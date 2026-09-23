Виржил ван Дейк тер жамоадаги фаолиятини давом эттириши сабабини айтди

·2·Спорт
Виржил ван Дейк тер жамоадаги фаолиятини давом эттириши сабабини айтди

Ливерпул клуби сардори Виржил ван Дейк жаҳон чемпионатидан кейинги оғир даврда Нидерландия тер жамоасидаги фаолиятига якун ясаш ҳақида жиддий ўйлаганини маълум қилди. Тажрибали ҳимоячининг тан олишича, мундиалдан кейинги танқидлар ва ташқи босим уни миллий жамоадаги келажагини шубҳа остига қўйишга мажбур қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Нидерландия тер жамоаси мусобақадан эрта чиқиб кетгач, ватанда кескин танқидларга учраганди. Хусусан, жамоанинг пеналтилар сериясидаги муваффақиятсизлигидан сўнг матбуот ва жамоатчилик томонидан қаттиқ босим бўлган. Ван Дейк эса ўз оиласи даврида дам олиб, юзага келган вазиятни таҳлил қилиш учун вақт сарфлагани ҳақида гапирди.

Мураббий билан ҳал қилувчи учрашув

ixbt.com ва бошқа халқаро нашрлар тарқатган маълумотларга кўра, тер жамоанинг янги бош мураббийи билан бўлган юзма-юз суҳбат футболчининг фикрини ўзгартиришда ҳал қилувчи омил бўлган. Виржилнинг сўзларига кўра, янги мураббий билан ўн сониялесик мулоқот унинг тер жамода қолишини аниқлаштирган.

Суҳбат давомида узоқ муддатли тактика ёки режалар эмас, балки оддий инсоний ҳурмат ва қадрланиш туйғуси муҳокама қилинган. Ҳимоячи ташқи муҳитда айнан шу эътироф етишмаганини яширмаган.

Асоссиз танқидлар ва ҳақиқат

Ван Дейк жамоанинг муваффақиятсизлигида ўзини айбдор қилиб кўрсатишга уринишлардан қаттиқ ғазаблангани билдирди. Унинг фикрича, оммавий ахборот воситаларида тарқатилган айрим маълумотлар мутлақо асоссиз миш-мишлардан иборат бўлган.

Хусусан, у ўзини тактик ўзгаришларга сабабчи қилиб кўрсатишгани ва ҳатто Нидерландия футболини вайрон қилганидагигача бўлган иддаоларни қатъиян рад этди. 33 ёшли футболчи жамоа олдидаги масъулиятни тушунишини, бироқ адолатсиз айблашлар ортиқча руҳий босим туғдирганини таъкидлади.

Янги мураббий унинг тер жамоадаги ўрни ва аҳамиятини эслатиб, керакли ишончни қайтаргач, футболчи яна майдонда завқ билан ҳаракат қилишга тайёрлигини англаган. Шу тариқа, миллий жамоа сардори келгуси сиклда ҳам ўз мамлакати шарафини ҳимоя қилишда давом этиши ойдинлашди.

Виржил ван ДейкНидерландияЛиверпулЖЧ-2022Футбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Виржил ван Дейк Ливерпулнинг янги иқтидорига маслаҳат бердиВиржил ван Дейк Ливерпулнинг янги иқтидорига маслаҳат берди12 август 13:32Виржил ван Дейк Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтишини қўллаб-қувватладиВиржил ван Дейк Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтишини қўллаб-қувватлади10 август 17:57Арне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқаришдан нима учун бош тортганини айтдиАрне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқаришдан нима учун бош тортганини айтди12 август 12:51Килиан Мбаппе 2017-йилда Ливерпулга қанчалик яқин келганини ошкор қилдиКилиан Мбаппе 2017-йилда Ливерпулга қанчалик яқин келганини ошкор қилдиКеча 23:51«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилинди«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилинди9 сентябр 21:04Ван Дейк жаҳон чемпионатидаги реклама танаффусларини танқид қилдиВан Дейк жаҳон чемпионатидаги реклама танаффусларини танқид қилди15 июн 17:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди