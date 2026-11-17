Миллатлар лигаси: Чоракфинал босқичига қуръа ташлаш арафасидаги вазият қандай?
УЕФА Миллатлар лигаси гуруҳ босқичи ўз якунига етиб бормоқда. Мусобақа доирасида душанба куни бўлиб ўтган марказий учрашувда Германия терма жамоаси ўз майдонида Нидерландияни қабул қилиб, рақиб устидан йирик — 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Гуруҳдаги вазият ва кейинги босқич
Ушбу натижадан сўнг ҳар икки жамоа ҳам гуруҳ босқичини муваффақиятли якунлаб, мусобақанинг чоракфиналига йўл олди. Немислар гуруҳда биринчи ўринни эгаллаган бўлсалар, нидерландияликлар иккинчи ўрин соҳиби сифатида кейинги босқичга чиқди.
Мазкур ўйиндан сўнг Миллатлар лигасининг саккизта чоракфиналчисидан еттитасининг номи расман маълум бўлди. Кейинги босқичда қуйидаги терма жамоалар курашни давом эттиради:
Франция (1-ўрин)
Бельгия (2-ўрин)
Германия (1-ўрин)
Нидерландия (2-ўрин)
Англия (1-ўрин)
Испания (2-ўрин)
Португалия (аниқ ўрни ҳали белгиланмаган)
Сўнгги, саккизинчи йўлланма учун кураш Дания ва Норвегия терма жамоалари ўртасида кечади. Бу жамоалар ўзаро ҳал қилувчи беллашувни сешанба куни ўтказадилар.
Қуръа ташлаш ва ўйинлар тақвими
Миллатлар лигаси чоракфинал босқичи учун қуръа ташлаш маросими 20 ноябрь куни бўлиб ўтади. Қуръа қоидаларига мувофиқ:
Гуруҳда биринчи ўринни эгаллаган жамоалар иккинчи ўрин соҳибларига қарши ўйнайди.
Бир гуруҳдан чиққан терма жамоалар чоракфиналда бир-бирига тўғри келмайди.
Чоракфиналнинг илк учрашувлари 25–27 март кунлари ўтказилиши режалаштирилган. Жавоб баҳслари эса 28–30 март кунларига белгиланган.
Сизнингча, чоракфиналда қайси жамоалар ўзаро тўқнаш келади ва ярим финалга кимлар чиқади? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…