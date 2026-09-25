АҚШ тор-мор этилди: Абдусатторов Каруанани, Якуббоев Ниманнни таслим қилди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 9-турида Ўзбекистон терма жамоаси АҚШ устидан 2,5:1,5 ҳисобида тарихий ғалабани қўлга киритди.
- 1-тахтада Нодирбек Абдусатторов Фабиано Каруанани, 3-тахтада Нодирбек Якуббоев Ханс Ниманнни мағлуб этди.
- Муҳиддин Мадаминов Levoн Аронянга қарши дуранг қайд этиб, жамоанинг умумий ғалабасига ҳисса қўшди.
- Ушбу натижа Ўзбекистонни Олимпиаданинг бош олтин медалига асосий даъвогарга айлантирди.
Фото: Uza.uz
Самарқанд мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг тақдирий 9-турида Ўзбекистон бош миллий терма жамоаси дунё шахмати гиганти ҳисобланган АҚШ терма жамоаси устидан 2,5:1,5 ҳисобида сенсацион ва тарихий ғалабани қўлга киритди. Турнирнинг 1-столида кечган ушбу ақл жангида шахматчиларимиз жаҳоннинг энг кучли гроссмейстерларига қарши ҳақиқий маҳорат намойиш этишди.
1-тахтада оқ доналарда ҳаракат қилган Нодирбек Абдусатторов АҚШ етакчиси, жаҳон рейтинги пешқадамларидан бири Фабиано Каруанани мағлуб этиб, жамоамизга муҳим очкони тақдим этди (1:0). 3-тахтада эса Нодирбек Якуббоев оқ доналар устунлигидан мукаммал фойдаланиб, шов-шувли америкалик гроссмейстер Ханс Ниманн устидан қойилмақом ғалабага эришди (1:0).
2-тахтада Жавоҳир Синдаров совуққон Уэсли Сога имкониятни бой берган бўлса-да (0:1), 4-тахтада қора доналарда дона сурган ёш Муҳиддин Мадаминов шахмат афсонаси Левон Ароняннинг босимига бардош бериб, олтинга тенг дурангни (0,5:0,5) сақлаб қолди. Бу тарихий ғалаба Ўзбекистонни Самарқанд Олимпиадасининг бош олтин медалига асосий даъвогарга айлантирди.
«Абдусатторов зафари, Ниманн мағлубияти ва 2,5:1,5 ҳисоби»: 9-турнинг 5 та асосий нуқтаси
Ўзбекистон ва АҚШ супертўқнашувидан энг муҳим расмий фактлар:
АҚШ устидан ғалаба: Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси турнир фаворити АҚШни 2,5:1,5 ҳисобида таслим этди;
Абдусатторовдан супернатижа: Нодирбек Абдусатторов 1-тахтада Фабиано Каруанани (1:0) мағлуб этиб, чемпионлик руҳини белгилаб берди;
Якуббоев Ниманнни ожиз қолдирди: 3-тахтада Нодирбек Якуббоев оқ доналарда Ханс Ниманн устидан ишончли ғалаба қозонди (1:0);
Мадаминовнинг муҳим дуранги: Муҳиддин Мадаминов тажрибали Левон Аронянга қарши қора доналарда дуранг қайд этиб (0,5:0,5), якуний ғалабани нақд қилди;
Олтин медал сари очиқ йўл: Ушбу ғалаба вакилларимизни мусобақа жадвалининг мутлақ чўққиси сари дадил олиб чиқди.
Тахталар кесимидаги тафсилотлар: Ўзбекистон ва АҚШ тўқнашуви кўрсаткичлари
9-тур доирасидаги шиддатли баҳсларнинг расмий натижалари таққоси:
Тахта ва баҳс иштирокчилари
Оқ доналарда ўйнаган шахматчи
Қора доналарда ўйнаган шахматчи
Қайд этилган ҳисоб
Натижанинг қиймати
1-тахта (Элита тўқнашуви)
Нодирбек Абдусатторов (UZB)
Фабиано Каруана (USA)
1 : 0
Каруана таслим этилди, муҳим очко
2-тахта (Совуққон дуэль)
Уэсли Со (USA)
Жавоҳир Синдаров (UZB)
1 : 0
АҚШ очкони тенглаштирди
3-тахта (Тактик зарба)
Нодирбек Якуббоев (UZB)
Ханс Ниманн (USA)
1 : 0
Ниманн ожиз қолди, ҳал қилувчи ғалаба
4-тахта (Матонат синови)
Левон Аронян (USA)
Муҳиддин Мадаминов (UZB)
0,5 : 0,5
Аронянга қарши олтин дуранг
Якуний умумий ҳисоб
—
—
2,5 : 1,5
Ўзбекистоннинг тарихий ғалабаси
Шахмат экспертизаси: Нега бу натижа Самарқанд Олимпиадаси кульминацияси бўлди?
Халқаро таҳлилчилар ва шахмат экспертларининг хулосалари:
«Оқ доналар тактикасининг 100% ишлаши»: Мураббийлар штаби оқ доналарда ўйнаган иккала тахтада ҳам (Абдусатторов ва Якуббоев) максимал тажовузкорлик кўрсатди; Каруана ва Ниманннинг мағлуб этилиши дебют танлови ва психологик тайёргарлик бенуқсон бўлганини кўрсатди;
Мадаминовнинг жасорати: Жавоҳир Синдаров ютқазиб қўйган паллада бутун босим 4-тахтадаги Муҳиддин Мадаминов зиммасига тушди; ёш гроссмейстеримизнинг дунё шахмати ривожига улкан ҳисса қўшган Левон Ароняндек фигурага қарши мураккаб эндшпилда хато қилмагани умумий ғалабанинг асоси бўлди;
Чемпионлик сари тўғри йўлак: Олимпиаданинг 9-турида энг кучли рақиб саналган АҚШнинг тўхтатилиши қолган 10 ва 11-турлар олдидан терма жамоамизга мутлақ турнир ва руҳий устунликни тақдим этади.
Сизнингча, АҚШ устидан қозонилган 2,5:1,5 ҳисобидаги ушбу тарихий ғалабадан сўнг Ўзбекистон Самарқандда Олимпиаданинг олтин медалини сақлаб қола оладими? Нодирбек Абдусатторовнинг Каруана устидан қозонган ғалабасига шахсан қандай баҳо берасиз? Ўз табрик ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда юртимиз спортининг ушбу тарихий зафарини барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…