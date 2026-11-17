Ван дер Ваарт Нидерландия футболчиларини «картошка қоплари»га ўхшатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Нидерландия терма жамоасининг Германиядан учралган 0:5 ҳисобидаги мағлубияти собиқ футболчи Рафаел ван дер Ваарт томонидан кескин танқид қилинди.
- У футболчиларнинг майдондаги ҳаракатларини «картошка қоплари»га ўхшатиб, уларда курашувчанлик ва фидойилик етишмаётганини таъкидлади.
- Ван дер Ваарт таркибда Виржил ван Дейк ва Френки де Ёнг каби етакчилар йўқлиги жамоа ўйинига салбий таъсир кўрсатаётганини қайд этди.
Нидерландия терма жамоасининг Германияга қарши 0:5 ҳисобидаги мағлубияти мамлакат футболида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Жамоанинг собиқ юлдузи Рафаэль ван дер Ваарт футболчиларнинг майдондаги ҳаракатлари ва курашувчанлигини аёвсиз танқид қилди. Унинг фикрича, айрим футболчилар рақиб босими остида бутунлай йўқолиб қолган.
«Гўё картошка қопларидек қотиб туришди»
Ван дер Ваарт NOS телеканалига берган интервьюсида Нидерландия футболчиларининг ўйиндаги муносабатидан қаттиқ норози эканини яширмади.
«Баъзан рақиб сени ўз дарвозанг олдига чекинишга мажбур қилади. Лекин футболчиларнинг ҳаракатларига, тана тилига қаранг… Гўё ҳаммаси қўрқиб қолгандек, ҳеч нарсадан хабари йўқ картошка қопларидек қотиб туришди.
Ҳужумда ҳеч қандай ўткирлик йўқ, тўпни тортиб олишга, курашга киришишга истак сезилмади», — деди собиқ футболчи.
Унинг таъкидлашича, юқори даражадаги футбол фақат маҳорат билан эмас, майдондаги фидойилик ва ғалаба учун курашиш билан ҳам белгиланади.
«Бизда дунё даражасидаги супер юлдузлар йўқ»
Ван дер Ваарт Нидерландия терма жамоасининг ҳозирги таркибидаги имкониятларга ҳам тўхталди. Унинг фикрича, жамоа айрим етакчи футболчиларсиз янада қийин аҳволга тушиб қолмоқда.
«Ҳаммаси майдонда ўзини тўлиқ аямасдан ўйнашдан бошланади. Бизда дунё даражасидаги супер юлдузлар йўқ — айниқса, Виржил ван Дейк ва Френки де Йонг бўлмаганда», — дея қўшимча қилди у.
Мағлубиятга қарамай, чорак финалда
Германияга 0:5 ҳисобида мағлуб бўлган Нидерландия терма жамоаси гуруҳда иккинчи ўринни эгаллаб, Миллатлар лигаси чорак финалига йўл олди.
Бироқ кейинги босқичга чиқиш жамоа ўйинидаги камчиликларни яшира олмайди. Ван дер Ваартнинг кескин фикрлари ҳам Нидерландия футболида натижадан ташқари, футболчиларнинг майдондаги руҳияти ва масъулияти масаласи ҳам жиддий муҳокама қилинаётганини кўрсатди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…