Норвегия ва Венгриядан ишончли ғалабалар: УЕФА Миллатлар лигаси 5-тур баҳслари якунланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- УЕФА Миллатлар лигасининг 5-турида Норвегия ва Венгрия терма жамоалари ўз рақиблари устидан ишончли ғалабаларни қўлга киритди.
- Норвегия ўз майдонида Уелсни 3:1 ҳисобида мағлуб этди, бунда Эрлинг Ҳоланд пеналтидан гол уриб, ўйин нуқтасини қўйди.
- Венгрия эса сафарда Грузияни 2:0 ҳисобида таслим этиб, гуруҳдаги етакчилигини янада мустаҳкамлаб олди.
Европада УЕФА Миллатлар лигасининг 5-тур учрашувлари қизғин давом этмоқда. Мухлислар гуруҳлардаги рақобатнинг кучайишига сабаб бўлаётган шиддатли ва муҳим ўйинларга гувоҳ бўлишмоқда. Ушбу тур доирасида Норвегия ўз майдонида Уэлсни қабул қилган бўлса, Венгрия терма жамоаси Грузия меҳмони бўлиб, муҳим очколарни қўлга киритди.
Норвегия — Уэлс 3:1: Ҳоланднинг голи ва Норвегиянинг ғалабаси
Ўз мухлислари қаршисида ҳаракат қилган Норвегия миллий жамоаси (6 очко, 2-ўрин) Уэлс терма жамоасига (3 очко, 4-ўрин) қарши майдонга тушди. Ўта муросасиз ва ҳужумларга бой кечган баҳс майдон эгаларининг 3:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.
Ўйиннинг биринчи бўлими тенг курашлар остида ўтган бўлса, иккинчи таймда норвегияликлар ўз устунликларини яққол намойиш этишди:
59-дақиқада Нуса ҳисобни очди.
68-дақиқада Шелдеруп фарқни янада оширди.
Уэлс сафидан Брукс 79-дақиқада жавоб голини уриб, ҳисобни қисқартирди.
Бироқ учрашув сўнггида — 87-дақиқада юлдуз ҳужумчи Эрлинг Ҳоланд пеналтидан унумли фойдаланиб, ўйин нуқтасини қўйди ва ҳисобни 3:1 га етказди.
Норвегия — Уэлс учрашуви таркиблари
Футболчилар
Норвегия асосий таркиби
Селвик, Рюэрсон, Айре, Торберн, Волфе, Осгор (Берг, 66), Эдегор, Берге, Бобб (Шелдеруп, 66), Нуса, Ҳоланд.
Уэлс асосий таркиби
Дарлоу, Уилямс (Роберс, 72), Родон, Дэвис, Дасилва, Каллен (Колвилл, 72), Жеймс (Брукс, 72), Ампаду, Жонсон, Кумас (Харрис, 64), Уилсон.
Грузия — Венгрия 0:2: Венгрия сафарда муҳим ғалабага эришди
Гуруҳ пешқадами Венгрия (10 очко, 1-ўрин) сафарда Грузия терма жамоаси (2 очко, 4-ўрин) меҳмони бўлди. Ўта қийин кечган баҳсда венгрияликлар тажриба ва ўз имкониятларидан оқилона фойдаланиш эвазига 2:0 ҳисобида зафар қучди.
Учрашув тақдирини мезбонларнинг хатоси ва рақибнинг фаоллиги ҳал қилди:
73-дақиқада грузиялик ҳимоячи Двали ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди (автогол).
85-дақиқада эса Варга ҳисобни 2:0 га етказиб, жамоасининг ғалабасини тўлиқ таъминлади.
Мазкур ғалабадан сўнг Венгрия ўз гуруҳидаги етакчилигини янада мустаҳкамлаб олди. УЕФА Миллатлар лигасининг қолган тур учрашувлари ҳам мухлисларга яна кўплаб қизиқарли ва кутилмаган натижаларни тақдим этиши кутилмоқда.
Сизнингча, жорий мавсумда Миллатлар лигасида қайси терма жамоа бош совринни қўлга киритишга асосий даъвогар бўла олади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…