Жавоҳир Синдоров дунё элитасини тиз чўктириб, 168 минг долларлик «жекпот»ни ютди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик 20 ёшли гроссмейстер Жавоҳир Синдоров АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида ўтказилган нуфузли Клутч Чесс Чампионс Шовдовн 2026 турнирида ғолиб чиқиб, 168 000 доллар мукофот пулини қўлга киритди.
- Мусобақада Ramешбабу Праггнанандха иккинчи, Фабиано Каруана учинчи ва Хикару Накамура тўртинчи ўринларни эгаллади.
Ўзбекистонлик 20 ёшли халқаро гроссмейстер Жавоҳир Синдоров АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида якунига етган дунёнинг энг нуфузли ва қимматбаҳо мусобақаларидан бири — Clutch Chess Champions Showdown 2026 турнирида мутлақ ғолибликни қўлга киритди.
Сайёрамизнинг энг кучли элита шахматчилари жамланган ушбу турнирда ўзбек вундеркинди барча рақибларини ортда қолдириб, бонуслар ва чемпионлик жекпоти билан бирга жами 168 000 доллар мукофот пулига эга чиқди.
Дунё элитаси ортда қолди: Якуний жадвал ва мукофотлар
27–29 октябрь кунлари тезкор шахмат (рапид) қоидалари бўйича ўтказилган мусобақада ҳар бир иштирокчи жами 18 тадан муросасиз партия ўтказди. Якунда турнир жадвали қуйидагича кўриниш олди:
1-ўрин: Жавоҳир Синдоров (Ўзбекистон) — бош соврин ва рекорд даражадаги 168 минг доллар;
2-ўрин: Рамешбабу Праггнанандха (Ҳиндистон) — кучли ўйин эвазига 109 минг доллар;
3-ўрин: Фабиано Каруана (АҚШ) — Американинг биринчи рақамли юлдузига 81 минг доллар;
4-ўрин: Хикару Накамура (АҚШ) — рапид ва блиц устаси учун 67 минг доллар.
Ўзига хос формат ва Синдоровга насиб этган бош «жекпот»
Турнирнинг мукофотлаш ва баҳолаш тизими ниҳоятда драматик ва кескин кечди:
Қиймати ортиб борувчи очколар: Форматга кўра, биринчи кундаги ғалаба 1 очко, иккинчи куни 2 очко, ҳал қилувчи финал кунидаги ғалаба эса нақд 3 очкодан баҳоланди;
Чемпионлик жекпоти: Қоида бўйича, дуранг (ничья) билан якунланган ҳар бир баҳс учун белгиланган мукофот маблағлари махсус жамғармага йиғилиб борди. Турнир регламентига асосан, мусобақа якунида ушбу улкан «чемпионлик жекпоти» тўлиқлигича мусобақа ғолиби — Жавоҳир Синдоровга тақдим этилди.
Олдинда тарихий жанг: Женевада Гукешга қарши жаҳон тожи учун тўқнашув
Сент-Луисдаги ушбу сенсацион ғалаба Жавоҳир учун йилнинг энг асосий воқеаси олдидан ажойиб психологик ва тактик тайёргарлик вазифасини ўтади:
Шахмат тожи учун жанг: 25 ноябрдан 15 декабрга қадар Швейцариянинг Женева шаҳрида Синдоров амалдаги жаҳон чемпиони ҳиндистонлик Доммараджу Гукешга қарши классик шахмат бўйича жаҳон чемпионлиги унвони учун 14 та партиядан иборат тарихий матчда доска қаршисига ўтиради;
Тарихдаги энг ёш финал: Баҳс старт олган пайтда ҳар икки даъвогар ҳам 20 ёшда бўлади. Бу эса мазкур дуэлни шахмат тарихидаги энг ёш жаҳон чемпионлиги баҳси сифатида «Гиннеснинг рекордлар китоби»га киритиш учун муҳим омилдир.
Ўзбек шахмат мактаби тарбияланувчисининг АҚШда эришган бу триумфи унинг бўлажак жаҳон чемпионлик жангига қай даражада юқори спорт формасида ва руҳий тетикликда етиб келаётганини яққол кўрсатиб турибди.
Изоҳлар 0
…