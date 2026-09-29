Ван Дейк “Реал”га ўтадими? Моуринью ва “Милан” 35 ёшли юлдуз учун курашга қўшилди!

·46·Спорт
Ван Дейк “Реал”га ўтадими? Моуринью ва “Милан” 35 ёшли юлдуз учун курашга қўшилди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жозе Моуринью «Реал» раҳбариятига «Ливерпул» сардори, 35 ёшли Виржил ван Дейкни эркин агент сифатида таклиф этишни тавсия қилди.
  • Ван Дейкнинг «Ливерпул» билан шартномаси келаси ёзда тугайди ва клуб ҳали янги битим таклиф қилгани йўқ.
  • «Милан» ҳам футболчи учун курашга қўшилди, чунки улар Серия А ни тажрибали ҳимоячилар учун идеал лига деб ҳисоблашади.

Европа трансфер бозорида ҳақиқий сенсация пишмоқда: португалиялик машҳур мураббий Жозе Моуринью Мадриднинг «Реал» клуби раҳбариятига «Ливерпуль» сардори, 35 ёшли тажрибали марказий ҳимоячи Виржил ван Дейкни эркин агент сифатида таклиф этиш имкониятини жиддий ўрганиб чиқишни тавсия қилди. Испаниянинг Fichajes портали берган маълумотларга кўра, нидерландиялик ҳимоячининг мерсисайдликлар билан амалдаги меҳнат шартномаси келаси ёзда якунига етади ва инглиз клуби ҳозирча унга янги битим таклиф қилишга шошилмаяпти.

ФИФА қоидаларига мувофиқ, қишки трансфер ойнаси очилиши билан ван Дейк исталган хорижий клуб билан олдиндан эркин шартнома имзолаш ҳуқуқига эга бўлади. Айни вақтда италиялик таниқли инсайдер Карло Пеллегаттининг маълум қилишича, футболчи учун пойгага Италиянинг «Милан» клуби ҳам расман қўшилишга шай: «россонери»лар Серия Ани тажрибали ҳимоячи учун идеал лига деб ҳисобламоқда, мутахассис Рубен Аморим ҳам ушбу трансферга яшил чироқ ёққан.

«Моуринью ташаббуси, эркин агент мақоми ва “Милан” режаси»: Сенсациянинг 5 та асосий нуқтаси

Виржил ван Дейкнинг келажаги ва трансфер бозоридаги кураш бўйича энг муҳим расмий далиллар:

  • Моуриньюнинг Мадридга тавсияси: «Олтинчи ҳис» соҳиби бўлган мутахассис «Реал» боссларига ван Дейк вариантини мудофаани кучайтириш учун жиддий кўриб чиқишни таклиф қилди;

  • «Ливерпуль» шартномани узайтиришга шошилмаяпти: 35 ёшли ҳимоячининг амалдаги шартномаси келаси ёзда ниҳоясига етади, мерсисайдликлар эса ҳали янги таклиф бермаган;

  • Қишда бепул олдиндан шартнома ҳуқуқи: Январь ойидан бошлаб Виржил исталган хорижий гранд билан расмий олдиндан келишув тузиб, ёзда клубни текинга тарк этиши мумкин;

  • «Милан» ва Аморим омили: Карло Пеллегатти хабарига кўра, «Милан» уни эркин агент мақомида жалб қилиш ниятида, мураббий Рубен Аморим ҳам бу қарорни тўлиқ қўллаб-қувватламоқда;

  • Серия А — тажрибали ҳимоячилар жаннати: Миланликлар Италия чемпионатининг тактик хусусиятлари ван Дейкнинг юқори савияда яна бир неча йил ўйнашига мос келишига ишонмоқда.

Виржил ван Дейк учун асосий даъвогарлар ва трансфер параметрлари таснифи

35 ёшли етакчи ҳимоячининг эҳтимолий янги бекатлари ва шартлари таҳлили:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Мадриднинг «Реал» клуби

Италиянинг «Милан» клуби

Трансфер ташаббускори

Жозе Моуринью тавсияси ва чақириғи

Клуб раҳбарияти ва Рубен Аморим розилиги

Трансфер молиявий шакли

Эркин агент (0 евро трансфер суммаси)

Эркин агент (бепул ўтиш)

Асосий мақсад ва вазифа

Мудофаа марказига тажриба, лидерлик ва барқарорлик олиб келиш

Серия А чемпионлиги учун мудофаани маҳорат билан мустаҳкамлаш

Футболчига таклиф этиладиган муҳит

Чемпионлар Лигаси даъвогарлиги ва юқори амбиция

Италия тактик футболида узоқ йиллар юқори формани сақлаш

Ҳозирги шартномавий ҳолати

«Ливерпуль» билан келишув келаси ёзгача амалда

Қишдан эркин музокара ўтказиш ҳуқуқи пайдо бўлади

Трансфер ва тактик экспертиза: Нега грандлар 35 ёшли ван Дейк учун навбатда турибди?

Европа футболи бўйича трансфер таҳлилчилари ва скаутларининг хулосалари:

  • «Текинга келувчи юқори классика ва харизма»: Замонавий футболда марказий ҳимоячилар нархи 80–100 миллион евродан ошаётган бир пайтда, Виржил ван Дейкдек оламшумул обрўга эга сардорни эркин агент мақомида қўлга киритиш ҳар қандай клуб учун молиявий ғалаба ҳисобланади; унинг майдондаги позицион саводи ва кийиниш хонасидаги етакчилиги ёш ҳимоячилар учун мактаб бўлиб хизмат қилади;

  • «Реал»нинг тажрибали юлдузларни жалб этиш стратегияси: Мадрид клуби аввалроқ Давид Алаба ва Антонио Рюдигер каби ҳимоячиларни ҳам айнан эркин агент сифатида жалб қилиб, катта муваффақиятларга эришган эди; ван Дейк ҳам Моуринью таъкидлагандек ушбу муваффақиятли стратегиянинг навбатдаги идеал бўлагига айланиши мумкин;

  • «Милан» ва Италия мактаби устунлиги: Италия чемпионати ҳимоячиларга Англия Премьер-лигаси каби тинимсиз жисмоний юклама ва юқори тезлик талаб қилмайди, балки тактик интизомга асосланади; Тиаго Силва ёки Мальдини тажрибаси кўрсатганидек, ван Дейк Серия А муҳитида 38–39 ёшгача юқори савияни бемалол ушлаб қолиш салоҳиятига эга.

Сизнингча, Виржил ван Дейк ўз фаолиятини қайси клубда давом эттиргани маъқул: Мадриднинг «Реал» клубидами ёки «Милан» сафида Серия Ани забт этганими? «Ливерпуль» ўз сардорини бепул қўйиб юбориб, катта хатога йўл қўймоқдами? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва трансфер бозорининг ушбу шов-шувли интригаси таҳлилини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Жозе МоуриньюВиржил ван ДейкРеал МадридМилан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Виржил ван Дейк тер жамоадаги фаолиятини давом эттириши сабабини айтдиВиржил ван Дейк тер жамоадаги фаолиятини давом эттириши сабабини айтди23 сентябр 19:39Мадриддаги «мутлақ ишонч» формуласи: Мбаппе Моуриньюнинг асосий қуролига айландиМадриддаги «мутлақ ишонч» формуласи: Мбаппе Моуриньюнинг асосий қуролига айланди23 сентябр 19:48«Бизга халақит беришмаса, чемпион бўламиз»: Моуринью Мадрид дербисидаги мағлубиятдан сўнг«Бизга халақит беришмаса, чемпион бўламиз»: Моуринью Мадрид дербисидаги мағлубиятдан сўнг21 сентябр 19:31«Бундай тайинлов билан табриклайман!»: Моуринью дербидаги ҳакамликни танқид қилди«Бундай тайинлов билан табриклайман!»: Моуринью дербидаги ҳакамликни танқид қилди21 сентябр 06:33Моуринью «Реал» машғулотларига уни олиб кирди: «Атлетико»ни таслим эти учун янги қуролМоуринью «Реал» машғулотларига уни олиб кирди: «Атлетико»ни таслим эти учун янги қурол19 сентябр 20:20У майдонда бўлмаса, “Реал” заифлашади: Мадрид клубининг алмаштириб бўлмас юлдузи ким?У майдонда бўлмаса, “Реал” заифлашади: Мадрид клубининг алмаштириб бўлмас юлдузи ким?15 сентябр 17:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди