2026 йилги “Олтин тўп”ни айнан ким ютиши кераклиги математик аниқликда эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Халқаро спорт тадқиқотлари маркази (КIES Фоотбалл Обсерваторй) математик таҳлиллар ва Импект методологияси асосида 2026 йилги «Олтин тўп» совринини «Барселона» вингери Ламин Ямал қўлга киритиши кераклигини эълон қилди.
- Футболчи 95,8 балл билан рейтингда мутлақ етакчилик қилаётган бўлса, кучли учликдан «Бавария» вакиллари Майкл Олисе ва Гарри Кейн жой олди.
Дунёнинг энг нуфузли спорт таҳлил марказларидан бири — Халқаро спорт тадқиқотлари маркази (CIES Football Observatory) 2026 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) тақдимоти олдидан ўзининг кенг қамровли илмий рейтингини тақдим этди. Ташкилотнинг математик таҳлиллари ва Impect методологиясига кўра, жорий йилги «Олтин тўп» совринини Каталониянинг «Барселона» клуби вингери Ламин Ямал қўлга киритиши шарт.
Ушбу нуфузли рейтинг ўтган йилдагидек мавсум мобайнида энг барқарор ва сермаҳсул кўрсаткич қайд этган 50 нафар майдон ўйинчиси орасида шакллантирилди. Мукофотни топшириш тантанаси эса бугун, 26 октябрь оқшомида Лондон шаҳрида бўлиб ўтади.
Таҳлил мезонлари: Нима сабабдан айнан Ламин Ямал?
CIES Football Observatory рейтинги ҳиссиётлар эмас, балки аниқ статистик кўрсаткичларга таянади:
Учта асосий мезон: Таҳлилчилар ўйинчилар ҳаракатини саккизта техник-тактик жиҳат бўйича баҳоловчи Impect методологияси, футболчи майдонга тушган баҳсларнинг рақобат даражаси (мураккаблиги) ҳамда қайд этилган якуний натижаларни ҳисоблаб чиққан;
Икки йил кетма-кет етакчи: 2025 йилда бўлгани каби, 2026 йилги таҳлилларда ҳам Ламин Ямал 95,8 балл билан сайёрамизнинг энг фойдали ва кучли футболчиси сифатида мутлақ биринчи ўринни эгаллади;
«Бавария» ҳужумчилари кучли учликда: Иккинчи ва учинчи поғоналарни Мюнхеннинг «Бавария» клуби юлдузлари — Майкл Олисе (93,9 балл) ҳамда Ҳарри Кейн (90,5 балл) банд этди.
Месси, Мбаппе ва Ҳоланднинг позициялари
Рейтингнинг юқори ўнлиги ва бошқа юлдузларнинг жойлашуви мутахассисларнинг эътиборини тортмоқда:
Бир хил кўрсаткич қайд этган трио: Афсонавий Лионел Месси («Интер Майами»), Дезире Дуэ («ПСЖ») ва Килиан Мбаппе («Реал») бир хил — 90,4 балл жамғариб, мос равишда 4, 5 ва 6-ўринларни бўлишиб олди;
Топ-10 якуни: Хвича Кварацхелия («ПСЖ», 90,3) ва Педри («Барселона», 90,3) кучли саккизликдан жой олган бўлса, Эрлинг Ҳоланд («Манчестер Сити») ва Пау Кубарси («Барселона») 90,0 балл билан юқори ўнликни якунлади;
Бошқа юлдузлар пастроқда: «Реал» етакчиси Винисиус Жуниор (89,8 балл) 13-ўринда, Жуд Беллингҳэм (84,4 балл) эса 39-ўринда қолди. Шунингдек, Родри 14, Рафиня 19, Усмон Дембеле 27 ва Деклан Райс 45-поғонадан жой олди.
CIES талқинига кўра 2026 йилнинг энг яхши 10 нафар футболчиси
Ўрин
Футболчи
Клуби
CIES бали
1
Ламин Ямал
«Барселона»
95,8
2
Майкл Олисе
«Бавария»
93,9
3
Ҳарри Кейн
«Бавария»
90,5
4
Лионел Месси
«Интер Майами»
90,4
5
Дезире Дуэ
«ПСЖ»
90,4
6
Килиан Мбаппе
«Реал Мадрид»
90,4
7
Хвича Кварацхелия
«ПСЖ»
90,3
8
Педри
«Барселона»
90,3
9
Эрлинг Ҳоланд
90,0
10
Пау Кубарси
«Барселона»
90,0
Лондондаги бугунги расмий маросимда халқаро ҳакамлар ва овоз берувчилар фикри CIES марказининг ушбу илмий хулосаси билан қанчалик мос келиши бутун дунё футбол ишқибозларининг бош интригаси бўлиб турибди.
Изоҳлар 0
…