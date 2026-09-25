Ўзбекистон ва АҚШ тўқнашуви таркиблари маълум бўлди — Олимпиада олтини сари супержанг

·1·Спорт
Ўзбекистон ва АҚШ тўқнашуви таркиблари маълум бўлди — Олимпиада олтини сари супержанг
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқандда бўлиб ўтаётган Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 9-турнида Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси турнир фаворити АҚШ жамоасига қарши ўйнайди.
  • 1-тахтада Нодирбек Абдусатторов оқ доналарда Фабиано Каруана билан, 2-тахтада Жавоҳир Синдаров қора доналарда Уэсли Со билан, 3-тахтада Нодирбек Яқуббоев оқ доналарда Ҳанс Ниманн билан, 4-тахтада эса Муҳиддин Мадаминов қора доналарда Levoн Аронян билан куч синашади.

Самарқанд шаҳрида ўтказилаётган Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида олтин медаллар тақдирини ҳал қилувчи 9-турнинг барча тахталари бўйича расмий жуфтликлар тўлиқ эълон қилинди. Мусобақанинг энг муҳим марказий тўқнашувида Ўзбекистон эркаклар бош жамоаси турнирнинг бош фаворити бўлган АҚШ терма жамоасига қарши тўлиқ жанговар таркибда майдонга тушади.

1-тахтада Нодирбек Абдусатторов (2762) оқ доналарда жаҳоннинг етакчи гроссмейстери Фабиано Каруанага (2789) қарши баҳс олиб борса, 2-тахтада Жавоҳир Синдаров (2778) қора доналарда Уэсли Со (2774) билан куч синашади. 3-тахтада Нодирбек Яқуббоев (2685) оқ доналарда машҳур Ҳанс Ниманнга (2725) қарши дона суради, 4-тахтада эса Муҳиддин Мадаминов (2611) қора доналарда Левон Ароняндек (2725) афсонага қарши матонат кўрсатиши талаб этилади.

Аёллар ўртасидаги 1-столда ҳам кескинлик чўққига чиққан: Ўзбекистон қизлари мусобақа пешқадами Ҳиндистонга қарши баҳсда 1-тахтада Афрўза Ҳамдамова (2443) қора доналарда тажрибали Ҳампи Конеруга (2509) қарши тахтага ўтиради. Шунингдек, Ўзбекистон-2 жамоаси Нидерландия юлдузи Аниш Гири бошчилигидаги таркибга қарши, Ўзбекистон-3 эса Қирғизистонга қарши принципиал учрашувларни ўтказади.

Ўзбекистон ва АҚШ тўқнашуви таркиблари маълум бўлди — Олимпиада олтини сари супержанг

«Абдусатторов Каруанага қарши, Синдаров Со дуэли ва Ҳамдамова синови»: 9-турнинг 5 та асосий нуқтаси

Самарқанд Олимпиадаси 9-турининг расмий тахталар кесимидан энг муҳим фактлар:

  • 1-тахтадаги титанлар тўқнашуви: Нодирбек Абдусатторов (2762) оқ доналарда АҚШ етакчиси Фабиано Каруана (2789) билан куч синашади;

  • Синдаров – Со қарама-қаршилиги: 2-тахтада Жавоҳир Синдаров (2778) рейтингда ўзига яқин бўлган Уэсли Сога (2774) қарши қора доналарда ҳимояланади;

  • Яқуббоев ва Ниманн жанги: 3-тахтада Нодирбек Яқуббоев (2685) оқ доналар устунлиги билан скандалли гроссмейстер Ҳанс Ниманнга (2725) қарши ҳужум уюштиради;

  • Мадаминовнинг катта имтиҳони: 4-тахтада ёш иқтидоримиз Муҳиддин Мадаминов (2611) шахмат афсонаси Левон Аронянга (2725) қарши қора доналарда дона суради;

  • Аёллар баҳсидаги маҳорат: Афрўза Ҳамдамова (2443) Ҳиндистоннинг 1-рақамли шахматчиси Ҳампи Конеруга (2509) қарши қора доналарда жангга киришади.

Ўзбекистон ва АҚШ тўқнашуви таркиблари маълум бўлди — Олимпиада олтини сари супержанг

Тахталар кесимидаги супербаҳслар: Ўзбекистон ва АҚШ/Ҳиндистон жуфтликлари жадвали

9-турнинг марказий учрашувларидаги рақиблар ва рейтинглар таққоси:

Тахта ва тоифа

Ўзбекистон вакили (Рейтинг)

Рақиб терма жамоа вакили (Рейтинг)

Доналар ранги

Эркаклар: 1-тахта

Нодирбек Абдусатторов (GM 2762)

Фабиано Каруана (GM 2789, АҚШ)

Оқлар — Қоралар

Эркаклар: 2-тахта

Жавоҳир Синдаров (GM 2778)

Уэсли Со (GM 2774, АҚШ)

Қоралар — Оқлар

Эркаклар: 3-тахта

Нодирбек Яқуббоев (GM 2685)

Ҳанс Ниманн (GM 2725, АҚШ)

Оқлар — Қоралар

Эркаклар: 4-тахта

Муҳиддин Мадаминов (GM 2611)

Левон Аронян (GM 2725, АҚШ)

Қоралар — Оқлар

Аёллар: 1-тахта

Афрўза Ҳамдамова (WGM 2443)

Ҳампи Конеру (GM 2509, Ҳиндистон)

Қоралар — Оқлар

Аёллар: 2-тахта

Гулруҳбегим Тоҳиржонова (IM 2357)

Дивя Дешмукх (GM 2490, Ҳиндистон)

Оқлар — Қоралар

Ўзбекистон ва АҚШ тўқнашуви таркиблари маълум бўлди — Олимпиада олтини сари супержанг

Шахмат экспертизаси ва тактик таҳлил: Ғалаба калити қайси тахтада?

Халқаро гроссмейстерлар ва таҳлилчиларнинг хулосалари:

  • 1-тахтадаги оқ доналар ва Абдусатторов прессинги: Нодирбек Абдусатторовнинг оқ доналарда ўйнаши мураббийлар штаби учун катта имтиёз; Каруанага қарши дебютда динамик босим ўрнатиш бутун жамоа руҳиятини кўтариши мумкин;

  • Синдаровнинг мустаҳкам ҳимояси: Уэсли Со — дунёнинг энг совуққон ва хато қилмайдиган гроссмейстерларидан бири; Жавоҳир Синдаров қора доналарда унга қарши марказни ёпиб, ўйинни хавфсиз мувозанатда ушлаб туриши жуда муҳим;

  • Ҳал қилувчи 3- ва 4-тахталар: АҚШ жамоасида Ниманн ва Аронян рейтинг жиҳатдан тажрибали кўринса-да, Яқуббоевнинг оқ доналардаги агрессив услуби очко олиш учун бош имкониятдир; Мадаминовнинг эса Аронянга қарши камида дуранг қайд этиши жамоамизга ғалаба келтирувчи асосий фактор бўлиши мумкин.

Сизнингча, Ўзбекистон — АҚШ тўқнашувида қайси тахтадаги баҳс умумий ғалабани ҳал қилади? Нодирбек Абдусатторов Фабиано Каруанани оқ доналарда мағлуб эта оладими? Шахсий фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва Самарқанд Олимпиадасининг тақдирий тур таҳлилини барча шахмат ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Самарқанд шахмат ОлимпиадасиНодирбек АбдусатторовФабиано КаруанаШахмат Олимпиадаси 2024
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда шахматчиларни рағбатлантириш тизими тубдан ўзгарди — тарихий қарор!Ўзбекистонда шахматчиларни рағбатлантириш тизими тубдан ўзгарди — тарихий қарор!23 сентябр 14:08Конор Бенн Райан Гарсия билан супержанг олдидан ҳаммани шокка туширдиКонор Бенн Райан Гарсия билан супержанг олдидан ҳаммани шокка туширди12 сентябр 20:36Самарқандда титанлар жанги: 9-турда Ўзбекистон – АҚШ тўқнашуви ва Ҳиндистон синовиСамарқандда титанлар жанги: 9-турда Ўзбекистон – АҚШ тўқнашуви ва Ҳиндистон синовиБугун 10:59Криштиано Роналдонинг Ал-Наср жамоасидаги жасорати ошкор бўлдиКриштиано Роналдонинг Ал-Наср жамоасидаги жасорати ошкор бўлдиБугун 13:34Аср жанги расман тасдиқланди: Фьюри ва Жошуа 11 декабрь куни Кардиффда тўқнашади!Аср жанги расман тасдиқланди: Фьюри ва Жошуа 11 декабрь куни Кардиффда тўқнашади!Бугун 13:27Эрлинг Холанднинг ноёб инстинкти: Норвегия устози ҳужумчини мақтадиЭрлинг Холанднинг ноёб инстинкти: Норвегия устози ҳужумчини мақтадиБугун 13:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?