиҳат бўйича баҳоловчи Impect методологияси, футболчи майдонга тушган баҳсларнинг рақобат даражаси (мураккаблиги) ҳамда қайд этилган якуний натижаларни ҳисоблаб чиққан;

  • Икки йил кетма-кет етакчи: 2025 йилда бўлгани каби, 2026 йилги таҳлилларда ҳам Ламин Ямал 95,8 балл билан сайёрамизнинг энг фойдали ва кучли футболчиси сифатида мутлақ биринчи ўринни эгаллади;

  • «Бавария» ҳужумчилари кучли учликда: Иккинчи ва учинчи поғоналарни Мюнхеннинг «Бавария» клуби юлдузлари — Майкл Олисе (93,9 балл) ҳамда Ҳарри Кейн (90,5 балл) банд этди.

Месси, Мбаппе ва Ҳоланднинг позициялари

Рейтингнинг юқори ўнлиги ва бошқа юлдузларнинг жойлашуви мутахассисларнинг эътиборини тортмоқда:

  • Бир хил кўрсаткич қайд этган трио: Афсонавий Лионел Месси («Интер Майами»), Дезире Дуэ («ПСЖ») ва Килиан Мбаппе («Реал») бир хил — 90,4 балл жамғариб, мос равишда 4, 5 ва 6-ўринларни бўлишиб олди;

  • Топ-10 якуни: Хвича Кварацхелия («ПСЖ», 90,3) ва Педри («Барселона», 90,3) кучли саккизликдан жой олган бўлса, Эрлинг Ҳоланд («Манчестер Сити») ва Пау Кубарси («Барселона») 90,0 балл билан юқори ўнликни якунлади;

  • Бошқа юлдузлар пастроқда: «Реал» етакчиси Винисиус Жуниор (89,8 балл) 13-ўринда, Жуд Беллингҳэм (84,4 балл) эса 39-ўринда қолди. Шунингдек, Родри 14, Рафиня 19, Усмон Дембеле 27 ва Деклан Райс 45-поғонадан жой олди.

CIES талқинига кўра 2026 йилнинг энг яхши 10 нафар футболчиси

Ўрин

Футболчи

Клуби

CIES бали

1

Ламин Ямал

«Барселона»

95,8

2

Майкл Олисе

«Бавария»

93,9

3

Ҳарри Кейн

«Бавария»

90,5

4

Лионел Месси

«Интер Майами»

90,4

5

Дезире Дуэ

«ПСЖ»

90,4

6

Килиан Мбаппе

«Реал Мадрид»

90,4

7

Хвича Кварацхелия

«ПСЖ»

90,3

8

Педри

«Барселона»

90,3

9

Эрлинг Ҳоланд

«Манчестер Сити»

90,0

10

Пау Кубарси

«Барселона»

90,0

Лондондаги бугунги расмий маросимда халқаро ҳакамлар ва овоз берувчилар фикри CIES марказининг ушбу илмий хулосаси билан қанчалик мос келиши бутун дунё футбол ишқибозларининг бош интригаси бўлиб турибди.

Ламин ЯмалОлтин тўпCIES Football ObservatoryБарселона
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Соатига 35,8 км: CIES тадқиқотида “Манчестер Сити” ҳимоячиси Ҳусанов рекорд ўрнатдиСоатига 35,8 км: CIES тадқиқотида “Манчестер Сити” ҳимоячиси Ҳусанов рекорд ўрнатди24 октябр 17:27Ривалдо «Олтин тўп» совринини ким олиши кераклигини айтди...Ривалдо «Олтин тўп» совринини ким олиши кераклигини айтди...17 октябр 06:53Лапорта Ламин Ямалнинг “Олтин тўп” учун асосий даъвогар эканлигини эътироф этдиЛапорта Ламин Ямалнинг “Олтин тўп” учун асосий даъвогар эканлигини эътироф этди12 октябр 18:17Эспанол спорт директори Барселона юлдузи сабаб узр сўрадиЭспанол спорт директори Барселона юлдузи сабаб узр сўради30 сентябр 09:50Энтони Гордон “Олтин тўп” даъвогарлари ҳақида фикр билдирдиЭнтони Гордон “Олтин тўп” даъвогарлари ҳақида фикр билдирди24 сентябр 16:16Ханси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватладиХанси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватлади15 сентябр 19:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди