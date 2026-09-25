Юрген Клопп «Бундестим»даги дебютидан сўнг очиқ гапирди — Нидерландия билан дуранг
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Юрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийи сифатида дебют ўйинида Нидерландия билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади.
- Клопп ўйинни фаол бошлаганликларини, бироқ кейинроқ қийинчиликларга дуч келганликларини, чунки янги тизим ҳали тўлиқ шаклланмаганини таъкидлади.
- У шогирдларининг юқори интенсивлиги ва ғалабага бўлган иштиёқидан мамнун бўлгани, аммо жамоа бундан яхшироқ ўйнай олишига ишончи комил.
УЕФА Миллатлар лигасининг 1-туридан ўрин олган Германия ва Нидерландия ўртасидаги марказий қарама-қаршилик нафақат кечган шиддатли 1:1 ҳисоби, балки икки буюк мураббийнинг миллий жамоалар бошқарувидаги илк расмий дебюти сифатида тарихга кирди. «Бундестим» бош мураббийи лавозимида илк бор майдонга тушган Юрген Клопп «Bayern & Germany» нашрига берган интервюсида баҳс якунлари ва ўз ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди: «Миллий жамоадаги дебют? Ўзимни жуда яхши ҳис қилдим, лекин мураббийлик фаолиятимда 1000 дан ортиқ ўйин ўтказганман — шу сабабли бу мен учун мутлақо янгилик эмасди. Бир-бирига ўхшаш ҳолатдаги икки кучли терма тўқнаш келди. Баҳсни жуда фаол бошладик, бироқ кейин жиддий қийинчиликларга дуч келдик. Янги тизим тўлиқ шаклланмаган ва механизмлар ишлаб кетмаган пайтда бу табиий ҳол. Йигитларнинг юқори интенсивлиги ва ғалабага бўлган иштиёқидан мамнунман, лекин биз бундан анча яхшироқ ўйнай оламиз».
Эътиборли жиҳати, ушбу учрашув «учар голландлар» бошқарувини қўлга олган Хави учун ҳам терма жамоа миқёсидаги илк имтиҳон бўлди. Энди Клопп шогирдлари 27 сентябрь куни 2-тур доирасида Греция терма жамоасини синовдан ўтказади.
«1000 ўйинлик тажриба, Хави дуэли ва тизим инқирози»: Клопп баёнотининг 5 та асосий нуқтаси
Германия ва Нидерландия ўртасидаги учрашувдан сўнг энг муҳим фактлар:
Клопп ва Хавининг дебют тўқнашуви: Ҳар икки мутахассис миллий терма жамоа бош мураббийи сифатида биринчи марта расмий баҳсда қатнашди;
«1000 тадан ортиқ ўйин»: Юрген Клопп терма жамоа босими уни чўчитмаслигини ва катта фаолиятидаги бой тажрибасига таянишини таъкидлади;
Тизим ва механизмларнинг хомлиги: Мураббий янги тактик схемалар ҳали тўлиқ шаклланиб улгурмагани туфайли муаммолар юзага келганини очиқ тан олди;
Интенсивлика юқори баҳо: Немислар устози шогирдларининг юқори прессинги ва фидойилигидан рози бўлса-да, ўйин сифатини ошириш зарурлигини айтди;
27 сентябрь — Греция имтиҳони: «Бундестим» 2-турда ўз майдонида Грецияни қабул қилиб, илк ғалабасини нишонлашни мақсад қилган.
Германия ва Нидерландия қарама-қаршилиги: Дебют ўйини кўрсаткичлари таққоси
Миллатлар лигаси 1-турининг қиёсий таҳлили:
Мезонлар ва кўрсаткичлар
Германия миллий жамоаси
Нидерландия миллий жамоаси
Якуний ҳисоб ва мақом
1:1 (Дуранг натижа)
1:1 (Сарсонлик ва дуранг)
Янги бош мураббий
Юрген Клопп (Германия)
Хави Эрнандес (Нидерландия)
Ўйин фалсафаси ва услуби
Юқори интенсивлик, оғир прессинг («Гегенпрессинг»)
Тўп назорати, позицион ҳужум ва комбинация
Асосий муаммоси
Янги механизм ва тизимнинг тўлиқ шаклланмагани
Қайта қуриш давридаги тактик ноаниқликлар
Кейинги синов ва рақиб
27 сентябрь — Греция билан баҳс
2-турдаги навбатдаги тақвимий учрашув
Футбол экспертизаси: Нега Клопп ва Хави дуранг билан кифояланди?
Европа футболи таҳлилчилари ва спорт шарҳловчиларининг хулосалари:
«Клопп прессингига вақт керак»: Клуб футболида (хусусан, «Ливерпуль» ва «Боруссия»да) йиллаб сайқалланган машҳур интенсив босимни миллий термадаги бир неча кунлик йиғин ичида йўлга қўйиш деярли имконсиз; шу боис немислар босим ўтказишда бир маромда ишлай олмади ва ўз дарвозасидан тўп ўтказиб юборди;
Хавининг тактик мослашуви: Голландия футболига испанча тўп назорати фалсафасини сингдиришга уринаётган Хави ҳам ҳимоя ва марказ ўртасида баланс изламоқда; бу икки гранднинг қайта қурилаётган ҳолати баҳсда муросали 1:1 натижасини мутлақо ҳаққоний қилди;
Грецияга қарши тузатишлар: 27 сентябрдаги ўйинда Клопп таркибда бир қатор ўзгаришлар қилиши ва прессинг самарадорлигини ошириш орқали дастлабки ғалабасини расмийлаштиришга ҳаракат қилади.
Сизнингча, Юрген Клопп «Бундестим»ни яна жаҳон футболи чўққисига қайтара оладими ёки миллий терма муҳити унинг интенсив услубига мос келмайдими? Хави ва Клопп ўртасидаги дуранг баҳсга шахсан қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа футболининг катта қарама-қаршилиги ёритилган ушбу таҳлилни барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…