Миллатлар лигаси: Франция гуруҳда биринчи ўринни олса ҳам, Зидан нега хавотирда?

2 дақиқа ўқиш7
Миллатлар лигаси: Франция гуруҳда биринчи ўринни олса ҳам, Зидан нега хавотирда?

Франция терма жамоаси УЕФА Миллатлар лигаси гуруҳ босқичининг сўнгги турида ўз майдонида Туркияни қабул қилиб, қийин ғалабага эришди (2:1). «Уч ранглилар» сафида рақиб футболчиси ўз дарвозасини ишғол қилган бўлса (автогол), Эли Жуниор Крупи аниқ зарба муаллифига айланди. Турклар эса учрашув сўнггида — 90-дақиқада битта жавоб голини уришди.

«Бугунги ўйин мазмуни менда маълум хавотир уйғотди»

Шунга қарамай, Франция терма жамоаси бош мураббийи Зинедин Зидан TF1 телеканалига берган интервьюсида ғалабадан тўлиқ қониқмаганини очиқ айтди. Унинг сўзларига кўра, жамоанинг прессинг ва ҳимоядаги ҳаракатлари жиддий саволларни туғдирган:

«Биз учун асосий мақсад – гуруҳдан чиқиш эди, бу вазифани бажардик. Лекин бугунги ўйин мазмуни менда маълум хавотир уйғотди. Айниқса, прессинг бўйича – биз рақибларга жуда кўп имконият бериб қўйдик. Бу жуда ёмон кўриниш эди», — деди тажрибали мутахассис.

Учрашув ва гуруҳ кўрсаткичлари

Тафсилотлар

Учрашув ҳисоби

Франция — Туркия 2:1

Голлар муаллифлари

Топсу (автогол), Крупи — Бардакчи

Франциянинг гуруҳдаги ўрни

13 очко билан 1-ўрин (Плей-офф йўлланмаси)

Гуруҳдаги бошқа жамоалар

Белгия (12 очко), Италия (10 очко), Туркия (0 очко)

Танаффусдаги кўрсатмалар ва футболчиларнинг шижоати

Мураббий танаффус пайтида йўл қўйилган хатоларни бартараф этишга ҳаракат қилганини ва шундан сўнг иккинчи бўлимда ўйин бироз яхшиланганини таъкидлади. Шу билан бирга, Зидан муаммо фақат ҳимоячиларда эмаслигини, бутун жамоа биргаликда ҳимояланиши лозимлигини эслатиб ўтди:

«Муаммо фақат ҳимоячиларда эмас – бутун жамоа биргаликда ҳимояланади. Мен кўп жиҳатлардан норозиман, шу билан бирга футболчилар майдонда куч аямаганини кўрдим – мен учун энг муҳими ҳам шу», — дея қўшимча қилди Зидан.

Қайд этиш жоизки, ушбу ғалабадан кейин Франция терма жамоаси гуруҳ босқичини 13 очко билан биринчи ўринда якунлади. Гуруҳдаги бошқа ўринлар эса қуйидагича тақсимланди: Белгия 12 очко билан иккинчи, Италия 10 очко билан учинчи ўринни эгаллаган бўлса, Туркия бирор марта ҳам очко тўплай олмади.

Сизнингча, Зинедин Зидан бошчилигидаги Франция терма жамоаси Миллатлар лигасининг ҳал қилувчи босқичида ўз ўйинини кучайтира оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари