Германиядан 0:5 ҳисобидаги мағлубият Хавини жаҳлини чиқарди: «Бундай бўлиши мумкин эмас!»
Нидерландия терма жамоаси бош мураббийи Хави Германиядан қабул қилинган 0:5 ҳисобидаги мағлубиятдан кейин футболчиларининг майдондаги руҳиятини кескин танқид қилди. Унинг фикрича, жамоа ҳисобда ортда қола бошлаганидан кейин курашишни тўхтатган. Мураббий мухлислардан узр сўради ва жамоада жиддий ўзгаришлар бўлишини билдирди.
«Бундай бўлиши мумкин эмас!»
Миллатлар лигаси доирасида Берлинда ўтган учрашувда Германия Нидерландия дарвозасига жавобсиз бешта гол урди. Айниқса, иккинчи бўлимда мезбонлар рақибини тўлиқ таслим қилди.
Ўйиндан кейин Хави футболчиларининг муносабатидан норози эканини яширмади.
«Ҳисоб 0:2, кейин 0:3 бўлган заҳотиёқ футболчиларнинг бошлари пастга тушди. Бундай бўлиши мумкин эмас. Мен айнан жамоавий руҳ ҳақида гапиряпман», — деди мураббий.
Хавининг тахминича, футболчилар гуруҳдан чиқиш масаласи деярли ҳал бўлгани учун учрашувга ортиқча хотиржамлик билан ёндашган бўлиши мумкин.
«Балки бугун ҳаддан ташқари хотиржам бўлгандирмиз. Чунки кейинги босқичга чиқиш арафасида эдик. Германия эса ғалаба учун кўпроқ куч сарфлаши керак эди», — дея қўшимча қилди у.
«Бугун мутлақо бошқа жамоани кўрдик»
Энг қизиғи, Нидерландия бундан уч кун олдин Грецияни 7:0 ҳисобида мағлуб этган эди. Бироқ Германияга қарши баҳсда жамоа бутунлай бошқача кўриниш намоён қилди.
«Мухлисларимиздан узр сўрайман. Уч кун олдин ўзимизни энг яхши томонимиздан кўрсатган бўлсак, бугун мутлақо бошқа манзара юз берди. Содир бўлган барча воқеалар учун жавобгарликни ўз зиммамга оламан.
Биз жамоамиз, бир оиламиз. Ўйиндан кейин йиғилиб, бу ҳолатни очиқ муҳокама қилдик. Футболчилар ҳам ўз фикрларини билдиришди. Мен ҳам бу мағлубиятдан хулоса чиқаришим керак», — деди Хави.
Нидерландия чорак финалда, аммо Хави ўзгариш талаб қилмоқда
5:0 ҳисобидаги мағлубиятга қарамай, Нидерландия терма жамоаси Миллатлар лигаси чорак финалига йўл олди. Германия эса гуруҳда биринчи ўринни эгаллади. Чорак финал учрашувлари март ойида ўтказилади.
Бироқ Хави учун кейинги босқичга чиқишнинг ўзи етарли эмас. Мураббий футболчиларидан нафақат маҳорат, балки қийин вазиятда ҳам охиригача курашишни талаб қилмоқда.
Греция устидан 7:0 ҳисобидаги ғалабадан кейин Германияга 0:5 ҳисобида мағлуб бўлиш — Нидерландия учун жиддий огоҳлантириш бўлди. Энди Хави бу зарбадан кейин жамоасини қандай тиклаши катта қизиқиш уйғотмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…