Будапештдаги дерби: Нодирбек Абдусатторов қора доналарда Бибисара Асаубаевани мағлуб этди

2 дақиқа ўқиш71
Будапештдаги дерби: Нодирбек Абдусатторов қора доналарда Бибисара Асаубаевани мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Будапештда ўтаётган Тотал Чесс Ворлд Чампионшип Тоур Пилот 2026 супертурнирининг блис босқичида Нодирбек Абдусатторов қора доналарда Бибисара Асаубаевани мағлуб этди.
  • Тўққиз тур якунларига кўра, Абдусатторов 3,5 очко билан 19-ўринни эгаллаган бўлса, Асаубаева 0,5 очко билан 24-поғонада қолди.
  • Блис баҳсларида норвегиялик Магнус Карлсен 7 очко билан ғолибликни қўлга киритди.

Венгрия пойтахти Будапешт шаҳрида шахмат бўйича сайёранинг энг кучли гроссмейстерлари иштирокида нуфузли Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 супертурнири бошланди. Sports.kz нашри хабарига кўра, мусобақанинг очилиш қисми ҳисобланган блиц босқичида Марказий Осиё шахмат ишқибозлари кутган марказий баҳс — Ўзбекистон терма жамоаси етакчиси Нодирбек Абдусатторов ҳамда қозоғистонлик икки карра жаҳон чемпиони Бибисара Асаубаева ўртасидаги принципиал тўқнашув бўлиб ўтди.

6-турдаги ғалаба ва швейцарча шиддат

Швейцария тизими бўйича ташкил этилган блиц беллашувларининг 6-турида рўбарў келган икки истеъдод эгаси муросасиз кураш олиб борди. Баҳсда қора доналарда ҳаракат қилишига қарамай, 22 ёшли Нодирбек Абдусатторов рақибасининг барча ҳимоя чизиқларини аниқ ҳисоб-китоблар асосида ёриб ўтиб, чиройли ғалабани расмийлаштирди.

Дастлабки босқич Асаубаева учун анча мураккаб ва омадсиз кечди. Қозоғистонлик шахмат маликаси тўққиз тур якунларига кўра бор-йўғи 0,5 очко жамғариб, мусобақа жадвалининг энг қуйи — 24-поғонасидан жой олди. Абдусатторов эса шиддатли партиялар ортидан 3,5 очко билан 19-ўринни эгаллади.

Ўрин / Шахматчи

Терма жамоа / Давлат

Тўпланган очко

Блиц босқичи натижаси

1. Магнус Карлсен

Норвегия

7,0 очко

Блиц турнирининг якка пешқадами ва ғолиби

2. Максим Вашье-Лаграв

Франция

6,5 очко

Иккинчи ўрин (кумуш натижа)

3. Левон Аронян

АҚШ

6,0 очко

Учинчи ўрин (бронза поғонаси)

19. Нодирбек Абдусатторов

Ўзбекистон

3,5 очко

Асаубаева устидан ғалаба қозонди

24. Бибисара Асаубаева

Қозоғистон

0,5 очко

9 тур якунида сўнгги поғонани эгаллади

«Бу каби элита супертурнирларида ҳар бир хато қимматга тушади. Абдусатторов қора доналарда ташаббусни қўлга олиб, Марказий Осиё дербисида устунлигини исботлади».

Олдинда рапид ва классик баҳслар

Эслатиб ўтамиз, Будапештдаги мазкур халқаро супертурнир 10 ноябрдан 20 ноябрга қадар давом этади. Баҳслар учта йўналиш — блиц, рапид ва тезкор классик тизимларни ўз ичига олади.

Блицда норвегиялик Магнус Карлсен 7 очко билан бош совринни қўлга киритган бўлса-да, олдинда ҳали кўплаб ҳал қилувчи учрашувлар бор. Турнирнинг кейинги босқичи бугун, 11 ноябрь куни старт олади ва Нодирбек Абдусатторов ўз позицияларини сезиларли даражада мустаҳкамлаш имкониятига эга.

Сизнингча, Нодирбек Абдусатторов турнирнинг кейинги рапид ва классик босқичларида пешқадамлар қаторига кириб, бош соврин учун кураша оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари