АҚШ тор-мор этилди: Абдусатторов Каруанани, Якуббоев Ниманнни таслим қилди!

·57·Спорт
АҚШ тор-мор этилди: Абдусатторов Каруанани, Якуббоев Ниманнни таслим қилди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 9-турида Ўзбекистон терма жамоаси АҚШ устидан 2,5:1,5 ҳисобида тарихий ғалабани қўлга киритди.
  • 1-тахтада Нодирбек Абдусатторов Фабиано Каруанани, 3-тахтада Нодирбек Якуббоев Ханс Ниманнни мағлуб этди.
  • Муҳиддин Мадаминов Levoн Аронянга қарши дуранг қайд этиб, жамоанинг умумий ғалабасига ҳисса қўшди.
  • Ушбу натижа Ўзбекистонни Олимпиаданинг бош олтин медалига асосий даъвогарга айлантирди.

Фото: Uza.uz

Самарқанд мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг тақдирий 9-турида Ўзбекистон бош миллий терма жамоаси дунё шахмати гиганти ҳисобланган АҚШ терма жамоаси устидан 2,5:1,5 ҳисобида сенсацион ва тарихий ғалабани қўлга киритди. Турнирнинг 1-столида кечган ушбу ақл жангида шахматчиларимиз жаҳоннинг энг кучли гроссмейстерларига қарши ҳақиқий маҳорат намойиш этишди.

1-тахтада оқ доналарда ҳаракат қилган Нодирбек Абдусатторов АҚШ етакчиси, жаҳон рейтинги пешқадамларидан бири Фабиано Каруанани мағлуб этиб, жамоамизга муҳим очкони тақдим этди (1:0). 3-тахтада эса Нодирбек Якуббоев оқ доналар устунлигидан мукаммал фойдаланиб, шов-шувли америкалик гроссмейстер Ханс Ниманн устидан қойилмақом ғалабага эришди (1:0).

2-тахтада Жавоҳир Синдаров совуққон Уэсли Сога имкониятни бой берган бўлса-да (0:1), 4-тахтада қора доналарда дона сурган ёш Муҳиддин Мадаминов шахмат афсонаси Левон Ароняннинг босимига бардош бериб, олтинга тенг дурангни (0,5:0,5) сақлаб қолди. Бу тарихий ғалаба Ўзбекистонни Самарқанд Олимпиадасининг бош олтин медалига асосий даъвогарга айлантирди.

«Абдусатторов зафари, Ниманн мағлубияти ва 2,5:1,5 ҳисоби»: 9-турнинг 5 та асосий нуқтаси

Ўзбекистон ва АҚШ супертўқнашувидан энг муҳим расмий фактлар:

  • АҚШ устидан ғалаба: Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси турнир фаворити АҚШни 2,5:1,5 ҳисобида таслим этди;

  • Абдусатторовдан супернатижа: Нодирбек Абдусатторов 1-тахтада Фабиано Каруанани (1:0) мағлуб этиб, чемпионлик руҳини белгилаб берди;

  • Якуббоев Ниманнни ожиз қолдирди: 3-тахтада Нодирбек Якуббоев оқ доналарда Ханс Ниманн устидан ишончли ғалаба қозонди (1:0);

  • Мадаминовнинг муҳим дуранги: Муҳиддин Мадаминов тажрибали Левон Аронянга қарши қора доналарда дуранг қайд этиб (0,5:0,5), якуний ғалабани нақд қилди;

  • Олтин медал сари очиқ йўл: Ушбу ғалаба вакилларимизни мусобақа жадвалининг мутлақ чўққиси сари дадил олиб чиқди.

Тахталар кесимидаги тафсилотлар: Ўзбекистон ва АҚШ тўқнашуви кўрсаткичлари

9-тур доирасидаги шиддатли баҳсларнинг расмий натижалари таққоси:

Тахта ва баҳс иштирокчилари

Оқ доналарда ўйнаган шахматчи

Қора доналарда ўйнаган шахматчи

Қайд этилган ҳисоб

Натижанинг қиймати

1-тахта (Элита тўқнашуви)

Нодирбек Абдусатторов (UZB)

Фабиано Каруана (USA)

1 : 0

Каруана таслим этилди, муҳим очко

2-тахта (Совуққон дуэль)

Уэсли Со (USA)

Жавоҳир Синдаров (UZB)

1 : 0

АҚШ очкони тенглаштирди

3-тахта (Тактик зарба)

Нодирбек Якуббоев (UZB)

Ханс Ниманн (USA)

1 : 0

Ниманн ожиз қолди, ҳал қилувчи ғалаба

4-тахта (Матонат синови)

Левон Аронян (USA)

Муҳиддин Мадаминов (UZB)

0,5 : 0,5

Аронянга қарши олтин дуранг

Якуний умумий ҳисоб

2,5 : 1,5

Ўзбекистоннинг тарихий ғалабаси

Шахмат экспертизаси: Нега бу натижа Самарқанд Олимпиадаси кульминацияси бўлди?

Халқаро таҳлилчилар ва шахмат экспертларининг хулосалари:

  • «Оқ доналар тактикасининг 100% ишлаши»: Мураббийлар штаби оқ доналарда ўйнаган иккала тахтада ҳам (Абдусатторов ва Якуббоев) максимал тажовузкорлик кўрсатди; Каруана ва Ниманннинг мағлуб этилиши дебют танлови ва психологик тайёргарлик бенуқсон бўлганини кўрсатди;

  • Мадаминовнинг жасорати: Жавоҳир Синдаров ютқазиб қўйган паллада бутун босим 4-тахтадаги Муҳиддин Мадаминов зиммасига тушди; ёш гроссмейстеримизнинг дунё шахмати ривожига улкан ҳисса қўшган Левон Ароняндек фигурага қарши мураккаб эндшпилда хато қилмагани умумий ғалабанинг асоси бўлди;

  • Чемпионлик сари тўғри йўлак: Олимпиаданинг 9-турида энг кучли рақиб саналган АҚШнинг тўхтатилиши қолган 10 ва 11-турлар олдидан терма жамоамизга мутлақ турнир ва руҳий устунликни тақдим этади.

Сизнингча, АҚШ устидан қозонилган 2,5:1,5 ҳисобидаги ушбу тарихий ғалабадан сўнг Ўзбекистон Самарқандда Олимпиаданинг олтин медалини сақлаб қола оладими? Нодирбек Абдусатторовнинг Каруана устидан қозонган ғалабасига шахсан қандай баҳо берасиз? Ўз табрик ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда юртимиз спортининг ушбу тарихий зафарини барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!

Узбекистон шахмат жамоасиСамарқанд ОлимпиадасиНодирбек АбдусатторовФабиано Каруана
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозонди46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозонди16 сентябр 23:14Самарқандда титанлар жанги: 9-турда Ўзбекистон – АҚШ тўқнашуви ва Ҳиндистон синовиСамарқандда титанлар жанги: 9-турда Ўзбекистон – АҚШ тўқнашуви ва Ҳиндистон синовиБугун 10:59Ўзбекистон ва АҚШ тўқнашуви таркиблари маълум бўлди — Олимпиада олтини сари супержангЎзбекистон ва АҚШ тўқнашуви таркиблари маълум бўлди — Олимпиада олтини сари супержангБугун 13:39Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 8-тур баҳслари старт олмоқда: барча жуфтликлар таҳлилиБутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 8-тур баҳслари старт олмоқда: барча жуфтликлар таҳлилиКеча 10:48Самарқандда триумф ва драма: Ўзбекистон эркаклар термаси 1-ўринга кўтарилдиСамарқандда триумф ва драма: Ўзбекистон эркаклар термаси 1-ўринга кўтарилди21 сентябр 10:24Шахмат Олимпиадасида 4-тур: Ўзбекистон терма жамоаларининг бугунги рақиблари кимлар?Шахмат Олимпиадасида 4-тур: Ўзбекистон терма жамоаларининг бугунги рақиблари кимлар?19 сентябр 10:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?