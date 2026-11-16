1:4 ҳисобидаги шов-шувли мағлубият: «Скуадра адзурра» етакчиси нимадан шикоят қилди?

1 дақиқа ўқиш9
1:4 ҳисобидаги шов-шувли мағлубият: «Скуадра адзурра» етакчиси нимадан шикоят қилди?

Италия миллий жамоаси УЕФА Миллатлар лигаси гуруҳ босқичининг олтинчи турида Белгияга қарши кечган ўта муҳим баҳсда кутилмаганда йирик мағлубиятга учради. Сафарда 1:4 ҳисобида имкониятни бой берган «Скуадра адзурра» гуруҳда узоқ вақт пешқадамлик қилганига қарамай, якунда плей-офф босқичига йўл ола олмади.

Чарчоқ ва янги босқичдаги қийинчиликлар

Ўйиндан сўнг жамоа дарвозабони ва сардори Жанлуиджи Доннарумма УЕФА матбуот хизматига берган интервьюсида мағлубиятнинг асосий сабабларини очиқлади. Унинг сўзларига кўра, футболчиларнинг жисмоний чарчоғи ўз сўзини айтган:

«Биз янги босқични бошладик, бу йўлда кўтарилишлар ҳам, пасайишлар ҳам бўлиши табиий. Францияга қарши ажойиб ўйин ўтказдик, лекин бу сафар майдонга бироз чарчаган ҳолда чиқдик», – деди тажрибали посбон.

Учрашув ва жамоа кўрсаткичлари

Тафсилотлар

Мусобақа ва босқич

УЕФА Миллатлар лигаси, 6-тур

Натижа

Белгия — Италия 4:1

Асосий муаммо

Жисмоний чарчоқ ва рақибнинг кучлироқ ҳаракат қилгани

Якуний натижа

Пешқадамликдан маҳрум бўлиш ва плей-оффдан четда қолиш

Рақибнинг устунлиги ва тан олинган ҳақиқат

Доннарумма аввалги учрашувларда Италиядан бундай ёмон натижаларни деярли ҳеч ким кутмаганини эслатиб ўтди. Шунингдек, у айнан ушбу беллашувда Бельгия терма жамоаси майдонда ҳар томонлама кучлироқ кўринганини холисона тан олди. Италиялик футболчилар учун ушбу оғир натижа турнирдаги иштирокнинг эрта якунланишига олиб келди.

Сизнингча, Роберто Манчини бошчилигидаги Италия терма жамоаси бундай инқироздан тез чиқиб кета оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари