Миллатлар лигаси: Нидерландия ўз майдонида Греция дарвозасига жавобсиз 7 та гол урди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- УЕФА Миллатлар лигасининг 5-турида Нидерландия терма жамоаси ўз майдонида Грецияни 7:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Мазкур баҳсда Рейндерс ҳет-трик қайд этган бўлса, Тимбер дубл, Саммервилл ва Мален эса биттадан гол муаллифига айланди.
- Шунингдек, Германия меҳмонда Сербияни 3:1 ҳисобида таслим қилди.
- Тур доирасида ўтказилган бошқа учрашувларда Словакия ва Швейсария дуранг ўйнади, Шотландия эса Шимолий Македонияни 2:1 ҳисобида мағлубиятга учратди.
Европада УЕФА Миллатлар лигасининг 5-тур учрашувлари қизғин паллага кирди. Ўтказилган ўйинлар мухлисларга кўплаб голлар ва шиддатли курашларга бой лаҳзаларни тақдим этди. Айниқса, Нидерландия терма жамоасининг ўз майдонидаги йирик ғалабаси турнинг энг асосий воқеасига айланди.
Нидерландия — Греция: 7:0 ҳисобидаги шов-шувли ғалаба
Нидерландия терма жамоаси ўз майдонида Грецияни қабул қилиб, рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади — 7:0.
Мазкур учрашувда майдон эгаларининг ҳужумкор ўйини барчани ҳайратда қолдирди. Хусусан, Рейндерс ажойиб ўйин кўрсатиб, ҳет-трик муаллифига айланди. Шунингдек, Тимбер ўз ҳисобига дубл ёздириб қўйган бўлса, Саммервилл ва Мален ҳам биттадан гол киритиб, йирик ғалабага ўз ҳиссасини қўшди.
Нидерландия — Греция учрашуви тафсилотлари
Кўрсаткичлар
Ҳисоб
7:0
Гол муаллифлари
Саммервилл (6'), Рейндерс (12', 18', 33'), Тимбер (40', 59'), Мален (61')
Асосий қаҳрамон
Рейндерс (ҳет-трик)
Сербия — Германия ва бошқа учрашувлар натижалари
Тур доирасида яна бир қизиқарли баҳс Сербия ва Германия терма жамоалари ўртасида кечди. Меҳмонда ҳаракат қилган Германия миллий жамоаси рақибини 3:1 ҳисобида мағлуб этди. Немислар сафида Виртц ва Груда гол муаллифи бўлишган бўлса, яна бир гол мезбонлар футболчиси Бабич томонидан ўз дарвозасига киритилди. Сербия сафида эса яна ўша Бабич жавоб голини урди.
Шунингдек, тур доирасида қайд этилган бошқа натижалар қуйидагича кўриниш олди:
Словакия — Швейцария — 0:0 (дуранг);
Шотландия — Шимолий Македония — 2:1 (Макгинн дубл қайд этди, Шимолий Македония сафида Растодер гол урди).
Миллатлар лигасининг навбатдаги тур баҳслари жамоалар учун янада ҳал қилувчи ва муҳим аҳамият касб этади.
Сизнингча, жорий Миллатлар лигаси мавсумида қайси терма жамоа бош совринни қўлга киритишга асосий даъвогар ҳисобланади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…