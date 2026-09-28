Юрген Клопп Германия тарихидаги энг ёмон стартни қайд этди: 89 йиллик антирекорд!

·5·Спорт
Юрген Клопп Германия тарихидаги энг ёмон стартни қайд этди: 89 йиллик антирекорд!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Юрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийи сифатидаги дебютини 1 очко билан якунлаб, 89 йиллик антирекордни қайд этди.
  • Унинг жамоаси Миллатлар лигасининг дастлабки икки ўйинида Нидерландия билан дуранг ўйнади ва Грецияга мағлуб бўлди.
  • Бу натижа Клоппни Германия тарихидаги энг ёмон стартни расмийлаштирган ягона мураббийга айлантирди.

Дунё футболининг энг ёрқин ва номдор мутахассисларидан бири ҳисобланган Юрген Клопп Германия миллий терма жамоаси бош мураббийи сифатидаги фаолиятини кутилмаганда шок ва антирекорд билан бошлади. УЕФА Миллатлар лигасининг 1-турида Нидерландия билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаган «Бундестим» 2-турда ўз майдонида Грецияга 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди. Goal нашрининг маълум қилишича, ушбу икки муваффақиятсиз натижадан сўнг Юрген Клопп Германия терма жамоаси тарихидаги барча бош мураббийлар орасидаги энг ёмон дебют стартини расмийлаштирди.

Бунга қадар Зепп Хербергер (1937 йил) ва Хельмут Шён (1965 йил) каби мураббийлар ҳам дастлабки икки ўйинда юта олмаган, аммо улар иккита дуранг билан 2 очко тўплаган эди; Клопп эса дастлабки икки баҳсда бор-йўғи 1 очко жамғариб, мутлақ қора рекорд қайд этди. Энди немис машинаси 1 октябрь куни Мюнхендаги «Арена Мюнхен» стадионида Сербияга қарши кечадиган 3-тур баҳсида фақат ғалаба учун майдонга тушишга мажбур.

«1 очко, 89 йиллик қора тарих ва Сербияга қарши синов»: Инқирозли стартнинг 5 та асосий нуқтаси

Юрген Клоппнинг Германия термасидаги муваффақиятсиз старти бўйича энг муҳим расмий далиллар:

  • Германия тарихидаги энг ёмон старт: Клопп терма жамоа бошқарувидаги дастлабки 2 та баҳсда бор-йўғи 1 очко тўплаган тарихдаги ягона мураббий бўлди;

  • Нидерландия дуранги ва Греция фиаскоси: Миллатлар лигаси 1-турида Нидерландия билан 1:1 ҳисоби қайд этилган бўлса, ўз майдонида Грецияга 0:1 ҳисобида ютқазилди;

  • 89 йиллик тарихий солиштирув: Клопп 1937 йилги Зепп Хербергер ва 1965 йилги Хельмут Шёндан кейин илк икки ўйинда ғалаба қозона олмаган 3-мураббийга айланди;

  • Очколар бўйича мутлақ антирекорд: Хербергер ва Шён 2 та дуранг билан 2 очко олган бўлса, Клопп ҳатто бу кўрсаткични ҳам янгилай олмади (1 очко);

  • 1 октябрдаги Мюнхен синови: Германия термаси 3-тур доирасида Сербияни «Арена Мюнхен»да қабул қилиб, вазиятни ўнглашга ҳаракат қилади.

Германия терма жамоаси бош мураббийларининг энг ёмон стартлари қиёси

Германия футболи тарихида дастлабки икки баҳсда ғалаба қозона олмаган мутахассислар кўрсаткичлари таснифи:

Мураббий номи

Бошқарув бошланган йил

Дастлабки 2 та ўйин натижаси

Жамғарилган очколар

Тарихий мақоми ва оқибати

Зепп Хербергер

1937 йил

2 та дуранг

2 очко

Кейинчалик Германияга 1954 йилги ЖЧ олтинини келтирган

Хельмут Шён

1965 йил

2 та дуранг

2 очко

Кейинчалик Европа (1972) ва Жаҳон (1974) чемпиони бўлган

Юрген Клопп

2026 йил

1 та дуранг (1:1), 1 та мағлубият (0:1)

1 очко

Германия тарихидаги мутлақ энг ёмон дебют старти

Футбол экспертизаси: Нега Клоппнинг немис машинаси илк турларданоқ бузилиб қолди?

Халқаро спорт таҳлилчилари, тактик мутахассислар ва германиялик шарҳловчиларнинг хулосалари:

  • «Клуб футболи ва терма жамоа ўртасидаги тафовут»: Юрген Клоппнинг машҳур «гегенпрессинг» фалсафаси кундалик машғулотлар ва юқори жисмоний юкламаларни талаб қилади; терма жамоа ихтиёрига бир неча кунга келадиган футболчилар ушбу интенсив тизимга тезда мослаша олмаётгани боис майдонда пала-партишлик юзага келмоқда;

  • Таркибдаги беқарор ротация: Греция билан баҳсда Киммих, Нюбель ва Та каби етакчилар билан бирга Биссек, Браун, Эбнуталиб каби янги номларнинг синаб кўрилиши мудофаа ва ҳужум ўртасидаги алоқаларни узиб қўйди;

  • Сербия билан баҳс — ҳал қилувчи чорлов: «Арена Мюнхен»даги 1 октябрь учрашуви Клопп учун шунчаки навбатдаги ўйин эмас, балки мухлислар ва ОАВнинг оғир танқидлари остида ўз обрўсини сақлаб қолиш жангига айланади; бу ерда очко йўқотилиши Клопп лойиҳасини бошиданоқ жиддий хавф остига қўяди.

Сизнингча, Юрген Клоппнинг бундай муваффақиятсиз старт олишига нима сабаб бўлди: тактиканинг терма жамоага мос келмаслигими ёки немис футболидаги авлодлар инқирозими? Клопп ҳам худди Хербергер ва Шён каби бу муваффақиятсизликлардан хулоса чиқариб, келажакда Германияни яна чўққига олиб чиқа оладими? Шахсий таҳлил ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва немис футболидаги ушбу тарихий сенсация таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!

Юрген КлоппГермания миллий терма жамоасиУЕФА Миллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юрген Клопп «Бундестим»даги дебютидан сўнг очиқ гапирди — Нидерландия билан дурангЮрген Клопп «Бундестим»даги дебютидан сўнг очиқ гапирди — Нидерландия билан дуранг25 сентябр 12:08Бугун Норвегия ва Португалия Миллатлар лигаси пешқадамлиги учун жанг қилади!Бугун Норвегия ва Португалия Миллатлар лигаси пешқадамлиги учун жанг қилади!Кеча 23:0139 талик мўъжиза: Испания Англияни тиз чўктириб, мутлақ жаҳон рекордини ўрнатди!39 талик мўъжиза: Испания Англияни тиз чўктириб, мутлақ жаҳон рекордини ўрнатди!Кеча 08:53Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?26 июл 01:12Юрген Клопп Германия термасида темир интизом ўрнатди — янги қатъий тартиблар таҳлилиЮрген Клопп Германия термасида темир интизом ўрнатди — янги қатъий тартиблар таҳлили24 сентябр 06:57Клопп Германия тактикасини очиқлади: стадион узра «вау» эффекти керакКлопп Германия тактикасини очиқлади: стадион узра «вау» эффекти керак26 июл 16:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди