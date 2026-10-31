Абдуқодир Ҳусанов “Брайтон”га қарши баҳсда “Этиҳад” мухлисларини қойил қолдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 9-турида «Манчестер Сити» ўз майдонида «Брайтон»га 0:1 ҳисобида мағлуб бўлганига қарамай, Абдуқодир Ҳусанов учрашувни тўлиқ ўтказиб, жамоанинг энг яхши ўйинчилари қаторидан жой олди.
- Ўзбекистонлик ҳимоячи мудофаадаги ишончли ҳаракатлари учун Флашскоре порталидан 7,6 балл олди ва бу кўрсаткич Эрлинг Ҳоланднинг натижасидан юқори бўлди.
Англия Премер-лигасининг 9-туридан ўрин олган марказий учрашувда «Манчестер Сити» ўз майдонида «Брайтон» клубига 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди. «Этиҳад» стадионидаги қарама-қаршилик тақдирини 11-дақиқада меҳмонлар яримҳимоячиси Яссин Айяри томонидан киритилган ягона гол ҳал қилди.
Мезбонларнинг омадсиз натижасига қарамай, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов мазкур баҳсда «шаҳарликлар» сафида энг ишончли ва ёрқин ўйин намойиш этган етакчилар сафидан жой олди. Ҳамюртимиз учрашувни асосий таркибда бошлаб, майдонда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди.
Flashscore баҳолари: Ҳусанов кучли учликда
Халқаро спорт статистикаси ва таҳлилига ихтисослашган нуфузли Flashscore портали «Манчестер Сити» футболчиларининг «Брайтон»га қарши ўйиндаги ҳаракатларига баҳо берди:
Ҳусановдан юқори кўрсаткич (7,6 балл): Абдуқодир Ҳусанов мудофаадаги ишончли ҳаракатлари ва тўп учун курашлардаги фаоллиги эвазига 7,6 баллга лойиқ кўрилди ва Эллиот Андерсон (7,6) билан бирга жамоанинг энг яхши ўйинчилари қаторига кирди;
Ҳоланддан устун натижа: Эътиборлиси, ҳамюртимизнинг бали «шаҳарликлар»нинг асосий тўпурари Эрлинг Ҳоланд (6,9) ва бир қатор тажрибали юлдузларникидан анча юқори бўлди;
Жамоадаги энг яхши ва энг паст кўрсаткич: Манчестерликлар сафида энг юқори баллни қанот вингери Жереми Доку (8,1) қўлга киритди. Энг паст баҳо эса майдон марказида хатоларга йўл қўйган ёш яримҳимоячи Аюб Буаддига (5,8) насиб этди.
Олдинда — Чемпионлар лигасидаги муҳим сафар
«Брайтон» билан беллашувдан сўнг «Манчестер Сити» бор эътиборини қитъанинг энг нуфузли клублар мусобақасига қаратади:
Рақиб: «РБ Лейпциг» (Германия);
Турнир: УЕФА Чемпионлар лигаси;
Учрашув вақти: 5 ноябрь, Тошкент вақти билан соат 01:00 (4 ноябрдан 5 ноябрга ўтар кечаси);
Манзил: «Ред Булл Арена», Лейпциг.
Абдуқодир Ҳусановнинг АПЛ доирасида кўрсатаётган барқарор ва юқори савиядаги ўйини унинг Европа Чемпионлар лигаси баҳсларида ҳам асосий таркибдан мустаҳкам жой олишига катта замин яратмоқда.
Изоҳлар 0
…