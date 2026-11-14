Миллатлар лигаси: Нидерландия ўз майдонида Греция дарвозасига жавобсиз 7 та гол урди

1 дақиқа ўқиш43
Миллатлар лигаси: Нидерландия ўз майдонида Греция дарвозасига жавобсиз 7 та гол урди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • УЕФА Миллатлар лигасининг 5-турида Нидерландия терма жамоаси ўз майдонида Грецияни 7:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Мазкур баҳсда Рейндерс ҳет-трик қайд этган бўлса, Тимбер дубл, Саммервилл ва Мален эса биттадан гол муаллифига айланди.
  • Шунингдек, Германия меҳмонда Сербияни 3:1 ҳисобида таслим қилди.
  • Тур доирасида ўтказилган бошқа учрашувларда Словакия ва Швейсария дуранг ўйнади, Шотландия эса Шимолий Македонияни 2:1 ҳисобида мағлубиятга учратди.

Европада УЕФА Миллатлар лигасининг 5-тур учрашувлари қизғин паллага кирди. Ўтказилган ўйинлар мухлисларга кўплаб голлар ва шиддатли курашларга бой лаҳзаларни тақдим этди. Айниқса, Нидерландия терма жамоасининг ўз майдонидаги йирик ғалабаси турнинг энг асосий воқеасига айланди.

Нидерландия — Греция: 7:0 ҳисобидаги шов-шувли ғалаба

Нидерландия терма жамоаси ўз майдонида Грецияни қабул қилиб, рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади — 7:0.

Мазкур учрашувда майдон эгаларининг ҳужумкор ўйини барчани ҳайратда қолдирди. Хусусан, Рейндерс ажойиб ўйин кўрсатиб, ҳет-трик муаллифига айланди. Шунингдек, Тимбер ўз ҳисобига дубл ёздириб қўйган бўлса, Саммервилл ва Мален ҳам биттадан гол киритиб, йирик ғалабага ўз ҳиссасини қўшди.

Нидерландия — Греция учрашуви тафсилотлари

Кўрсаткичлар

Ҳисоб

7:0

Гол муаллифлари

Саммервилл (6'), Рейндерс (12', 18', 33'), Тимбер (40', 59'), Мален (61')

Асосий қаҳрамон

Рейндерс (ҳет-трик)

Сербия — Германия ва бошқа учрашувлар натижалари

Тур доирасида яна бир қизиқарли баҳс Сербия ва Германия терма жамоалари ўртасида кечди. Меҳмонда ҳаракат қилган Германия миллий жамоаси рақибини 3:1 ҳисобида мағлуб этди. Немислар сафида Виртц ва Груда гол муаллифи бўлишган бўлса, яна бир гол мезбонлар футболчиси Бабич томонидан ўз дарвозасига киритилди. Сербия сафида эса яна ўша Бабич жавоб голини урди.

Шунингдек, тур доирасида қайд этилган бошқа натижалар қуйидагича кўриниш олди:

  • Словакия — Швейцария — 0:0 (дуранг);

  • Шотландия — Шимолий Македония — 2:1 (Макгинн дубл қайд этди, Шимолий Македония сафида Растодер гол урди).

Миллатлар лигасининг навбатдаги тур баҳслари жамоалар учун янада ҳал қилувчи ва муҳим аҳамият касб этади.

Сизнингча, жорий Миллатлар лигаси мавсумида қайси терма жамоа бош совринни қўлга киритишга асосий даъвогар ҳисобланади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари