Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади, Ҳоланд ғалаба келтирди: “Сити”дан Германияда голлар шоуси

·44·Спорт
Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади, Ҳоланд ғалаба келтирди: “Сити”дан Германияда голлар шоуси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида «Манчестер Сити»
  • Германияда «РБ Лейпсиг» устидан 3:2 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов меҳмонлар сафида асосий таркибда майдонга тушиб, 90 дақиқа давомида ишончли ўйин кўрсатди.
  • Учрашувда Эрлинг Ҳоланд 78-дақиқада киритган голи билан инглиз клубига қимматли 3 очкони тақдим этди.

Европа Чемпионлар лигасининг 4-тури доирасида Германияда кечган «РБ Лейпциг» ҳамда «Манчестер Сити» клублари ўртасидаги учрашув ҳақиқий голлар шоуси ва шиддатли қарама-қаршиликка айланди. Икки томонлама ҳужумлар остида кечган беллашувда инглиз гранди 3:2 ҳисобида иродали ғалабани расмийлаштирди.

Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун энг қувонарли жиҳати — Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов «шаҳарликлар»нинг асосий таркибида майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа давомида ишончли ҳаракат қилди.

Триллер сценарийси: 5 та гол ва Ҳоланднинг нуқтаси

Учрашув мезбонларнинг кескин қаршилиги ва ташаббуснинг тез-тез алмашиб туриши билан ёдда қолди:

  • Автогол ва мезбонларнинг жавоби: 37-дақиқада «буқалар» ҳимоячиси Кастелло Лукебанинг ўз дарвозасига йўллаган тўпи «Сити»ни олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлим бошида эса Ридле Баку 49-дақиқада мувозанатни тиклади (1:1);

  • Фернандесдан гол ва Нусанинг жавоби: 58-дақиқада Энцо Фернандес инглизларни яна ҳисобда олдинга олиб чиқди, аммо орадан атиги уч дақиқа ўтиб, 61-дақиқада Антонио Нуса таблодаги ҳисобни яна тенглаштирди — 2:2;

  • 78-дақиқа: Эрлинг Ҳоланддан ғалаба голи: Ўйин якунланишига 12 дақиқа қолганда норвегиялик тўпурар Ҳоланд ўзининг юксак маҳоратини ишга солиб, рақиб дарвозасини аниқ нишонга олди ва манчестерликларга қимматли 3 очкони келтирди — 2:3.

Ўйин баёни ва таркиблар:

  • Мусобақа: УЕФА Чемпионлар лигаси, 4-тур;

  • Ҳисоб: «РБ Лейпциг» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 2:3;

  • Голлар: Баку (49), Нуса (61) — Лукеба (37 автогол), Фернандес (58), Ҳоланд (78);

  • Огоҳлантиришлар: Баумгартнер (17), Баку (33), Эл Айнауи (48), Раум (77);

  • «Манчестер Сити» таркиби: Доннарумма, Нунес (Диас, 79), Ҳусанов, Геҳи, О’Райли, Андерсон (Буадди, 83), Фернандес (Ковачич, 83), Фоден (Доку, 64), Ндиай (Эллиас, 83), Шерки, Ҳоланд;

  • «Лейпциг» таркиби: Вандервордт, Орбан, Кастелло, Раум, Эл Айнауи (Зейвалд, 74), Баумгартнер (Нкунку 57), Груда, Нуса, Банзузи, Ромуло (Гомис 67), Баку.

Турнир жадвалидаги кўтарилиш

Германиядаги мураккаб ва шиддатли баҳсдаги ғалабадан сўнг Энцо Мареска шогирдлари ўз очколари сонини 9 тага етказиб, умумий жадвалда 7-ўринга кўтарилди ва тўғридан-тўғри 1/8 финал йўлланмаси учун курашда мустаҳкам ўрин эгаллади.

Ўз майдонида фаол курашган «РБ Лейпциг» эса 3 очко билан мусобақа жадвалининг 31-поғонасида қолиб кетди.

УЕФА Чемпионлар лигасиАбдуқодир ҲусановМанчестер СитиРБ Лейпциг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов “Брайтон”га қарши баҳсда “Этиҳад” мухлисларини қойил қолдирди (видео)Абдуқодир Ҳусанов “Брайтон”га қарши баҳсда “Этиҳад” мухлисларини қойил қолдирди (видео)1 ноябр 18:06Рубен Диаш “ПСЖ” билан ўйин олдидан Абдуқодир Ҳусанов ҳақида нималар деди?Рубен Диаш “ПСЖ” билан ўйин олдидан Абдуқодир Ҳусанов ҳақида нималар деди?13 октябр 19:21РБ Лейпциг — Манчестер Сити: таркиблар ва жонли матнРБ Лейпциг — Манчестер Сити: таркиблар ва жонли матнКеча 23:57“Манчестер Сити” “Лейпциг” меҳмони бўлади — Ўйинни жонли эфирда қаерда кўриш мумкин?“Манчестер Сити” “Лейпциг” меҳмони бўлади — Ўйинни жонли эфирда қаерда кўриш мумкин?Кеча 16:12Эллиот Андерсон “Брайтон”дан учралган мағлубият ҳақида гапирдиЭллиот Андерсон “Брайтон”дан учралган мағлубият ҳақида гапирди31 октябр 23:13Соатига 35,8 км: CIES тадқиқотида “Манчестер Сити” ҳимоячиси Ҳусанов рекорд ўрнатдиСоатига 35,8 км: CIES тадқиқотида “Манчестер Сити” ҳимоячиси Ҳусанов рекорд ўрнатди24 октябр 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози