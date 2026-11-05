Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади, Ҳоланд ғалаба келтирди: “Сити”дан Германияда голлар шоуси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида «Манчестер Сити»
- Германияда «РБ Лейпсиг» устидан 3:2 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов меҳмонлар сафида асосий таркибда майдонга тушиб, 90 дақиқа давомида ишончли ўйин кўрсатди.
- Учрашувда Эрлинг Ҳоланд 78-дақиқада киритган голи билан инглиз клубига қимматли 3 очкони тақдим этди.
Европа Чемпионлар лигасининг 4-тури доирасида Германияда кечган «РБ Лейпциг» ҳамда «Манчестер Сити» клублари ўртасидаги учрашув ҳақиқий голлар шоуси ва шиддатли қарама-қаршиликка айланди. Икки томонлама ҳужумлар остида кечган беллашувда инглиз гранди 3:2 ҳисобида иродали ғалабани расмийлаштирди.
Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун энг қувонарли жиҳати — Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов «шаҳарликлар»нинг асосий таркибида майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа давомида ишончли ҳаракат қилди.
Триллер сценарийси: 5 та гол ва Ҳоланднинг нуқтаси
Учрашув мезбонларнинг кескин қаршилиги ва ташаббуснинг тез-тез алмашиб туриши билан ёдда қолди:
Автогол ва мезбонларнинг жавоби: 37-дақиқада «буқалар» ҳимоячиси Кастелло Лукебанинг ўз дарвозасига йўллаган тўпи «Сити»ни олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлим бошида эса Ридле Баку 49-дақиқада мувозанатни тиклади (1:1);
Фернандесдан гол ва Нусанинг жавоби: 58-дақиқада Энцо Фернандес инглизларни яна ҳисобда олдинга олиб чиқди, аммо орадан атиги уч дақиқа ўтиб, 61-дақиқада Антонио Нуса таблодаги ҳисобни яна тенглаштирди — 2:2;
78-дақиқа: Эрлинг Ҳоланддан ғалаба голи: Ўйин якунланишига 12 дақиқа қолганда норвегиялик тўпурар Ҳоланд ўзининг юксак маҳоратини ишга солиб, рақиб дарвозасини аниқ нишонга олди ва манчестерликларга қимматли 3 очкони келтирди — 2:3.
Ўйин баёни ва таркиблар:
Мусобақа: УЕФА Чемпионлар лигаси, 4-тур;
Ҳисоб: «РБ Лейпциг» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 2:3;
Голлар: Баку (49), Нуса (61) — Лукеба (37 автогол), Фернандес (58), Ҳоланд (78);
Огоҳлантиришлар: Баумгартнер (17), Баку (33), Эл Айнауи (48), Раум (77);
«Манчестер Сити» таркиби: Доннарумма, Нунес (Диас, 79), Ҳусанов, Геҳи, О’Райли, Андерсон (Буадди, 83), Фернандес (Ковачич, 83), Фоден (Доку, 64), Ндиай (Эллиас, 83), Шерки, Ҳоланд;
«Лейпциг» таркиби: Вандервордт, Орбан, Кастелло, Раум, Эл Айнауи (Зейвалд, 74), Баумгартнер (Нкунку 57), Груда, Нуса, Банзузи, Ромуло (Гомис 67), Баку.
Турнир жадвалидаги кўтарилиш
Германиядаги мураккаб ва шиддатли баҳсдаги ғалабадан сўнг Энцо Мареска шогирдлари ўз очколари сонини 9 тага етказиб, умумий жадвалда 7-ўринга кўтарилди ва тўғридан-тўғри 1/8 финал йўлланмаси учун курашда мустаҳкам ўрин эгаллади.
Ўз майдонида фаол курашган «РБ Лейпциг» эса 3 очко билан мусобақа жадвалининг 31-поғонасида қолиб кетди.
Изоҳлар 0
…