Ван Дейк “Реал”га ўтадими? Моуринью ва “Милан” 35 ёшли юлдуз учун курашга қўшилди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жозе Моуринью «Реал» раҳбариятига «Ливерпул» сардори, 35 ёшли Виржил ван Дейкни эркин агент сифатида таклиф этишни тавсия қилди.
- Ван Дейкнинг «Ливерпул» билан шартномаси келаси ёзда тугайди ва клуб ҳали янги битим таклиф қилгани йўқ.
- «Милан» ҳам футболчи учун курашга қўшилди, чунки улар Серия А ни тажрибали ҳимоячилар учун идеал лига деб ҳисоблашади.
Европа трансфер бозорида ҳақиқий сенсация пишмоқда: португалиялик машҳур мураббий Жозе Моуринью Мадриднинг «Реал» клуби раҳбариятига «Ливерпуль» сардори, 35 ёшли тажрибали марказий ҳимоячи Виржил ван Дейкни эркин агент сифатида таклиф этиш имкониятини жиддий ўрганиб чиқишни тавсия қилди. Испаниянинг Fichajes портали берган маълумотларга кўра, нидерландиялик ҳимоячининг мерсисайдликлар билан амалдаги меҳнат шартномаси келаси ёзда якунига етади ва инглиз клуби ҳозирча унга янги битим таклиф қилишга шошилмаяпти.
ФИФА қоидаларига мувофиқ, қишки трансфер ойнаси очилиши билан ван Дейк исталган хорижий клуб билан олдиндан эркин шартнома имзолаш ҳуқуқига эга бўлади. Айни вақтда италиялик таниқли инсайдер Карло Пеллегаттининг маълум қилишича, футболчи учун пойгага Италиянинг «Милан» клуби ҳам расман қўшилишга шай: «россонери»лар Серия Ани тажрибали ҳимоячи учун идеал лига деб ҳисобламоқда, мутахассис Рубен Аморим ҳам ушбу трансферга яшил чироқ ёққан.
«Моуринью ташаббуси, эркин агент мақоми ва “Милан” режаси»: Сенсациянинг 5 та асосий нуқтаси
Виржил ван Дейкнинг келажаги ва трансфер бозоридаги кураш бўйича энг муҳим расмий далиллар:
Моуриньюнинг Мадридга тавсияси: «Олтинчи ҳис» соҳиби бўлган мутахассис «Реал» боссларига ван Дейк вариантини мудофаани кучайтириш учун жиддий кўриб чиқишни таклиф қилди;
«Ливерпуль» шартномани узайтиришга шошилмаяпти: 35 ёшли ҳимоячининг амалдаги шартномаси келаси ёзда ниҳоясига етади, мерсисайдликлар эса ҳали янги таклиф бермаган;
Қишда бепул олдиндан шартнома ҳуқуқи: Январь ойидан бошлаб Виржил исталган хорижий гранд билан расмий олдиндан келишув тузиб, ёзда клубни текинга тарк этиши мумкин;
«Милан» ва Аморим омили: Карло Пеллегатти хабарига кўра, «Милан» уни эркин агент мақомида жалб қилиш ниятида, мураббий Рубен Аморим ҳам бу қарорни тўлиқ қўллаб-қувватламоқда;
Серия А — тажрибали ҳимоячилар жаннати: Миланликлар Италия чемпионатининг тактик хусусиятлари ван Дейкнинг юқори савияда яна бир неча йил ўйнашига мос келишига ишонмоқда.
Виржил ван Дейк учун асосий даъвогарлар ва трансфер параметрлари таснифи
35 ёшли етакчи ҳимоячининг эҳтимолий янги бекатлари ва шартлари таҳлили:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Мадриднинг «Реал» клуби
Италиянинг «Милан» клуби
Трансфер ташаббускори
Жозе Моуринью тавсияси ва чақириғи
Клуб раҳбарияти ва Рубен Аморим розилиги
Трансфер молиявий шакли
Эркин агент (0 евро трансфер суммаси)
Эркин агент (бепул ўтиш)
Асосий мақсад ва вазифа
Мудофаа марказига тажриба, лидерлик ва барқарорлик олиб келиш
Серия А чемпионлиги учун мудофаани маҳорат билан мустаҳкамлаш
Футболчига таклиф этиладиган муҳит
Чемпионлар Лигаси даъвогарлиги ва юқори амбиция
Италия тактик футболида узоқ йиллар юқори формани сақлаш
Ҳозирги шартномавий ҳолати
«Ливерпуль» билан келишув келаси ёзгача амалда
Қишдан эркин музокара ўтказиш ҳуқуқи пайдо бўлади
Трансфер ва тактик экспертиза: Нега грандлар 35 ёшли ван Дейк учун навбатда турибди?
Европа футболи бўйича трансфер таҳлилчилари ва скаутларининг хулосалари:
«Текинга келувчи юқори классика ва харизма»: Замонавий футболда марказий ҳимоячилар нархи 80–100 миллион евродан ошаётган бир пайтда, Виржил ван Дейкдек оламшумул обрўга эга сардорни эркин агент мақомида қўлга киритиш ҳар қандай клуб учун молиявий ғалаба ҳисобланади; унинг майдондаги позицион саводи ва кийиниш хонасидаги етакчилиги ёш ҳимоячилар учун мактаб бўлиб хизмат қилади;
«Реал»нинг тажрибали юлдузларни жалб этиш стратегияси: Мадрид клуби аввалроқ Давид Алаба ва Антонио Рюдигер каби ҳимоячиларни ҳам айнан эркин агент сифатида жалб қилиб, катта муваффақиятларга эришган эди; ван Дейк ҳам Моуринью таъкидлагандек ушбу муваффақиятли стратегиянинг навбатдаги идеал бўлагига айланиши мумкин;
«Милан» ва Италия мактаби устунлиги: Италия чемпионати ҳимоячиларга Англия Премьер-лигаси каби тинимсиз жисмоний юклама ва юқори тезлик талаб қилмайди, балки тактик интизомга асосланади; Тиаго Силва ёки Мальдини тажрибаси кўрсатганидек, ван Дейк Серия А муҳитида 38–39 ёшгача юқори савияни бемалол ушлаб қолиш салоҳиятига эга.
Сизнингча, Виржил ван Дейк ўз фаолиятини қайси клубда давом эттиргани маъқул: Мадриднинг «Реал» клубидами ёки «Милан» сафида Серия Ани забт этганими? «Ливерпуль» ўз сардорини бепул қўйиб юбориб, катта хатога йўл қўймоқдами? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва трансфер бозорининг ушбу шов-шувли интригаси таҳлилини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…