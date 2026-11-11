Будапештдаги дерби: Нодирбек Абдусатторов қора доналарда Бибисара Асаубаевани мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Будапештда ўтаётган Тотал Чесс Ворлд Чампионшип Тоур Пилот 2026 супертурнирининг блис босқичида Нодирбек Абдусатторов қора доналарда Бибисара Асаубаевани мағлуб этди.
- Тўққиз тур якунларига кўра, Абдусатторов 3,5 очко билан 19-ўринни эгаллаган бўлса, Асаубаева 0,5 очко билан 24-поғонада қолди.
- Блис баҳсларида норвегиялик Магнус Карлсен 7 очко билан ғолибликни қўлга киритди.
Венгрия пойтахти Будапешт шаҳрида шахмат бўйича сайёранинг энг кучли гроссмейстерлари иштирокида нуфузли Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 супертурнири бошланди. Sports.kz нашри хабарига кўра, мусобақанинг очилиш қисми ҳисобланган блиц босқичида Марказий Осиё шахмат ишқибозлари кутган марказий баҳс — Ўзбекистон терма жамоаси етакчиси Нодирбек Абдусатторов ҳамда қозоғистонлик икки карра жаҳон чемпиони Бибисара Асаубаева ўртасидаги принципиал тўқнашув бўлиб ўтди.
6-турдаги ғалаба ва швейцарча шиддат
Швейцария тизими бўйича ташкил этилган блиц беллашувларининг 6-турида рўбарў келган икки истеъдод эгаси муросасиз кураш олиб борди. Баҳсда қора доналарда ҳаракат қилишига қарамай, 22 ёшли Нодирбек Абдусатторов рақибасининг барча ҳимоя чизиқларини аниқ ҳисоб-китоблар асосида ёриб ўтиб, чиройли ғалабани расмийлаштирди.
Дастлабки босқич Асаубаева учун анча мураккаб ва омадсиз кечди. Қозоғистонлик шахмат маликаси тўққиз тур якунларига кўра бор-йўғи 0,5 очко жамғариб, мусобақа жадвалининг энг қуйи — 24-поғонасидан жой олди. Абдусатторов эса шиддатли партиялар ортидан 3,5 очко билан 19-ўринни эгаллади.
Ўрин / Шахматчи
Терма жамоа / Давлат
Тўпланган очко
Блиц босқичи натижаси
1. Магнус Карлсен
Норвегия
7,0 очко
Блиц турнирининг якка пешқадами ва ғолиби
2. Максим Вашье-Лаграв
Франция
6,5 очко
Иккинчи ўрин (кумуш натижа)
3. Левон Аронян
АҚШ
6,0 очко
Учинчи ўрин (бронза поғонаси)
19. Нодирбек Абдусатторов
Ўзбекистон
3,5 очко
Асаубаева устидан ғалаба қозонди
24. Бибисара Асаубаева
Қозоғистон
0,5 очко
9 тур якунида сўнгги поғонани эгаллади
«Бу каби элита супертурнирларида ҳар бир хато қимматга тушади. Абдусатторов қора доналарда ташаббусни қўлга олиб, Марказий Осиё дербисида устунлигини исботлади».
Олдинда рапид ва классик баҳслар
Эслатиб ўтамиз, Будапештдаги мазкур халқаро супертурнир 10 ноябрдан 20 ноябрга қадар давом этади. Баҳслар учта йўналиш — блиц, рапид ва тезкор классик тизимларни ўз ичига олади.
Блицда норвегиялик Магнус Карлсен 7 очко билан бош совринни қўлга киритган бўлса-да, олдинда ҳали кўплаб ҳал қилувчи учрашувлар бор. Турнирнинг кейинги босқичи бугун, 11 ноябрь куни старт олади ва Нодирбек Абдусатторов ўз позицияларини сезиларли даражада мустаҳкамлаш имкониятига эга.
Сизнингча, Нодирбек Абдусатторов турнирнинг кейинги рапид ва классик босқичларида пешқадамлар қаторига кириб, бош соврин учун кураша оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
- #Нодирбек Абдусатторов
- #Бибисара Асаубаева
- #Total Chess World Championship Tour Pilot 2026
- #Магнус Карлсен
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…