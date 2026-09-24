Хави Ламине Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топди

·12·Спорт
Хави Ламине Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Нидерландия терма жамоаси бош мураббийи Хави Эрнандес Барселона ёш иқтидори Ламине Ямални жорий йилдаги Олтин тўп мукофотига асосий даъвогар деб ҳисоблайди.
  • Хави Ямални чинакам авлод иқтидорли футболчи деб атаб, унинг келажакда жаҳон футболида устунлик қилишига ишонч билдирди.
  • Мураббий, шунингдек, Барселонадаги мураббийлик фаолияти давомида академия тарбияланувчиларини асосий жамоага олиб чиққанидан фахрланишини таъкидлади.

Нидерландия миллий жамоасининг бош мураббийи Хави Эрнандес Барселона клуби иқтидори Ламине Ямални жорий йилдаги нуфузли Олтин тўп мукофотига асосий даъвогар сифатида кўрсатди. Германияга қарши ўтказиладиган мураббийлик дебюти олдидан спорт нашрларига интервю берган мутахассис 19 ёшли ҳужумчини чинакам авлод иқтидори деб атади ва унинг келажакда жаҳон футболида устунлик қилишига ишонч билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Зеист шаҳридаги КНВБ қароргоҳида журналистлар саволларига жавоб берган Хави Ямалнинг ўзига хос хусусиятларини алоҳида эътироф этди. Лионель Мессининг жаҳон чемпионатидаги кучли иштирокини тан олган ҳолда, испаниялик футболчиларнинг мундиалдаги ғалабалари биринчи навбатда эътирофга лойиқлигини таъкидлади. Собиқ яримҳимоячи ёш юлдуз бу йилги совринни қўлга киритиши учун энг қулай имконият турганини қайд этди.

Барселона ва Ханси Флик мероси

Суҳбат давомида Хави Каталония клубидаги мураббийлик фаолияти ва клуб тарихидаги энг оғир молиявий даврлардан бирида жамоани барқарорлаштиргани ҳақида ҳам тўхталди. У ўз даврида Ламине Ямал, Фермин Лопес ва Пау Кубарси каби академия тарбияланувчиларини асосий жамоага олиб чиққанидан фахрланишини билдирди. Мураббийнинг фикрича, айнан ўша қийин пайтларда қўйилган пойдевор бугунги авлоднинг муваффақиятларига замин яратди.

Шунингдек, 46 ёшли мутахассис амалдаги бош мураббий Ханси Флик жамоанинг кучли динамикасини давом эттираётганини олқишлади. Клубнинг энг оғир даврида унинг тикланишига ўз улушини қўшганидан мамнун эканини таъкидлаган Хави, ушбу авлоднинг ютуқларидан қувонишини яширмади. Унинг сўзларига кўра, Барселона бугун тўғри йўлдан бормоқда ва эришилаётган натижалар тасодиф эмас.

Нидерландиядаги янги чақирув

Халқаро майдондаги янги иш фаолиятига тўхталаркан, Хави Нидерландия футболи ва Барселона анъанавий позицион ўйини ўртасида чуқур тактик боғлиқлик борлигини таъкидлади. Зеистдаги базада қулай шароитлар яратилгани, мураббийлар штаби ва футболчилар машғулотларга велосипедда қатнови жараённи янада қизиқарли қилаётганини қўшимча қилди.

Германияга қарши бўлажак ўйин мутахассис учун Нидерландия терма жамоаси бош мураббийи сифатидаги илк жиддий синов бўлади. Собиқ Барселона устози ўзининг янги жамоаси билан ҳам ёрқин натижаларга эришишни мақсад қилган ва Нидерландия футболининг фалсафасини ўзининг тактик қарашлари билан уйғунлаштиришга киришган.

Хави ЭрнандесЛамине ЯмалОлтин топБарселонаНидерландия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик Ламине Ямалнинг «Олтин тўп» учун имкониятларини қўллаб-қувватладиХанси Флик Ламине Ямалнинг «Олтин тўп» учун имкониятларини қўллаб-қувватлади16 сентябр 03:19Альваро Мората Ламине Ямални «Олтин тўп»га муносиб кўрдиАльваро Мората Ламине Ямални «Олтин тўп»га муносиб кўрди15 сентябр 13:15Луис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтдиЛуис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтди11 сентябр 10:39Рафиня Ламин Ямални “Олтин тўп”га асосий даъвогар деб атадиРафиня Ламин Ямални “Олтин тўп”га асосий даъвогар деб атади22 сентябр 02:11Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасида қандай лойиҳа тузмоқда?Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасида қандай лойиҳа тузмоқда?14 август 08:04Хави Симонс Нидерландия терма жамоасининг янги бош мураббийини олқишладиХави Симонс Нидерландия терма жамоасининг янги бош мураббийини олқишлади13 август 21:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?