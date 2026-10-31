Жавоҳир Синдоров дунё элитасини тиз чўктириб, 168 минг долларлик «жекпот»ни ютди

·124·Спорт
Жавоҳир Синдоров дунё элитасини тиз чўктириб, 168 минг долларлик «жекпот»ни ютди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик 20 ёшли гроссмейстер Жавоҳир Синдоров АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида ўтказилган нуфузли Клутч Чесс Чампионс Шовдовн 2026 турнирида ғолиб чиқиб, 168 000 доллар мукофот пулини қўлга киритди.
  • Мусобақада Ramешбабу Праггнанандха иккинчи, Фабиано Каруана учинчи ва Хикару Накамура тўртинчи ўринларни эгаллади.

Ўзбекистонлик 20 ёшли халқаро гроссмейстер Жавоҳир Синдоров АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида якунига етган дунёнинг энг нуфузли ва қимматбаҳо мусобақаларидан бири — Clutch Chess Champions Showdown 2026 турнирида мутлақ ғолибликни қўлга киритди.

Сайёрамизнинг энг кучли элита шахматчилари жамланган ушбу турнирда ўзбек вундеркинди барча рақибларини ортда қолдириб, бонуслар ва чемпионлик жекпоти билан бирга жами 168 000 доллар мукофот пулига эга чиқди.

Дунё элитаси ортда қолди: Якуний жадвал ва мукофотлар

27–29 октябрь кунлари тезкор шахмат (рапид) қоидалари бўйича ўтказилган мусобақада ҳар бир иштирокчи жами 18 тадан муросасиз партия ўтказди. Якунда турнир жадвали қуйидагича кўриниш олди:

  • 1-ўрин: Жавоҳир Синдоров (Ўзбекистон) — бош соврин ва рекорд даражадаги 168 минг доллар;

  • 2-ўрин: Рамешбабу Праггнанандха (Ҳиндистон) — кучли ўйин эвазига 109 минг доллар;

  • 3-ўрин: Фабиано Каруана (АҚШ) — Американинг биринчи рақамли юлдузига 81 минг доллар;

  • 4-ўрин: Хикару Накамура (АҚШ) — рапид ва блиц устаси учун 67 минг доллар.

Ўзига хос формат ва Синдоровга насиб этган бош «жекпот»

Турнирнинг мукофотлаш ва баҳолаш тизими ниҳоятда драматик ва кескин кечди:

  • Қиймати ортиб борувчи очколар: Форматга кўра, биринчи кундаги ғалаба 1 очко, иккинчи куни 2 очко, ҳал қилувчи финал кунидаги ғалаба эса нақд 3 очкодан баҳоланди;

  • Чемпионлик жекпоти: Қоида бўйича, дуранг (ничья) билан якунланган ҳар бир баҳс учун белгиланган мукофот маблағлари махсус жамғармага йиғилиб борди. Турнир регламентига асосан, мусобақа якунида ушбу улкан «чемпионлик жекпоти» тўлиқлигича мусобақа ғолиби — Жавоҳир Синдоровга тақдим этилди.

Олдинда тарихий жанг: Женевада Гукешга қарши жаҳон тожи учун тўқнашув

Сент-Луисдаги ушбу сенсацион ғалаба Жавоҳир учун йилнинг энг асосий воқеаси олдидан ажойиб психологик ва тактик тайёргарлик вазифасини ўтади:

  • Шахмат тожи учун жанг: 25 ноябрдан 15 декабрга қадар Швейцариянинг Женева шаҳрида Синдоров амалдаги жаҳон чемпиони ҳиндистонлик Доммараджу Гукешга қарши классик шахмат бўйича жаҳон чемпионлиги унвони учун 14 та партиядан иборат тарихий матчда доска қаршисига ўтиради;

  • Тарихдаги энг ёш финал: Баҳс старт олган пайтда ҳар икки даъвогар ҳам 20 ёшда бўлади. Бу эса мазкур дуэлни шахмат тарихидаги энг ёш жаҳон чемпионлиги баҳси сифатида «Гиннеснинг рекордлар китоби»га киритиш учун муҳим омилдир.

Ўзбек шахмат мактаби тарбияланувчисининг АҚШда эришган бу триумфи унинг бўлажак жаҳон чемпионлик жангига қай даражада юқори спорт формасида ва руҳий тетикликда етиб келаётганини яққол кўрсатиб турибди.

Жавоҳир СиндоровClutch Chess Champions ShowdownШахмат бўйича жаҳон чемпионатиДоммараджу Гукеш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?27 октябр 22:53Жаҳон шахматида шов-шувли башорат: Накамура Синдаров чемпион бўлишига шубҳа қилмаяптиЖаҳон шахматида шов-шувли башорат: Накамура Синдаров чемпион бўлишига шубҳа қилмаяпти23 октябр 16:12Жавоҳир Синдоров Сент-Луисдаги 425 минг долларлик супертурнирда қатнашадиЖавоҳир Синдоров Сент-Луисдаги 425 минг долларлик супертурнирда қатнашади26 октябр 18:36“Бу тўйдан кутаётган нарсаларимиз кўп...” — Жавоҳир Синдоровнинг бобосидан сирли ишора( видео)“Бу тўйдан кутаётган нарсаларимиз кўп...” — Жавоҳир Синдоровнинг бобосидан сирли ишора( видео)17 октябр 20:25«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди17 октябр 21:21Бибисора Ассубаева Синдоров билан муносабатлари қачон бошланганига ишора қилдиБибисора Ассубаева Синдоров билан муносабатлари қачон бошланганига ишора қилди2 октябр 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди