Дунё шахматида ўзбек бўрони: Элит рейтинг ўсишида Якуббоев ва Абдусатторов 1-2-ўринда
Самарқанд мезбонлик қилган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида тарихий чемпионликни тантана қилган Ўзбекистон терма жамоаси шахмат оламининг расмий элитаси ҳисобланган «2700 Club» рейтингини ҳам тамомила забт этди. Турнир якунлари бўйича сайёрамизнинг энг кучли гроссмейстерлари орасида энг юқори live рейтинг ўсишини айнан ҳамюртимиз Нодирбек Якуббоев қайд этди — унинг шахсий очкосига рекорд даражадаги +26,7 Elo қўшилди ва умумий live рейтинги 2711,7 га етди.
Бу борада иккинчи кўрсаткич ҳам терма жамоамиз етакчиси Нодирбек Абдусатторовга тегишли бўлиб, у +17,5 Elo ишлаб олган ҳолда рейтингини 2779,5 га етказди. Терма жамоамизнинг яна бир устуни Жавоҳир Синдаров ҳам дунё бўйича Топ-10 ликдан мустаҳкам жой олди (+3,5 Elo ва 2781,5 live рейтинг). Эслатиб ўтамиз, ушбу триумф натижасида Ўзбекистон-1 терма жамоаси Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида иккинчи бор жаҳон тожини бошига кийди.
«Якуббоевдан мутлақ рекорд, Абдусатторовнинг парвози ва иккинчи Олимпиада олтини»: Тарихий натижанинг 5 та асосий нуқтаси
Самарқанддаги Олимпиада ва элит шахмат рейтинги бўйича энг муҳим расмий далиллар:
Нодирбек Якуббоев дунёда 1-ўринда: Элит гроссмейстерлар орасида энг катта рейтинг сакрашини амалга ошириб, ўз ҳисобига рекорд +26,7 Elo ёзиб қўйди;
«2700 Club»га ишончли қадам: Якуббоевнинг умумий live рейтинги 2711,7 баллга етиб, жаҳоннинг энг юқори элитасида мустаҳкамланди;
Абдусатторов дунё бўйича 2-ўринда: Нодирбек Абдусатторов +17,5 Elo ўсиш қайд этиб, 2779,5 live рейтинг билан сайёранинг энг кучлилари орасида пешқадамлик қилмоқда;
Жавоҳир Синдаровдан барқарорлик: Синдаров +3,5 Elo қўшиб олган ҳолда рейтингини 2781,5 га етказди ва дунёнинг энг кучли ўнталигидан жой олди;
Ўзбекистоннинг 2-карра чемпионлиги: Ўзбекистон-1 жамоаси Самарқандда ўтган 46-Олимпиадада барча рақибларини ортда қолдириб, дунёда иккинчи бор бош кубокни қўлга киритди.
Бутунжаҳон Олимпиадаси якунлари: Ўзбек гроссмейстерларининг «2700 Club»даги кўрсаткичлари таққоси
Элит шахматчилар орасидаги live рейтинг ўсиши ва ҳозирги ҳолат кўрсаткичлари:
Шахматчи (Гроссмейстер)
Мусобақадаги шахсий ўсиш (Elo)
Жорий live рейтинг кўрсаткичи
«2700 Club»даги мақоми ва ўрни
Нодирбек Якуббоев
+26,7 Elo (Дунёда 1-ўрин)
2711,7
Элит гроссмейстерлар орасида энг катта сакраш муаллифи
Нодирбек Абдусатторов
+17,5 Elo (Дунёда 2-ўрин)
2779,5
Жаҳон тождорлари таъқибчиси, дунё бўйича энг яхши иккинчи ўсиш
Жавоҳир Синдаров
+3,5 Elo
2781,5
Дунёнинг Топ-10 элитаси, терма жамоанинг энг барқарор кучи
Ўзбекистон-1 жамоаси
—
46-Олимпиада чемпиони
Дунёда иккинчи бор сайёранинг энг кучли шахмат терма жамоаси
Шахмат ва стратегик экспертиза: Нега бу натижа ўзбек шахмат мактабининг даври келганини кўрсатади?
Халқаро ФИДЕ экспертлари, халқаро гроссмейстерлар ва спорт таҳлилчиларининг хулосалари:
«Нодирбек Якуббоевнинг порлаши ва жамоавий мувозанат»: Аксарият рақиблар эътиборни асосан Абдусатторов ва Синдаровга қаратган бир пайтда, Якуббоев 2- ва 3-доскалардаги барча мураккаб партияларни ўз фойдасига ҳал қилди; унинг рейтингига бирданига +26,7 очко қўшилиши жамоамизнинг фақат битта етакчига эмас, балки ҳар қандай рақибни яксон қила оладиган тўрт нафар тенг кучли гроссмейстерга эга эканини исботлайди;
«2780 остонаси ва суперэлита»: Ҳам Абдусатторов (2779,5), ҳам Синдаровнинг (2781,5) дунёнинг 2800 лик космик кўрсаткичига жуда яқин келиши Ўзбекистон бир вақтнинг ўзида жаҳон чемпионлигига икки нафар тўлақонли даъвогарга эга бўлганини англатади; бундай юқори потенциал айни пайтда ҳатто Ҳиндистон ёки АҚШ термаларида ҳам кузатилмаётган камёб ҳодисадир;
Иккинчи олтин — тизимли сиёсат натижаси: Ченнайдаги биринчи ғалабадан сўнг Самарқандда ўз уйида чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш ҳамда шахсий рейтингларда 1- ва 2-ўринларни банд этиш ўзбек шахмати дунёда янги давр гегемонига айланганини расман муҳрлади.
Сизнингча, Нодирбек Якуббоев, Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаров яқин келажакда шахсий жаҳон чемпионлиги (ФИДЕ тожи) учун ҳам курашиб, уни юртимизга олиб кела оладими? Буюк бобомиз Амир Темур юртида қайд этилган ушбу иккинчи тарихий чемпионлик миллий спортимиз ривожига қандай туртки беради деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахматининг ушбу оламшумул ғалабаси таҳлилини барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…