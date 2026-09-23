Виржил ван Дейк тер жамоадаги фаолиятини давом эттириши сабабини айтди
Ливерпул клуби сардори Виржил ван Дейк жаҳон чемпионатидан кейинги оғир даврда Нидерландия тер жамоасидаги фаолиятига якун ясаш ҳақида жиддий ўйлаганини маълум қилди. Тажрибали ҳимоячининг тан олишича, мундиалдан кейинги танқидлар ва ташқи босим уни миллий жамоадаги келажагини шубҳа остига қўйишга мажбур қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Нидерландия тер жамоаси мусобақадан эрта чиқиб кетгач, ватанда кескин танқидларга учраганди. Хусусан, жамоанинг пеналтилар сериясидаги муваффақиятсизлигидан сўнг матбуот ва жамоатчилик томонидан қаттиқ босим бўлган. Ван Дейк эса ўз оиласи даврида дам олиб, юзага келган вазиятни таҳлил қилиш учун вақт сарфлагани ҳақида гапирди.
Мураббий билан ҳал қилувчи учрашувixbt.com ва бошқа халқаро нашрлар тарқатган маълумотларга кўра, тер жамоанинг янги бош мураббийи билан бўлган юзма-юз суҳбат футболчининг фикрини ўзгартиришда ҳал қилувчи омил бўлган. Виржилнинг сўзларига кўра, янги мураббий билан ўн сониялесик мулоқот унинг тер жамода қолишини аниқлаштирган.
Суҳбат давомида узоқ муддатли тактика ёки режалар эмас, балки оддий инсоний ҳурмат ва қадрланиш туйғуси муҳокама қилинган. Ҳимоячи ташқи муҳитда айнан шу эътироф етишмаганини яширмаган.
Асоссиз танқидлар ва ҳақиқатВан Дейк жамоанинг муваффақиятсизлигида ўзини айбдор қилиб кўрсатишга уринишлардан қаттиқ ғазаблангани билдирди. Унинг фикрича, оммавий ахборот воситаларида тарқатилган айрим маълумотлар мутлақо асоссиз миш-мишлардан иборат бўлган.
Хусусан, у ўзини тактик ўзгаришларга сабабчи қилиб кўрсатишгани ва ҳатто Нидерландия футболини вайрон қилганидагигача бўлган иддаоларни қатъиян рад этди. 33 ёшли футболчи жамоа олдидаги масъулиятни тушунишини, бироқ адолатсиз айблашлар ортиқча руҳий босим туғдирганини таъкидлади.
Янги мураббий унинг тер жамоадаги ўрни ва аҳамиятини эслатиб, керакли ишончни қайтаргач, футболчи яна майдонда завқ билан ҳаракат қилишга тайёрлигини англаган. Шу тариқа, миллий жамоа сардори келгуси сиклда ҳам ўз мамлакати шарафини ҳимоя қилишда давом этиши ойдинлашди.
Изоҳлар 0
…