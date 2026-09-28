Юрген Клопп Германия тарихидаги энг ёмон стартни қайд этди: 89 йиллик антирекорд!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Юрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийи сифатидаги дебютини 1 очко билан якунлаб, 89 йиллик антирекордни қайд этди.
- Унинг жамоаси Миллатлар лигасининг дастлабки икки ўйинида Нидерландия билан дуранг ўйнади ва Грецияга мағлуб бўлди.
- Бу натижа Клоппни Германия тарихидаги энг ёмон стартни расмийлаштирган ягона мураббийга айлантирди.
Дунё футболининг энг ёрқин ва номдор мутахассисларидан бири ҳисобланган Юрген Клопп Германия миллий терма жамоаси бош мураббийи сифатидаги фаолиятини кутилмаганда шок ва антирекорд билан бошлади. УЕФА Миллатлар лигасининг 1-турида Нидерландия билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаган «Бундестим» 2-турда ўз майдонида Грецияга 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди. Goal нашрининг маълум қилишича, ушбу икки муваффақиятсиз натижадан сўнг Юрген Клопп Германия терма жамоаси тарихидаги барча бош мураббийлар орасидаги энг ёмон дебют стартини расмийлаштирди.
Бунга қадар Зепп Хербергер (1937 йил) ва Хельмут Шён (1965 йил) каби мураббийлар ҳам дастлабки икки ўйинда юта олмаган, аммо улар иккита дуранг билан 2 очко тўплаган эди; Клопп эса дастлабки икки баҳсда бор-йўғи 1 очко жамғариб, мутлақ қора рекорд қайд этди. Энди немис машинаси 1 октябрь куни Мюнхендаги «Арена Мюнхен» стадионида Сербияга қарши кечадиган 3-тур баҳсида фақат ғалаба учун майдонга тушишга мажбур.
«1 очко, 89 йиллик қора тарих ва Сербияга қарши синов»: Инқирозли стартнинг 5 та асосий нуқтаси
Юрген Клоппнинг Германия термасидаги муваффақиятсиз старти бўйича энг муҳим расмий далиллар:
Германия тарихидаги энг ёмон старт: Клопп терма жамоа бошқарувидаги дастлабки 2 та баҳсда бор-йўғи 1 очко тўплаган тарихдаги ягона мураббий бўлди;
Нидерландия дуранги ва Греция фиаскоси: Миллатлар лигаси 1-турида Нидерландия билан 1:1 ҳисоби қайд этилган бўлса, ўз майдонида Грецияга 0:1 ҳисобида ютқазилди;
89 йиллик тарихий солиштирув: Клопп 1937 йилги Зепп Хербергер ва 1965 йилги Хельмут Шёндан кейин илк икки ўйинда ғалаба қозона олмаган 3-мураббийга айланди;
Очколар бўйича мутлақ антирекорд: Хербергер ва Шён 2 та дуранг билан 2 очко олган бўлса, Клопп ҳатто бу кўрсаткични ҳам янгилай олмади (1 очко);
1 октябрдаги Мюнхен синови: Германия термаси 3-тур доирасида Сербияни «Арена Мюнхен»да қабул қилиб, вазиятни ўнглашга ҳаракат қилади.
Германия терма жамоаси бош мураббийларининг энг ёмон стартлари қиёси
Германия футболи тарихида дастлабки икки баҳсда ғалаба қозона олмаган мутахассислар кўрсаткичлари таснифи:
Мураббий номи
Бошқарув бошланган йил
Дастлабки 2 та ўйин натижаси
Жамғарилган очколар
Тарихий мақоми ва оқибати
Зепп Хербергер
1937 йил
2 та дуранг
2 очко
Кейинчалик Германияга 1954 йилги ЖЧ олтинини келтирган
Хельмут Шён
1965 йил
2 та дуранг
2 очко
Кейинчалик Европа (1972) ва Жаҳон (1974) чемпиони бўлган
Юрген Клопп
2026 йил
1 та дуранг (1:1), 1 та мағлубият (0:1)
1 очко
Германия тарихидаги мутлақ энг ёмон дебют старти
Футбол экспертизаси: Нега Клоппнинг немис машинаси илк турларданоқ бузилиб қолди?
Халқаро спорт таҳлилчилари, тактик мутахассислар ва германиялик шарҳловчиларнинг хулосалари:
«Клуб футболи ва терма жамоа ўртасидаги тафовут»: Юрген Клоппнинг машҳур «гегенпрессинг» фалсафаси кундалик машғулотлар ва юқори жисмоний юкламаларни талаб қилади; терма жамоа ихтиёрига бир неча кунга келадиган футболчилар ушбу интенсив тизимга тезда мослаша олмаётгани боис майдонда пала-партишлик юзага келмоқда;
Таркибдаги беқарор ротация: Греция билан баҳсда Киммих, Нюбель ва Та каби етакчилар билан бирга Биссек, Браун, Эбнуталиб каби янги номларнинг синаб кўрилиши мудофаа ва ҳужум ўртасидаги алоқаларни узиб қўйди;
Сербия билан баҳс — ҳал қилувчи чорлов: «Арена Мюнхен»даги 1 октябрь учрашуви Клопп учун шунчаки навбатдаги ўйин эмас, балки мухлислар ва ОАВнинг оғир танқидлари остида ўз обрўсини сақлаб қолиш жангига айланади; бу ерда очко йўқотилиши Клопп лойиҳасини бошиданоқ жиддий хавф остига қўяди.
Сизнингча, Юрген Клоппнинг бундай муваффақиятсиз старт олишига нима сабаб бўлди: тактиканинг терма жамоага мос келмаслигими ёки немис футболидаги авлодлар инқирозими? Клопп ҳам худди Хербергер ва Шён каби бу муваффақиятсизликлардан хулоса чиқариб, келажакда Германияни яна чўққига олиб чиқа оладими? Шахсий таҳлил ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва немис футболидаги ушбу тарихий сенсация таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…