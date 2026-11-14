Нидерландия Грецияни 7:0 ҳисобида тор-мор этди: Бу ҳақда Хави Эрнандеснинг фикри қандай?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- УЕФА Миллатлар лигасининг 5-турида Нидерландия терма жамоаси Греция устидан 7:0 ҳисобида йирик ғалаба қозонди.
- Жамоа бош мураббийи Хави Эрнандес шогирдларининг ўйинидан мамнунлигини билдириб, футболчиларнинг меҳнатини алоҳида эътироф этди.
- Мазкур баҳсда Теяни Рейндерс ҳет-трик, Юрриен Тимбер дубл, Хавер Саммервилл ва Дониел Мален эса биттадан гол муаллифига айланишди.
УЕФА Миллатлар лигаси 5-тур доирасида Нидерландия миллий жамоаси ўз майдонида Грецияни қабул қилиб, чинакам сенсацияга имзо чекди. Рақиб дарвозасига жавобсиз 7 та гол киритган нидерландияликлар мухлисларга унутилмас оқшомни тақдим этишди.
Хави Эрнандеснинг ўйиндан кейинги изоҳлари
Учрашувдан сўнг Нидерландия миллий жамоаси бош мураббийи Хави Эрнандес УЕФА расмий сайтига ўйин ҳақида ўз фикрларини билдириб ўтди:
«Ўйиндан жуда мамнунман. Ажойиб ҳаракат қилдик: қандай ҳужум уюштиришни билдик, бўш ҳудудлардан бир неча бор фойдаландик ва кўплаб вазиятлар яратдик. Биринчи бўлим ажойиб ўтди, шу боис футболчиларни табриклашим керак. Аммо бу бор-йўғи битта баҳс. Шу йўналишда давом этишимиз лозим. Олдинда ҳали узоқ йўл бор», — деди мураббий.
Шунингдек, Хави рақибнинг кучига ҳам алоҳида тўхталиб ўтди:
«Футболчилар машғулотларда жуда қаттиқ меҳнат қилишмоқда. Мен улар билан фахрланаман. Грециянинг жуда яхши жамоаси бор, таркибида иқтидорли футболчилар, айниқса, ҳужумчилар етарлича. Улар кучли клубларда ўйнашади. Шу сабабли бугун биз юқори савияда ҳаракат қилдик. Йирик ғалаба!»
Учрашув кўрсаткичлари ва гол муаллифлари
Маълумотлар
Ҳисоб
Нидерландия — Греция — 7:0
Гол урган футболчилар
Хавер Саммервилл, Теяни Рейндерс (3 та), Юрриен Тимбер (2 та), Дониел Мален
Гуруҳдаги ўрни
Нидерландия (11 очко, 1-ўрин), Греция (8 очко, 2-ўрин)
Ўйин қаҳрамонлари ва гуруҳдаги вазият
Эслатиб ўтамиз, мазкур баҳсда нидерландияликлар сафида Хавер Саммервилл ҳисобни очган бўлса, Теяни Рейндерс рақиб дарвозасини 3 маротаба ишғол қилиб, ҳет-трикка эришди. Шунингдек, Юрриен Тимбер дубл қайд этди, Дониел Мален эса якуний нуқтани қўйди.
Ушбу йирик ғалабадан сўнг Нидерландия терма жамоаси 11 очко тўплаган ҳолда 2-гуруҳда ишончли тарзда пешқадамлик қилмоқда. Греция эса 8 очко билан иккинчи ўринда бормоқда.
Сизнингча, Хави Эрнандес қўл остидаги Нидерландия терма жамоаси Миллатлар лигасининг жорий мавсумида бош совринни қўлга кирита оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…