Хави Ламине Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Нидерландия терма жамоаси бош мураббийи Хави Эрнандес Барселона ёш иқтидори Ламине Ямални жорий йилдаги Олтин тўп мукофотига асосий даъвогар деб ҳисоблайди.
- Хави Ямални чинакам авлод иқтидорли футболчи деб атаб, унинг келажакда жаҳон футболида устунлик қилишига ишонч билдирди.
- Мураббий, шунингдек, Барселонадаги мураббийлик фаолияти давомида академия тарбияланувчиларини асосий жамоага олиб чиққанидан фахрланишини таъкидлади.
Нидерландия миллий жамоасининг бош мураббийи Хави Эрнандес Барселона клуби иқтидори Ламине Ямални жорий йилдаги нуфузли Олтин тўп мукофотига асосий даъвогар сифатида кўрсатди. Германияга қарши ўтказиладиган мураббийлик дебюти олдидан спорт нашрларига интервю берган мутахассис 19 ёшли ҳужумчини чинакам авлод иқтидори деб атади ва унинг келажакда жаҳон футболида устунлик қилишига ишонч билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Зеист шаҳридаги КНВБ қароргоҳида журналистлар саволларига жавоб берган Хави Ямалнинг ўзига хос хусусиятларини алоҳида эътироф этди. Лионель Мессининг жаҳон чемпионатидаги кучли иштирокини тан олган ҳолда, испаниялик футболчиларнинг мундиалдаги ғалабалари биринчи навбатда эътирофга лойиқлигини таъкидлади. Собиқ яримҳимоячи ёш юлдуз бу йилги совринни қўлга киритиши учун энг қулай имконият турганини қайд этди.
Барселона ва Ханси Флик меросиСуҳбат давомида Хави Каталония клубидаги мураббийлик фаолияти ва клуб тарихидаги энг оғир молиявий даврлардан бирида жамоани барқарорлаштиргани ҳақида ҳам тўхталди. У ўз даврида Ламине Ямал, Фермин Лопес ва Пау Кубарси каби академия тарбияланувчиларини асосий жамоага олиб чиққанидан фахрланишини билдирди. Мураббийнинг фикрича, айнан ўша қийин пайтларда қўйилган пойдевор бугунги авлоднинг муваффақиятларига замин яратди.
Шунингдек, 46 ёшли мутахассис амалдаги бош мураббий Ханси Флик жамоанинг кучли динамикасини давом эттираётганини олқишлади. Клубнинг энг оғир даврида унинг тикланишига ўз улушини қўшганидан мамнун эканини таъкидлаган Хави, ушбу авлоднинг ютуқларидан қувонишини яширмади. Унинг сўзларига кўра, Барселона бугун тўғри йўлдан бормоқда ва эришилаётган натижалар тасодиф эмас.
Нидерландиядаги янги чақирувХалқаро майдондаги янги иш фаолиятига тўхталаркан, Хави Нидерландия футболи ва Барселона анъанавий позицион ўйини ўртасида чуқур тактик боғлиқлик борлигини таъкидлади. Зеистдаги базада қулай шароитлар яратилгани, мураббийлар штаби ва футболчилар машғулотларга велосипедда қатнови жараённи янада қизиқарли қилаётганини қўшимча қилди.
Германияга қарши бўлажак ўйин мутахассис учун Нидерландия терма жамоаси бош мураббийи сифатидаги илк жиддий синов бўлади. Собиқ Барселона устози ўзининг янги жамоаси билан ҳам ёрқин натижаларга эришишни мақсад қилган ва Нидерландия футболининг фалсафасини ўзининг тактик қарашлари билан уйғунлаштиришга киришган.
Изоҳлар 0
…