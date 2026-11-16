Миллатлар лигаси: Франция гуруҳда биринчи ўринни олса ҳам, Зидан нега хавотирда?
Франция терма жамоаси УЕФА Миллатлар лигаси гуруҳ босқичининг сўнгги турида ўз майдонида Туркияни қабул қилиб, қийин ғалабага эришди (2:1). «Уч ранглилар» сафида рақиб футболчиси ўз дарвозасини ишғол қилган бўлса (автогол), Эли Жуниор Крупи аниқ зарба муаллифига айланди. Турклар эса учрашув сўнггида — 90-дақиқада битта жавоб голини уришди.
«Бугунги ўйин мазмуни менда маълум хавотир уйғотди»
Шунга қарамай, Франция терма жамоаси бош мураббийи Зинедин Зидан TF1 телеканалига берган интервьюсида ғалабадан тўлиқ қониқмаганини очиқ айтди. Унинг сўзларига кўра, жамоанинг прессинг ва ҳимоядаги ҳаракатлари жиддий саволларни туғдирган:
«Биз учун асосий мақсад – гуруҳдан чиқиш эди, бу вазифани бажардик. Лекин бугунги ўйин мазмуни менда маълум хавотир уйғотди. Айниқса, прессинг бўйича – биз рақибларга жуда кўп имконият бериб қўйдик. Бу жуда ёмон кўриниш эди», — деди тажрибали мутахассис.
Учрашув ва гуруҳ кўрсаткичлари
Тафсилотлар
Учрашув ҳисоби
Франция — Туркия 2:1
Голлар муаллифлари
Топсу (автогол), Крупи — Бардакчи
Франциянинг гуруҳдаги ўрни
13 очко билан 1-ўрин (Плей-офф йўлланмаси)
Гуруҳдаги бошқа жамоалар
Белгия (12 очко), Италия (10 очко), Туркия (0 очко)
Танаффусдаги кўрсатмалар ва футболчиларнинг шижоати
Мураббий танаффус пайтида йўл қўйилган хатоларни бартараф этишга ҳаракат қилганини ва шундан сўнг иккинчи бўлимда ўйин бироз яхшиланганини таъкидлади. Шу билан бирга, Зидан муаммо фақат ҳимоячиларда эмаслигини, бутун жамоа биргаликда ҳимояланиши лозимлигини эслатиб ўтди:
«Муаммо фақат ҳимоячиларда эмас – бутун жамоа биргаликда ҳимояланади. Мен кўп жиҳатлардан норозиман, шу билан бирга футболчилар майдонда куч аямаганини кўрдим – мен учун энг муҳими ҳам шу», — дея қўшимча қилди Зидан.
Қайд этиш жоизки, ушбу ғалабадан кейин Франция терма жамоаси гуруҳ босқичини 13 очко билан биринчи ўринда якунлади. Гуруҳдаги бошқа ўринлар эса қуйидагича тақсимланди: Белгия 12 очко билан иккинчи, Италия 10 очко билан учинчи ўринни эгаллаган бўлса, Туркия бирор марта ҳам очко тўплай олмади.
Сизнингча, Зинедин Зидан бошчилигидаги Франция терма жамоаси Миллатлар лигасининг ҳал қилувчи босқичида ўз ўйинини кучайтира оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…