43 та ўйиндан иборат рекорд барбод бўлди: Испания ўз уйида Англияга таслим бўлди
УЕФА Миллатлар лигаси гуруҳ босқичининг олтинчи тури Европа футболида ҳақиқий шов-шувга сабаб бўлди. Мадрид шаҳрида меҳмон бўлган Англия терма жамоаси амалдаги грандлардан бири Испанияни 3:2 ҳисобида мағлуб этиб, нафақат муҳим 3 очкони қўлга киритди, балки жаҳон футболидаги узоқ йиллик рекордга ҳам чек қўйди.
Мадриддаги голларга бой шиддатли тўқнашув
Ўйиннинг биринчи бўлими охирида Англия сардори Ҳарри Кейн (45-дақиқа) пенальтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни очди. Иккинчи тайм бошида эса Эзри Конса (53) ва Бен Уайт (57) ўз номларига гол ёздириб, фарқни учтага етказишди.
Испанлар бунга Микель Оярсабаль (65, пенальти) ва Нико Уильямснинг (75) голлари билан жавоб беришди, бироқ мағлубиятдан қутулиб қола олишмади. Учрашувнинг 63-дақиқасида англияликлар ярим ҳимоячиси Эллиот Андерсон қизил карточка олиб, майдонни эрта тарк этганига қарамай, меҳмонлар матонат кўрсатиб, ғалабани сақлаб қолишди.
Ўйин кўрсаткичлари ва вазият
Тафсилотлар
Учрашув
Испания — Англия 2:3
Англия голлари
Гарри Кейн (45пен), Эзри Конса (53), Бен Уайт (57)
Испания голлари
Микель Оярсабаль (65пен), Нико Уильямс (75)
Четлатиш
Эллиот Андерсон (63, Англия)
Испаниянинг 43 ўйиндан иборат рекорди барбод бўлди
Мазкур мағлубият Испания терма жамоасининг мислсиз мағлубиятсиз сериясига расман нуқта қўйди. Бу серия нақ 43 ўйиндан иборат бўлиб, асосий вақтда мағлубият қайд этилмаган учрашувлар сифатида терма жамоалар даражасида рекорд ҳисобланар эди. Испания сўнгги бор 90 дақиқа якунига кўра 2024 йил март ойида Колумбияга (0:1) имкониятни бой берган эди. Расмий учрашувларда эса испанлар 2023 йил март ойидан бери (Шотландияга қарши ўйиндан буён) мағлубият нималигини билмай келаётганди.
Гуруҳдаги якуний натижалар
Ушбу ғалабадан кейин Англия ва Испания ҳисобидаги очколар сони 15 тага етди. Бироқ тўплар нисбати бўйича устунлик англияликлар томонида бўлгани учун улар Миллатлар Лигаси элита дивизионининг 3-гуруҳи ғолиби сифатида чорак финалнинг асосий босқичига йўл олишди. Гуруҳдаги бошқа баҳсларда Хорватия 6 очко билан учинчи, Чехия эса очкосиз ҳолда тўртинчи ўринни эгаллади.
Сизнингча, Англия терма жамоасининг бундай шиддатли ўйини уларга Миллатлар лигаси кубогини ютиб олишга имкон берадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…