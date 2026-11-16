43 та ўйиндан иборат рекорд барбод бўлди: Испания ўз уйида Англияга таслим бўлди

1 дақиқа ўқиш18
43 та ўйиндан иборат рекорд барбод бўлди: Испания ўз уйида Англияга таслим бўлди

УЕФА Миллатлар лигаси гуруҳ босқичининг олтинчи тури Европа футболида ҳақиқий шов-шувга сабаб бўлди. Мадрид шаҳрида меҳмон бўлган Англия терма жамоаси амалдаги грандлардан бири Испанияни 3:2 ҳисобида мағлуб этиб, нафақат муҳим 3 очкони қўлга киритди, балки жаҳон футболидаги узоқ йиллик рекордга ҳам чек қўйди.

Мадриддаги голларга бой шиддатли тўқнашув

Ўйиннинг биринчи бўлими охирида Англия сардори Ҳарри Кейн (45-дақиқа) пенальтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни очди. Иккинчи тайм бошида эса Эзри Конса (53) ва Бен Уайт (57) ўз номларига гол ёздириб, фарқни учтага етказишди.

Испанлар бунга Микель Оярсабаль (65, пенальти) ва Нико Уильямснинг (75) голлари билан жавоб беришди, бироқ мағлубиятдан қутулиб қола олишмади. Учрашувнинг 63-дақиқасида англияликлар ярим ҳимоячиси Эллиот Андерсон қизил карточка олиб, майдонни эрта тарк этганига қарамай, меҳмонлар матонат кўрсатиб, ғалабани сақлаб қолишди.

Ўйин кўрсаткичлари ва вазият

Тафсилотлар

Учрашув

Испания — Англия 2:3

Англия голлари

Гарри Кейн (45пен), Эзри Конса (53), Бен Уайт (57)

Испания голлари

Микель Оярсабаль (65пен), Нико Уильямс (75)

Четлатиш

Эллиот Андерсон (63, Англия)

Испаниянинг 43 ўйиндан иборат рекорди барбод бўлди

Мазкур мағлубият Испания терма жамоасининг мислсиз мағлубиятсиз сериясига расман нуқта қўйди. Бу серия нақ 43 ўйиндан иборат бўлиб, асосий вақтда мағлубият қайд этилмаган учрашувлар сифатида терма жамоалар даражасида рекорд ҳисобланар эди. Испания сўнгги бор 90 дақиқа якунига кўра 2024 йил март ойида Колумбияга (0:1) имкониятни бой берган эди. Расмий учрашувларда эса испанлар 2023 йил март ойидан бери (Шотландияга қарши ўйиндан буён) мағлубият нималигини билмай келаётганди.

Гуруҳдаги якуний натижалар

Ушбу ғалабадан кейин Англия ва Испания ҳисобидаги очколар сони 15 тага етди. Бироқ тўплар нисбати бўйича устунлик англияликлар томонида бўлгани учун улар Миллатлар Лигаси элита дивизионининг 3-гуруҳи ғолиби сифатида чорак финалнинг асосий босқичига йўл олишди. Гуруҳдаги бошқа баҳсларда Хорватия 6 очко билан учинчи, Чехия эса очкосиз ҳолда тўртинчи ўринни эгаллади.

Сизнингча, Англия терма жамоасининг бундай шиддатли ўйини уларга Миллатлар лигаси кубогини ютиб олишга имкон берадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари