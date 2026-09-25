Ўзбекистон ва АҚШ тўқнашуви таркиблари маълум бўлди — Олимпиада олтини сари супержанг
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда бўлиб ўтаётган Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 9-турнида Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси турнир фаворити АҚШ жамоасига қарши ўйнайди.
- 1-тахтада Нодирбек Абдусатторов оқ доналарда Фабиано Каруана билан, 2-тахтада Жавоҳир Синдаров қора доналарда Уэсли Со билан, 3-тахтада Нодирбек Яқуббоев оқ доналарда Ҳанс Ниманн билан, 4-тахтада эса Муҳиддин Мадаминов қора доналарда Levoн Аронян билан куч синашади.
Самарқанд шаҳрида ўтказилаётган Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида олтин медаллар тақдирини ҳал қилувчи 9-турнинг барча тахталари бўйича расмий жуфтликлар тўлиқ эълон қилинди. Мусобақанинг энг муҳим марказий тўқнашувида Ўзбекистон эркаклар бош жамоаси турнирнинг бош фаворити бўлган АҚШ терма жамоасига қарши тўлиқ жанговар таркибда майдонга тушади.
1-тахтада Нодирбек Абдусатторов (2762) оқ доналарда жаҳоннинг етакчи гроссмейстери Фабиано Каруанага (2789) қарши баҳс олиб борса, 2-тахтада Жавоҳир Синдаров (2778) қора доналарда Уэсли Со (2774) билан куч синашади. 3-тахтада Нодирбек Яқуббоев (2685) оқ доналарда машҳур Ҳанс Ниманнга (2725) қарши дона суради, 4-тахтада эса Муҳиддин Мадаминов (2611) қора доналарда Левон Ароняндек (2725) афсонага қарши матонат кўрсатиши талаб этилади.
Аёллар ўртасидаги 1-столда ҳам кескинлик чўққига чиққан: Ўзбекистон қизлари мусобақа пешқадами Ҳиндистонга қарши баҳсда 1-тахтада Афрўза Ҳамдамова (2443) қора доналарда тажрибали Ҳампи Конеруга (2509) қарши тахтага ўтиради. Шунингдек, Ўзбекистон-2 жамоаси Нидерландия юлдузи Аниш Гири бошчилигидаги таркибга қарши, Ўзбекистон-3 эса Қирғизистонга қарши принципиал учрашувларни ўтказади.
«Абдусатторов Каруанага қарши, Синдаров Со дуэли ва Ҳамдамова синови»: 9-турнинг 5 та асосий нуқтаси
Самарқанд Олимпиадаси 9-турининг расмий тахталар кесимидан энг муҳим фактлар:
1-тахтадаги титанлар тўқнашуви: Нодирбек Абдусатторов (2762) оқ доналарда АҚШ етакчиси Фабиано Каруана (2789) билан куч синашади;
Синдаров – Со қарама-қаршилиги: 2-тахтада Жавоҳир Синдаров (2778) рейтингда ўзига яқин бўлган Уэсли Сога (2774) қарши қора доналарда ҳимояланади;
Яқуббоев ва Ниманн жанги: 3-тахтада Нодирбек Яқуббоев (2685) оқ доналар устунлиги билан скандалли гроссмейстер Ҳанс Ниманнга (2725) қарши ҳужум уюштиради;
Мадаминовнинг катта имтиҳони: 4-тахтада ёш иқтидоримиз Муҳиддин Мадаминов (2611) шахмат афсонаси Левон Аронянга (2725) қарши қора доналарда дона суради;
Аёллар баҳсидаги маҳорат: Афрўза Ҳамдамова (2443) Ҳиндистоннинг 1-рақамли шахматчиси Ҳампи Конеруга (2509) қарши қора доналарда жангга киришади.
Тахталар кесимидаги супербаҳслар: Ўзбекистон ва АҚШ/Ҳиндистон жуфтликлари жадвали
9-турнинг марказий учрашувларидаги рақиблар ва рейтинглар таққоси:
Тахта ва тоифа
Ўзбекистон вакили (Рейтинг)
Рақиб терма жамоа вакили (Рейтинг)
Доналар ранги
Эркаклар: 1-тахта
Нодирбек Абдусатторов (GM 2762)
Фабиано Каруана (GM 2789, АҚШ)
Оқлар — Қоралар
Эркаклар: 2-тахта
Жавоҳир Синдаров (GM 2778)
Уэсли Со (GM 2774, АҚШ)
Қоралар — Оқлар
Эркаклар: 3-тахта
Нодирбек Яқуббоев (GM 2685)
Ҳанс Ниманн (GM 2725, АҚШ)
Оқлар — Қоралар
Эркаклар: 4-тахта
Муҳиддин Мадаминов (GM 2611)
Левон Аронян (GM 2725, АҚШ)
Қоралар — Оқлар
Аёллар: 1-тахта
Афрўза Ҳамдамова (WGM 2443)
Ҳампи Конеру (GM 2509, Ҳиндистон)
Қоралар — Оқлар
Аёллар: 2-тахта
Гулруҳбегим Тоҳиржонова (IM 2357)
Дивя Дешмукх (GM 2490, Ҳиндистон)
Оқлар — Қоралар
Шахмат экспертизаси ва тактик таҳлил: Ғалаба калити қайси тахтада?
Халқаро гроссмейстерлар ва таҳлилчиларнинг хулосалари:
1-тахтадаги оқ доналар ва Абдусатторов прессинги: Нодирбек Абдусатторовнинг оқ доналарда ўйнаши мураббийлар штаби учун катта имтиёз; Каруанага қарши дебютда динамик босим ўрнатиш бутун жамоа руҳиятини кўтариши мумкин;
Синдаровнинг мустаҳкам ҳимояси: Уэсли Со — дунёнинг энг совуққон ва хато қилмайдиган гроссмейстерларидан бири; Жавоҳир Синдаров қора доналарда унга қарши марказни ёпиб, ўйинни хавфсиз мувозанатда ушлаб туриши жуда муҳим;
Ҳал қилувчи 3- ва 4-тахталар: АҚШ жамоасида Ниманн ва Аронян рейтинг жиҳатдан тажрибали кўринса-да, Яқуббоевнинг оқ доналардаги агрессив услуби очко олиш учун бош имкониятдир; Мадаминовнинг эса Аронянга қарши камида дуранг қайд этиши жамоамизга ғалаба келтирувчи асосий фактор бўлиши мумкин.
Сизнингча, Ўзбекистон — АҚШ тўқнашувида қайси тахтадаги баҳс умумий ғалабани ҳал қилади? Нодирбек Абдусатторов Фабиано Каруанани оқ доналарда мағлуб эта оладими? Шахсий фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва Самарқанд Олимпиадасининг тақдирий тур таҳлилини барча шахмат ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…