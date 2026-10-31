Абдуқодир Ҳусанов “Брайтон”га қарши баҳсда “Этиҳад” мухлисларини қойил қолдирди

·95·Спорт
Абдуқодир Ҳусанов “Брайтон”га қарши баҳсда “Этиҳад” мухлисларини қойил қолдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг 9-турида «Манчестер Сити» ўз майдонида «Брайтон»га 0:1 ҳисобида мағлуб бўлганига қарамай, Абдуқодир Ҳусанов учрашувни тўлиқ ўтказиб, жамоанинг энг яхши ўйинчилари қаторидан жой олди.
  • Ўзбекистонлик ҳимоячи мудофаадаги ишончли ҳаракатлари учун Флашскоре порталидан 7,6 балл олди ва бу кўрсаткич Эрлинг Ҳоланднинг натижасидан юқори бўлди.

Англия Премер-лигасининг 9-туридан ўрин олган марказий учрашувда «Манчестер Сити» ўз майдонида «Брайтон» клубига 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди. «Этиҳад» стадионидаги қарама-қаршилик тақдирини 11-дақиқада меҳмонлар яримҳимоячиси Яссин Айяри томонидан киритилган ягона гол ҳал қилди.

Мезбонларнинг омадсиз натижасига қарамай, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов мазкур баҳсда «шаҳарликлар» сафида энг ишончли ва ёрқин ўйин намойиш этган етакчилар сафидан жой олди. Ҳамюртимиз учрашувни асосий таркибда бошлаб, майдонда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди.

Flashscore баҳолари: Ҳусанов кучли учликда

Халқаро спорт статистикаси ва таҳлилига ихтисослашган нуфузли Flashscore портали «Манчестер Сити» футболчиларининг «Брайтон»га қарши ўйиндаги ҳаракатларига баҳо берди:

  • Ҳусановдан юқори кўрсаткич (7,6 балл): Абдуқодир Ҳусанов мудофаадаги ишончли ҳаракатлари ва тўп учун курашлардаги фаоллиги эвазига 7,6 баллга лойиқ кўрилди ва Эллиот Андерсон (7,6) билан бирга жамоанинг энг яхши ўйинчилари қаторига кирди;

  • Ҳоланддан устун натижа: Эътиборлиси, ҳамюртимизнинг бали «шаҳарликлар»нинг асосий тўпурари Эрлинг Ҳоланд (6,9) ва бир қатор тажрибали юлдузларникидан анча юқори бўлди;

  • Жамоадаги энг яхши ва энг паст кўрсаткич: Манчестерликлар сафида энг юқори баллни қанот вингери Жереми Доку (8,1) қўлга киритди. Энг паст баҳо эса майдон марказида хатоларга йўл қўйган ёш яримҳимоячи Аюб Буаддига (5,8) насиб этди.

Олдинда — Чемпионлар лигасидаги муҳим сафар

«Брайтон» билан беллашувдан сўнг «Манчестер Сити» бор эътиборини қитъанинг энг нуфузли клублар мусобақасига қаратади:

  • Рақиб: «РБ Лейпциг» (Германия);

  • Турнир: УЕФА Чемпионлар лигаси;

  • Учрашув вақти: 5 ноябрь, Тошкент вақти билан соат 01:00 (4 ноябрдан 5 ноябрга ўтар кечаси);

  • Манзил: «Ред Булл Арена», Лейпциг.

Абдуқодир Ҳусановнинг АПЛ доирасида кўрсатаётган барқарор ва юқори савиядаги ўйини унинг Европа Чемпионлар лигаси баҳсларида ҳам асосий таркибдан мустаҳкам жой олишига катта замин яратмоқда.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиАнглия Премер-лигасиУЕФА Чемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия нашрлари Абдуқодир Ҳусанов ҳамда “Сити” юлдузларини қандай баҳолади? (видео)Англия нашрлари Абдуқодир Ҳусанов ҳамда “Сити” юлдузларини қандай баҳолади? (видео)Бугун 23:00“Этиҳад”да кутилмаган сенсация: “Брайтон” “Манчестер Сити”ни мағлуб этди“Этиҳад”да кутилмаган сенсация: “Брайтон” “Манчестер Сити”ни мағлуб этдиБугун 22:09Абдуқодир Ҳусанов асосий таркибда: “Манчестер Сити” “Брайтон”га қарши саф тортмоқдаАбдуқодир Ҳусанов асосий таркибда: “Манчестер Сити” “Брайтон”га қарши саф тортмоқдаБугун 19:50Рубен Диаш “ПСЖ” билан ўйин олдидан Абдуқодир Ҳусанов ҳақида нималар деди?Рубен Диаш “ПСЖ” билан ўйин олдидан Абдуқодир Ҳусанов ҳақида нималар деди?13 октябр 19:21Соатига 35,8 км: CIES тадқиқотида “Манчестер Сити” ҳимоячиси Ҳусанов рекорд ўрнатдиСоатига 35,8 км: CIES тадқиқотида “Манчестер Сити” ҳимоячиси Ҳусанов рекорд ўрнатди24 октябр 17:27Ҳусанов бугун ўнг қанотни эгаллайдими? Маресканинг АЕКга қарши кутилмаган тактикасиҲусанов бугун ўнг қанотни эгаллайдими? Маресканинг АЕКга қарши кутилмаган тактикаси20 октябр 07:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози