Хавининг Нидерландиядаги илк зафари: “Менталитетни ўзгартиришимиз керак”
УЕФА Миллатлар лигаси 2-турида Нидерландия миллий терма жамоаси сафарда Сербия устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди. Белграддаги «Райко Митич» аренасида бўлиб ўтган ушбу беллашув испаниялик мутахассис Хави Эрнандес учун «лолалар юрти» бошқарувидаги илк тарихий ғалаба сифатида қайд этилди. Учрашувдан сўнг УЕФА матбуот хизматига интервю берган Хави жамоаси ҳақли равишда 3 очкони олганини билдирди, аммо ўйин сифати борасида ҳали қилинадиган ишлар кўплигини яширмади.
Бош мураббий шогирдларидан 90 дақиқалик тинимсиз прессинг ва тўлиқ тўп назоратини талаб қилишини, бунинг учун эса таркибнинг менталитетини ўзгартиришга тўғри келишини очиқ таъкидлади. 1-турда Германия билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаган Нидерландия эндиликда ўз очколарини 4 тага етказиб, 1 октябрь куни Грецияга қарши кечадиган баҳсга тайёргарлик кўрмоқда.
«Хавининг илк ютуғи, прессинг талаби ва Сербия босими»: Мураббий баёнотининг 5 та асосий нуқтаси
Хавининг Сербияга қарши баҳсдан кейинги расмий таҳлили ва фикрларидан муҳим нуқталар:
Хави даврининг илк расмий ғалабаси: Белграддаги 2:1 ҳисоби испаниялик мураббийнинг Нидерландия бошқарувидаги биринчи муваффақияти бўлди;
«90 дақиқалик прессинг ва тўп назорати»: Хави жамоаси тўлиқ тўп билан ҳаракатланиши ва ҳар бир чизиқда юқори босим уюштириши шартлигини талаб қилмоқда;
Менталитетни янгилаш зарурати: Мураббий нидерланд футболчиларининг психологик ёндашувини тўлиқ ҳужумкор ва тажовузкор услубга мослаштириш устида ишлаётганини айтди;
Сербиянинг хавфли қаршилиги: Тадич, Йович ва Костич майдонга тушгач, ўйин қийинлашгани, аммо ғалаба барилиб нидерландларда қолиши адолатдан бўлгани қайд этилди;
Грецияга қарши навбатдаги имтиҳон: 1-турда Германия билан дуранг ўйнаган нидерландлар 1 октябрь куни сафарда сенсацион Грецияга қарши саф тортади.
Нидерландиянинг Миллатлар лигасидаги дастлабки икки тури таҳлили
Хави қўл остидаги жамоанинг старт кўрсаткичлари таснифи:
Мусобақа босқичи
Рақиб ва учрашув манзили
Якуний ҳисоб
Натижа мақоми
Хавининг ўйинга берган баҳоси
1-тур
Германия (Сафарда/нейтрал)
1 : 1
Ижобий дуранг
Юлдузли рақиб билан тенг кураш ва 1 очко
2-тур
Сербия («Райко Митич», Белград)
2 : 1
Илк тарихий ғалаба
«Прессинг ва ҳимояни яхшилаш, менталитетни ўзгартириш шарт»
Жамғарилган очко
2 та баҳсдан сўнг
4 очко
Гуруҳ етакчилари сафида
Режали очко тўплаш давом этмоқда
3-тур тақвими
Грецияга қарши (1 октябрь)
—
Навбатдаги синов
Германияни ютган кутилмаган рақибга қарши тўқнашув
Футбол экспертизаси: Нега Хавининг Нидерландиядаги фалсафаси муҳокамаларга сабаб бўлмоқда?
Европа футболи шарҳловчилари, тактик таҳлилчилар ва инсайдерларнинг хулосалари:
«Барселона» ДНКси ва Голландия тотал футболи уйғунлиги: Хави ўзининг тики-така фалсафасини айнан Кройфф ватани бўлган Нидерландияга сингдирмоқчи; тўпга эгалик қилиш ва прессинг талаби нидерландларнинг анъанавий ҳужумкор табиатига жуда мос келади, аммо буни 90 дақиқа ушлаб туриш юқори жисмоний тайёргарликни талаб этади;
Серб юлдузларига қарши совуққонлик: Тадич, Костич ва Йович майдонга тушган пайтда Нидерландия мудофааси хатоларга йўл қўйди, аммо Меердинкнинг иккинчи голи Хавининг қарши ҳужум ва бўш ҳудудлардан фойдаланиш бўйича кўрсатмалари тўғри ишлаганини кўрсатди;
Греция баҳси — биринчи ўрин калити: Германияни сенсацион тарзда 1:0 ҳисобида доғда қолдирган Грецияга қарши 1 октябрь кунги баҳс Хави шогирдлари учун ҳақиқий тактик синов бўлади; юнонларнинг темир мудофаасини ёриб ўтишда айнан мураббий таъкидлаган юқори прессинг ҳал қилувчи рол ўйнайди.
Сизнингча, Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасини ўз фалсафаси асосида дунёнинг энг кучли прессинг қилувчи жамоасига айлантира оладими? Германияни мағлуб этган Грецияга қарши 1 октябрдаги баҳсда нидерландлар ғалабали сериясини давом эттирадими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Миллатлар лигасининг энг қайноқ воқеалари таҳлилини барча футбол ишқибозлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…