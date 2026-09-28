Хавининг Нидерландиядаги илк зафари: “Менталитетни ўзгартиришимиз керак”

·3·Спорт
Хавининг Нидерландиядаги илк зафари: “Менталитетни ўзгартиришимиз керак”

УЕФА Миллатлар лигаси 2-турида Нидерландия миллий терма жамоаси сафарда Сербия устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди. Белграддаги «Райко Митич» аренасида бўлиб ўтган ушбу беллашув испаниялик мутахассис Хави Эрнандес учун «лолалар юрти» бошқарувидаги илк тарихий ғалаба сифатида қайд этилди. Учрашувдан сўнг УЕФА матбуот хизматига интервю берган Хави жамоаси ҳақли равишда 3 очкони олганини билдирди, аммо ўйин сифати борасида ҳали қилинадиган ишлар кўплигини яширмади.

Бош мураббий шогирдларидан 90 дақиқалик тинимсиз прессинг ва тўлиқ тўп назоратини талаб қилишини, бунинг учун эса таркибнинг менталитетини ўзгартиришга тўғри келишини очиқ таъкидлади. 1-турда Германия билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаган Нидерландия эндиликда ўз очколарини 4 тага етказиб, 1 октябрь куни Грецияга қарши кечадиган баҳсга тайёргарлик кўрмоқда.

«Хавининг илк ютуғи, прессинг талаби ва Сербия босими»: Мураббий баёнотининг 5 та асосий нуқтаси

Хавининг Сербияга қарши баҳсдан кейинги расмий таҳлили ва фикрларидан муҳим нуқталар:

  • Хави даврининг илк расмий ғалабаси: Белграддаги 2:1 ҳисоби испаниялик мураббийнинг Нидерландия бошқарувидаги биринчи муваффақияти бўлди;

  • «90 дақиқалик прессинг ва тўп назорати»: Хави жамоаси тўлиқ тўп билан ҳаракатланиши ва ҳар бир чизиқда юқори босим уюштириши шартлигини талаб қилмоқда;

  • Менталитетни янгилаш зарурати: Мураббий нидерланд футболчиларининг психологик ёндашувини тўлиқ ҳужумкор ва тажовузкор услубга мослаштириш устида ишлаётганини айтди;

  • Сербиянинг хавфли қаршилиги: Тадич, Йович ва Костич майдонга тушгач, ўйин қийинлашгани, аммо ғалаба барилиб нидерландларда қолиши адолатдан бўлгани қайд этилди;

  • Грецияга қарши навбатдаги имтиҳон: 1-турда Германия билан дуранг ўйнаган нидерландлар 1 октябрь куни сафарда сенсацион Грецияга қарши саф тортади.

Нидерландиянинг Миллатлар лигасидаги дастлабки икки тури таҳлили

Хави қўл остидаги жамоанинг старт кўрсаткичлари таснифи:

Мусобақа босқичи

Рақиб ва учрашув манзили

Якуний ҳисоб

Натижа мақоми

Хавининг ўйинга берган баҳоси

1-тур

Германия (Сафарда/нейтрал)

1 : 1

Ижобий дуранг

Юлдузли рақиб билан тенг кураш ва 1 очко

2-тур

Сербия («Райко Митич», Белград)

2 : 1

Илк тарихий ғалаба

«Прессинг ва ҳимояни яхшилаш, менталитетни ўзгартириш шарт»

Жамғарилган очко

2 та баҳсдан сўнг

4 очко

Гуруҳ етакчилари сафида

Режали очко тўплаш давом этмоқда

3-тур тақвими

Грецияга қарши (1 октябрь)

Навбатдаги синов

Германияни ютган кутилмаган рақибга қарши тўқнашув

Футбол экспертизаси: Нега Хавининг Нидерландиядаги фалсафаси муҳокамаларга сабаб бўлмоқда?

Европа футболи шарҳловчилари, тактик таҳлилчилар ва инсайдерларнинг хулосалари:

  • «Барселона» ДНКси ва Голландия тотал футболи уйғунлиги: Хави ўзининг тики-така фалсафасини айнан Кройфф ватани бўлган Нидерландияга сингдирмоқчи; тўпга эгалик қилиш ва прессинг талаби нидерландларнинг анъанавий ҳужумкор табиатига жуда мос келади, аммо буни 90 дақиқа ушлаб туриш юқори жисмоний тайёргарликни талаб этади;

  • Серб юлдузларига қарши совуққонлик: Тадич, Костич ва Йович майдонга тушган пайтда Нидерландия мудофааси хатоларга йўл қўйди, аммо Меердинкнинг иккинчи голи Хавининг қарши ҳужум ва бўш ҳудудлардан фойдаланиш бўйича кўрсатмалари тўғри ишлаганини кўрсатди;

  • Греция баҳси — биринчи ўрин калити: Германияни сенсацион тарзда 1:0 ҳисобида доғда қолдирган Грецияга қарши 1 октябрь кунги баҳс Хави шогирдлари учун ҳақиқий тактик синов бўлади; юнонларнинг темир мудофаасини ёриб ўтишда айнан мураббий таъкидлаган юқори прессинг ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Сизнингча, Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасини ўз фалсафаси асосида дунёнинг энг кучли прессинг қилувчи жамоасига айлантира оладими? Германияни мағлуб этган Грецияга қарши 1 октябрдаги баҳсда нидерландлар ғалабали сериясини давом эттирадими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Миллатлар лигасининг энг қайноқ воқеалари таҳлилини барча футбол ишқибозлари билан баҳам кўринг!

УЕФА Миллатлар лигасиХави ЭрнандесНидерландия миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал Хавининг Нидерландия терма жамоасидаги ишига муносабат билдирдиЛамин Ямал Хавининг Нидерландия терма жамоасидаги ишига муносабат билдирди8 сентябр 19:19Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасида қандай лойиҳа тузмоқда?Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасида қандай лойиҳа тузмоқда?14 август 08:04Юрген Клопп «Бундестим»даги дебютидан сўнг очиқ гапирди — Нидерландия билан дурангЮрген Клопп «Бундестим»даги дебютидан сўнг очиқ гапирди — Нидерландия билан дуранг25 сентябр 12:08Юрген Клопп Германия тарихидаги энг ёмон стартни қайд этди: 89 йиллик антирекорд!Юрген Клопп Германия тарихидаги энг ёмон стартни қайд этди: 89 йиллик антирекорд!Бугун 08:27“Челси” Ҳусанов трансферини тайёрламоқда: Алонсодан асосий таркиб кафолати!“Челси” Ҳусанов трансферини тайёрламоқда: Алонсодан асосий таркиб кафолати!Бугун 08:23Кўрфаз кубоги: БАА ва Қатар ғалаба қозониб, пешқадамлик жангини бошлайди!Кўрфаз кубоги: БАА ва Қатар ғалаба қозониб, пешқадамлик жангини бошлайди!Бугун 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди