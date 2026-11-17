Клопп Нидерландия устидан 5:0 ҳисобидаги ғалабадан кейин нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Германия терма жамоаси бош мураббийи Юрген Клопп Нидерландия устидан қозонилган 5:0 ҳисобидаги йирик ғалабани жамоанинг тактик мослашуви ва самарали ўйини натижаси деб баҳолади.
- Берлинда ўтган учрашувда мезбонлар биринчи бўлимда битта гол урган бўлса, танаффусдан кейин рақиб дарвозасига яна тўртта тўп киритишга муваффақ бўлди.
- Ушбу натижадан сўнг Германия 11 очко билан Миллатлар лигаси гуруҳида биринчи ўринни эгаллади.
Германия терма жамоаси бош мураббийи Юрген Клопп Нидерландия устидан 5:0 ҳисобида қозонилган йирик ғалабадан сўнг жамоасининг ўйинига юқори баҳо берди. Унинг таъкидлашича, рақибнинг кучли томонларини нейтраллаштириш ва учрашув давомида тактик ўзгаришларга мослашиш ғалабанинг асосий омилларидан бири бўлган.
«Рақибнинг кучли томонларини йўққа чиқардик»
Миллатлар лигаси доирасида Берлинда ўтган учрашувнинг биринчи бўлимида Германия фақат бир марта гол уришга муваффақ бўлди. Аммо танаффусдан кейин мезбонлар ташаббусни тўлиқ қўлга олиб, Нидерландия дарвозасига яна тўртта тўп киритди.
Учрашувдан кейин Клопп бу ғалабани алоҳида тажриба сифатида баҳолади.
«Биз ҳозиргина ҳақиқатан ҳам ғайриоддий манзарани кўрдик. Ўйин жуда ноодатий ва бир вақтнинг ўзида мураккаб бўлди. Мослашиш, жиддий тактик ўзгаришлар киритиш талаб этиларди — биз буни бажардик.
Рақибнинг кучли томонларини йўққа чиқардик, кейин эса бир нечта ажойиб гол урдик. Фантастик ўйин, жуда катта тажриба», — дея Клоппнинг сўзларини келтиради Bayern & Germany нашри.
Германия гуруҳда биринчи ўринни эгаллади
Мураббий Берлинда, йилнинг сўнгги учрашувида ўз мухлислари қаршисида бундай ғалабага эришиш алоҳида аҳамиятга эга эканини ҳам таъкидлади.
«Йилнинг сўнгги ўйинида, Берлинда, ўз мухлисларимиз олдида шундай ўйнаш — бу алоҳида ҳодиса», — деди у.
5:0 ҳисобидаги ғалабадан кейин Германия терма жамоаси 11 очко билан гуруҳда биринчи ўринни эгаллади. Нидерландия ва Греция ҳам шунча очко тўплаган бўлса-да, қўшимча кўрсаткичлар бўйича немислардан ортда қолди.
Шундай қилиб, Германия нафақат рақибини йирик ҳисобда мағлуб этди, балки гуруҳ пешқадами сифатида ҳам ўз устунлигини намоён қилди. Клопп учун эса бу натижа жамоанинг тактик мослашуви ва ҳужумдаги самарадорлигини тасдиқлаган муҳим ғалаба бўлди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…