Юрген Клопп Германия термасида темир интизом ўрнатди — янги қатъий тартиблар таҳлили

·14·Спорт
Юрген Клопп Германия термасида темир интизом ўрнатди — янги қатъий тартиблар таҳлили
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Юрген Клопп Германия термасида янги тартиб-қоидаларни жорий этиб, аввалги эркинликларни бекор қилди.
  • Энди футболчилар белгиланган вақтда, яни соат 19:00 ёки 20:00 да биргаликда овқатланишлари, машғулотлар вақтида телефонлардан фойдаланмасликлари ҳамда базада шахсий сартарошларни чақиртирмасликлари шарт.

Ёзги таътилдан сўнг Германия миллий терма жамоаси бошқарув тизгинини ўз қўлига олган дунёнинг энг тажрибали ва ёрқин мураббийларидан бири Юрген Клопп «Бундестим»да чинакам интизом инқилобини бошлади. Германиянинг нуфузли Sport Bild нашри тарқатган махсус хабарга кўра, янги бош мураббий жамоа лагерида аввалги устоз Юлиан Нагелсманн давридаги эркинлик ва либерал тартибларни бекор қилиб, барча юлдуз футболчилар учун ўта қатъий чекловлар жорий этди. Жумладан, энди футболчилар жамоа меҳмонхонасидаги кечки овқатга хоҳлаган пайтда эмас, фақат белгиланган аниқ вақтда — соат 19:00 ёки 20:00 да биргаликда келишга мажбур; бундан бош мақсад эса барчани ягона дастурхон атрофида жамлаб, жамоавий бирдамликни тиклашдир.

Бундан ташқари, ўйин олди тайёргарлик вақтида, хусусан тренажёр залида ва массаж столларида телефонлардан фойдаланиш қатъиян ман этилди — футболчилар гаджетларга чалғимасдан, ёнидаги жамоадошлари билан жонли мулоқотда бўлишлари рағбатлантирилмоқда. Энг шов-шувли чекловлардан бири — жамоа меҳмонхонаси ёки базасида шахсий сартарошларни чақириб соч олдириш тақиқланди: Клоппнинг талабига кўра, юлдузлар миллий жамоа йиғинига аллақачон сочларини тартибга келтирган ҳолда келишлари шарт. Шунингдек, оила аъзолари ва яқинларнинг лагерга исталган вақтда келиши тақиқланиб, бунга фақат истисно ҳоллардагина рухсат берилиши белгиланди.

Хўш, Клоппнинг бу «темир қўл» тизими немис машинасини яна дунёнинг бош фаворитига айлантира оладими, машҳур юлдузлар ушбу чекловларга қандай кўникади ва бу қатъият Германияни қайта туғилишига олиб келадими?

«Овқатланиш вақти, телефон тақиқи ва сартарошларсиз база»: Клопп реформаларининг 5 та асосий нуқтаси

Sport Bild нашри фош қилган Германия лагеридаги энг муҳим янги қоидалар:

  • Биргаликда кечки овқат мажбурияти: Футболчилар белгиланган вақтда (19:00 ёки 20:00 да) жамоа бўлиб бир дастурхонга ўтиришлари шарт, исталган вақтда келиш бекор қилинди;

  • Массаж ва залда телефонга мутлақ чеклов: Машғулот ва массаж вақтида смартфонлар тақиқланди; бунинг ўрнига жамоадошлар ўртасидаги жонли мулоқот рағбатлантирилмоқда;

  • Базада соч олдириш ман этилди: Футболчилар шахсий сартарошларини меҳмонхонага чақира олмайди, барча йиғингача ўз кўринишини тартибга келтириб келиши шарт;

  • Оилаларнинг эркин ташрифи тўхтатилди: Нагелсманн давридаги очиқ эшиклар тартиби бекор қилиниб, қариндошлар ташрифи фақат фавқулодда ҳолатларда чекланди;

  • Диққат фақат ғалаба ва мақсадга: Янги бош мураббий футболчиларнинг бор фикр-хаёлини фақат миллий жамоа ва умумий натижага қаратишни кўзламоқда.

Германия терма жамоаси: Нагелсманн эркинлиги ва Клоппнинг темир интизоми таққоси

«Бундестим» лагеридаги ички муҳит ва кундалик тартибнинг ўзгариши таҳлили:

Тартиб-қоида йўналишлари

Юлиан Нагелсманн даврида

Юрген Клопп жорий этган янги тизим

Кечки овқат вақти

19:00 ёки 20:00 дан бошлаб, ҳар ким қулай вақтда келган

Фақат аниқ белгиланган соатда, ҳамма биргаликда жамланади

Смартфонлардан фойдаланиш

Эркин ва чекловларсиз

Тренажёр зали ва массаж пайтида қатъиян тақиқланади

Футболчиларнинг ўзаро мулоқоти

Ҳар ким ўз гаджети ёки ишлари билан банд

Массаж ва дам олиш пайтида жонли суҳбатлар рағбатлантирилади

Ташқи кўриниш ва сартарошлар

Меҳмонхона ва базада сартарош чақириб соч олдириш одатий эди

Базада соч олдириш ман этилди; йиғингача тартибга келтирилади

Оила аъзоларининг келиши

Имкон бўлган ҳар қандай вақтда базага келиш мумкин бўлган

Фақат истисно ҳолатларда рухсат берилади — диққат фақат жамоага

Бош фалсафий мақсад

Индивидуал қулайлик ва эркин руҳий ҳолат

Мутлақ бирдамлик, темир интизом ва жамоавий руҳ

Футбол экспертизаси ва инсайдерлик таҳлили: Нега Клоппнинг бу чоралари «Бундестим» учун ҳаётий зарурат?

Европа футболи мутахассислари ва германиялик таҳлилчиларнинг хулосалари:

  • «Юлдузлик касали» ва комфорт зонасига барҳам бериш: Сўнгги йилларда Германия термаси йирик мусобақаларда муваффақиятсизликка учрашининг бош сабабларидан бири сифатида ортиқча хотиржамлик, футболчиларнинг шахсий имидж (сартарошлар, ижтимоий тармоқлар) билан ҳаддан ташқари банд бўлиб қолгани кўрсатиларди; Клопп бундай қулай муҳитни кесиб ташлаш орқали жангчилик руҳини қайтармоқда;

  • «Ливерпуль» ва «Боруссия» эффекти: Юрген Клопп бошқарган барча жамоаларда овқатланиш столлари ва кийиниш хоналари муқаддас бирдамлик макони ҳисобланган; футболчиларнинг телефонга эмас, бир-бирининг кўзига қараб гаплашиши майдондаги сезиш қобилияти ва тактик боғланишни кескин оширади;

  • Интизом — тактиканинг пойдевори: Клоппнинг машҳур юқори прессинг («гегенпрессинг») услуби майдонда 90 дақиқа давомида ҳар бир метр учун курашишни ва бенуқсон тартибни талаб қилади; маиший ҳаётда интизомли бўлмаган жамоа майдонда бундай интенсив футболни ўйнай олмайди;

  • Психологик қайта қуролланиш: Бу чекловлар футболчиларнинг миясида «миллий термага дам олиш ёки кўнгилохушлик учун эмас, давлат шаънини ҳимоя қилиш учун келинган» деган фикрни мустаҳкамлайди.

Юрген Клоппнинг ушбу қатъий қарорлари Германия термасини яна дунёнинг энг қўрқинчли ва енгилмас ҳарбий машинасидек ишлайдиган жамоасига айлантириш йўлидаги илк дадил қадам бўлди.

Сизнингча, Юрген Клоппнинг телефонларни чеклаш, оилалар ва сартарошлар ташрифини тақиқлаши Германия термасига ғалаба руҳини қайтара оладими? Бундай «темир интизом» замонавий юлдузларга фойда берадими ёки аксинча норозилик уйғотади? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва немис футболи кулислари очилган ушбу эксклюзив мақолани барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Юрген КлоппГермания терма жамоасиБундестимSport Bild
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?26 июл 01:12Клопп Германия тактикасини очиқлади: стадион узра «вау» эффекти керакКлопп Германия тактикасини очиқлади: стадион узра «вау» эффекти керак26 июл 16:43Клопп Германия термасига бош мураббий этиб тайинландиКлопп Германия термасига бош мураббий этиб тайинланди24 июл 18:22Юрген Клопп Германия терма жамоасидаги ишига киришдиЮрген Клопп Германия терма жамоасидаги ишига киришди16 август 18:52Юрген Клопп Германия терма жамоасини бошқаради: Мамлакатда улкан оптимизм тўлқиниЮрген Клопп Германия терма жамоасини бошқаради: Мамлакатда улкан оптимизм тўлқини25 июл 21:33Юрген Клопп Германия термаси ҳақида кутилмаган жавоб бердиЮрген Клопп Германия термаси ҳақида кутилмаган жавоб берди30 июн 12:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?