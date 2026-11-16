1:4 ҳисобидаги шов-шувли мағлубият: «Скуадра адзурра» етакчиси нимадан шикоят қилди?
Италия миллий жамоаси УЕФА Миллатлар лигаси гуруҳ босқичининг олтинчи турида Белгияга қарши кечган ўта муҳим баҳсда кутилмаганда йирик мағлубиятга учради. Сафарда 1:4 ҳисобида имкониятни бой берган «Скуадра адзурра» гуруҳда узоқ вақт пешқадамлик қилганига қарамай, якунда плей-офф босқичига йўл ола олмади.
Чарчоқ ва янги босқичдаги қийинчиликлар
Ўйиндан сўнг жамоа дарвозабони ва сардори Жанлуиджи Доннарумма УЕФА матбуот хизматига берган интервьюсида мағлубиятнинг асосий сабабларини очиқлади. Унинг сўзларига кўра, футболчиларнинг жисмоний чарчоғи ўз сўзини айтган:
«Биз янги босқични бошладик, бу йўлда кўтарилишлар ҳам, пасайишлар ҳам бўлиши табиий. Францияга қарши ажойиб ўйин ўтказдик, лекин бу сафар майдонга бироз чарчаган ҳолда чиқдик», – деди тажрибали посбон.
Учрашув ва жамоа кўрсаткичлари
Тафсилотлар
Мусобақа ва босқич
УЕФА Миллатлар лигаси, 6-тур
Натижа
Белгия — Италия 4:1
Асосий муаммо
Жисмоний чарчоқ ва рақибнинг кучлироқ ҳаракат қилгани
Якуний натижа
Пешқадамликдан маҳрум бўлиш ва плей-оффдан четда қолиш
Рақибнинг устунлиги ва тан олинган ҳақиқат
Доннарумма аввалги учрашувларда Италиядан бундай ёмон натижаларни деярли ҳеч ким кутмаганини эслатиб ўтди. Шунингдек, у айнан ушбу беллашувда Бельгия терма жамоаси майдонда ҳар томонлама кучлироқ кўринганини холисона тан олди. Италиялик футболчилар учун ушбу оғир натижа турнирдаги иштирокнинг эрта якунланишига олиб келди.
Сизнингча, Роберто Манчини бошчилигидаги Италия терма жамоаси бундай инқироздан тез чиқиб кета оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…