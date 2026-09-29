Дунё шахматида ўзбек бўрони: Элит рейтинг ўсишида Якуббоев ва Абдусатторов 1-2-ўринда

·0·Спорт
Дунё шахматида ўзбек бўрони: Элит рейтинг ўсишида Якуббоев ва Абдусатторов 1-2-ўринда

Самарқанд мезбонлик қилган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида тарихий чемпионликни тантана қилган Ўзбекистон терма жамоаси шахмат оламининг расмий элитаси ҳисобланган «2700 Club» рейтингини ҳам тамомила забт этди. Турнир якунлари бўйича сайёрамизнинг энг кучли гроссмейстерлари орасида энг юқори live рейтинг ўсишини айнан ҳамюртимиз Нодирбек Якуббоев қайд этди — унинг шахсий очкосига рекорд даражадаги +26,7 Elo қўшилди ва умумий live рейтинги 2711,7 га етди.

Бу борада иккинчи кўрсаткич ҳам терма жамоамиз етакчиси Нодирбек Абдусатторовга тегишли бўлиб, у +17,5 Elo ишлаб олган ҳолда рейтингини 2779,5 га етказди. Терма жамоамизнинг яна бир устуни Жавоҳир Синдаров ҳам дунё бўйича Топ-10 ликдан мустаҳкам жой олди (+3,5 Elo ва 2781,5 live рейтинг). Эслатиб ўтамиз, ушбу триумф натижасида Ўзбекистон-1 терма жамоаси Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида иккинчи бор жаҳон тожини бошига кийди.

«Якуббоевдан мутлақ рекорд, Абдусатторовнинг парвози ва иккинчи Олимпиада олтини»: Тарихий натижанинг 5 та асосий нуқтаси

Самарқанддаги Олимпиада ва элит шахмат рейтинги бўйича энг муҳим расмий далиллар:

  • Нодирбек Якуббоев дунёда 1-ўринда: Элит гроссмейстерлар орасида энг катта рейтинг сакрашини амалга ошириб, ўз ҳисобига рекорд +26,7 Elo ёзиб қўйди;

  • «2700 Club»га ишончли қадам: Якуббоевнинг умумий live рейтинги 2711,7 баллга етиб, жаҳоннинг энг юқори элитасида мустаҳкамланди;

  • Абдусатторов дунё бўйича 2-ўринда: Нодирбек Абдусатторов +17,5 Elo ўсиш қайд этиб, 2779,5 live рейтинг билан сайёранинг энг кучлилари орасида пешқадамлик қилмоқда;

  • Жавоҳир Синдаровдан барқарорлик: Синдаров +3,5 Elo қўшиб олган ҳолда рейтингини 2781,5 га етказди ва дунёнинг энг кучли ўнталигидан жой олди;

  • Ўзбекистоннинг 2-карра чемпионлиги: Ўзбекистон-1 жамоаси Самарқандда ўтган 46-Олимпиадада барча рақибларини ортда қолдириб, дунёда иккинчи бор бош кубокни қўлга киритди.

Бутунжаҳон Олимпиадаси якунлари: Ўзбек гроссмейстерларининг «2700 Club»даги кўрсаткичлари таққоси

Элит шахматчилар орасидаги live рейтинг ўсиши ва ҳозирги ҳолат кўрсаткичлари:

Шахматчи (Гроссмейстер)

Мусобақадаги шахсий ўсиш (Elo)

Жорий live рейтинг кўрсаткичи

«2700 Club»даги мақоми ва ўрни

Нодирбек Якуббоев

+26,7 Elo (Дунёда 1-ўрин)

2711,7

Элит гроссмейстерлар орасида энг катта сакраш муаллифи

Нодирбек Абдусатторов

+17,5 Elo (Дунёда 2-ўрин)

2779,5

Жаҳон тождорлари таъқибчиси, дунё бўйича энг яхши иккинчи ўсиш

Жавоҳир Синдаров

+3,5 Elo

2781,5

Дунёнинг Топ-10 элитаси, терма жамоанинг энг барқарор кучи

Ўзбекистон-1 жамоаси

46-Олимпиада чемпиони

Дунёда иккинчи бор сайёранинг энг кучли шахмат терма жамоаси

Шахмат ва стратегик экспертиза: Нега бу натижа ўзбек шахмат мактабининг даври келганини кўрсатади?

Халқаро ФИДЕ экспертлари, халқаро гроссмейстерлар ва спорт таҳлилчиларининг хулосалари:

  • «Нодирбек Якуббоевнинг порлаши ва жамоавий мувозанат»: Аксарият рақиблар эътиборни асосан Абдусатторов ва Синдаровга қаратган бир пайтда, Якуббоев 2- ва 3-доскалардаги барча мураккаб партияларни ўз фойдасига ҳал қилди; унинг рейтингига бирданига +26,7 очко қўшилиши жамоамизнинг фақат битта етакчига эмас, балки ҳар қандай рақибни яксон қила оладиган тўрт нафар тенг кучли гроссмейстерга эга эканини исботлайди;

  • «2780 остонаси ва суперэлита»: Ҳам Абдусатторов (2779,5), ҳам Синдаровнинг (2781,5) дунёнинг 2800 лик космик кўрсаткичига жуда яқин келиши Ўзбекистон бир вақтнинг ўзида жаҳон чемпионлигига икки нафар тўлақонли даъвогарга эга бўлганини англатади; бундай юқори потенциал айни пайтда ҳатто Ҳиндистон ёки АҚШ термаларида ҳам кузатилмаётган камёб ҳодисадир;

  • Иккинчи олтин — тизимли сиёсат натижаси: Ченнайдаги биринчи ғалабадан сўнг Самарқандда ўз уйида чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш ҳамда шахсий рейтингларда 1- ва 2-ўринларни банд этиш ўзбек шахмати дунёда янги давр гегемонига айланганини расман муҳрлади.

Сизнингча, Нодирбек Якуббоев, Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаров яқин келажакда шахсий жаҳон чемпионлиги (ФИДЕ тожи) учун ҳам курашиб, уни юртимизга олиб кела оладими? Буюк бобомиз Амир Темур юртида қайд этилган ушбу иккинчи тарихий чемпионлик миллий спортимиз ривожига қандай туртки беради деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахматининг ушбу оламшумул ғалабаси таҳлилини барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!

Нодирбек ЯкуббоевНодирбек АбдусатторовСамарқанд 46-Олимпиада2700 Club
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нодирбек Якуббоев Ҳиндистонлик рақибини таслим этиб, Ўзбекистонга тарихий ғалаба келтирдиНодирбек Якуббоев Ҳиндистонлик рақибини таслим этиб, Ўзбекистонга тарихий ғалаба келтирди22 сентябр 01:09АҚШ тор-мор этилди: Абдусатторов Каруанани, Якуббоев Ниманнни таслим қилди!АҚШ тор-мор этилди: Абдусатторов Каруанани, Якуббоев Ниманнни таслим қилди!25 сентябр 20:30«Ўғил кўрсам, исмини Нодирбек қўяман»: Англиялик машҳур гроссмейстернинг шов-шувли иқрори«Ўғил кўрсам, исмини Нодирбек қўяман»: Англиялик машҳур гроссмейстернинг шов-шувли иқрори23 сентябр 22:42«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!20 сентябр 22:49Самарқандда тарихий триллер: Ўзбекистон Ҳиндистон грандларини тиз чўктирди!Самарқандда тарихий триллер: Ўзбекистон Ҳиндистон грандларини тиз чўктирди!21 сентябр 19:48Хитой девори қулади: Ўзбекистон шахматчилари 7-турда Хитойни 3:1 ҳисобида таслим этдиХитой девори қулади: Ўзбекистон шахматчилари 7-турда Хитойни 3:1 ҳисобида таслим этди23 сентябр 19:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди