Юрген Клопп Германия термасида темир интизом ўрнатди — янги қатъий тартиблар таҳлили
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Юрген Клопп Германия термасида янги тартиб-қоидаларни жорий этиб, аввалги эркинликларни бекор қилди.
- Энди футболчилар белгиланган вақтда, яни соат 19:00 ёки 20:00 да биргаликда овқатланишлари, машғулотлар вақтида телефонлардан фойдаланмасликлари ҳамда базада шахсий сартарошларни чақиртирмасликлари шарт.
Ёзги таътилдан сўнг Германия миллий терма жамоаси бошқарув тизгинини ўз қўлига олган дунёнинг энг тажрибали ва ёрқин мураббийларидан бири Юрген Клопп «Бундестим»да чинакам интизом инқилобини бошлади. Германиянинг нуфузли Sport Bild нашри тарқатган махсус хабарга кўра, янги бош мураббий жамоа лагерида аввалги устоз Юлиан Нагелсманн давридаги эркинлик ва либерал тартибларни бекор қилиб, барча юлдуз футболчилар учун ўта қатъий чекловлар жорий этди. Жумладан, энди футболчилар жамоа меҳмонхонасидаги кечки овқатга хоҳлаган пайтда эмас, фақат белгиланган аниқ вақтда — соат 19:00 ёки 20:00 да биргаликда келишга мажбур; бундан бош мақсад эса барчани ягона дастурхон атрофида жамлаб, жамоавий бирдамликни тиклашдир.
Бундан ташқари, ўйин олди тайёргарлик вақтида, хусусан тренажёр залида ва массаж столларида телефонлардан фойдаланиш қатъиян ман этилди — футболчилар гаджетларга чалғимасдан, ёнидаги жамоадошлари билан жонли мулоқотда бўлишлари рағбатлантирилмоқда. Энг шов-шувли чекловлардан бири — жамоа меҳмонхонаси ёки базасида шахсий сартарошларни чақириб соч олдириш тақиқланди: Клоппнинг талабига кўра, юлдузлар миллий жамоа йиғинига аллақачон сочларини тартибга келтирган ҳолда келишлари шарт. Шунингдек, оила аъзолари ва яқинларнинг лагерга исталган вақтда келиши тақиқланиб, бунга фақат истисно ҳоллардагина рухсат берилиши белгиланди.
Хўш, Клоппнинг бу «темир қўл» тизими немис машинасини яна дунёнинг бош фаворитига айлантира оладими, машҳур юлдузлар ушбу чекловларга қандай кўникади ва бу қатъият Германияни қайта туғилишига олиб келадими?
«Овқатланиш вақти, телефон тақиқи ва сартарошларсиз база»: Клопп реформаларининг 5 та асосий нуқтаси
Sport Bild нашри фош қилган Германия лагеридаги энг муҳим янги қоидалар:
Биргаликда кечки овқат мажбурияти: Футболчилар белгиланган вақтда (19:00 ёки 20:00 да) жамоа бўлиб бир дастурхонга ўтиришлари шарт, исталган вақтда келиш бекор қилинди;
Массаж ва залда телефонга мутлақ чеклов: Машғулот ва массаж вақтида смартфонлар тақиқланди; бунинг ўрнига жамоадошлар ўртасидаги жонли мулоқот рағбатлантирилмоқда;
Базада соч олдириш ман этилди: Футболчилар шахсий сартарошларини меҳмонхонага чақира олмайди, барча йиғингача ўз кўринишини тартибга келтириб келиши шарт;
Оилаларнинг эркин ташрифи тўхтатилди: Нагелсманн давридаги очиқ эшиклар тартиби бекор қилиниб, қариндошлар ташрифи фақат фавқулодда ҳолатларда чекланди;
Диққат фақат ғалаба ва мақсадга: Янги бош мураббий футболчиларнинг бор фикр-хаёлини фақат миллий жамоа ва умумий натижага қаратишни кўзламоқда.
Германия терма жамоаси: Нагелсманн эркинлиги ва Клоппнинг темир интизоми таққоси
«Бундестим» лагеридаги ички муҳит ва кундалик тартибнинг ўзгариши таҳлили:
Тартиб-қоида йўналишлари
Юлиан Нагелсманн даврида
Юрген Клопп жорий этган янги тизим
Кечки овқат вақти
19:00 ёки 20:00 дан бошлаб, ҳар ким қулай вақтда келган
Фақат аниқ белгиланган соатда, ҳамма биргаликда жамланади
Смартфонлардан фойдаланиш
Эркин ва чекловларсиз
Тренажёр зали ва массаж пайтида қатъиян тақиқланади
Футболчиларнинг ўзаро мулоқоти
Ҳар ким ўз гаджети ёки ишлари билан банд
Массаж ва дам олиш пайтида жонли суҳбатлар рағбатлантирилади
Ташқи кўриниш ва сартарошлар
Меҳмонхона ва базада сартарош чақириб соч олдириш одатий эди
Базада соч олдириш ман этилди; йиғингача тартибга келтирилади
Оила аъзоларининг келиши
Имкон бўлган ҳар қандай вақтда базага келиш мумкин бўлган
Фақат истисно ҳолатларда рухсат берилади — диққат фақат жамоага
Бош фалсафий мақсад
Индивидуал қулайлик ва эркин руҳий ҳолат
Мутлақ бирдамлик, темир интизом ва жамоавий руҳ
Футбол экспертизаси ва инсайдерлик таҳлили: Нега Клоппнинг бу чоралари «Бундестим» учун ҳаётий зарурат?
Европа футболи мутахассислари ва германиялик таҳлилчиларнинг хулосалари:
«Юлдузлик касали» ва комфорт зонасига барҳам бериш: Сўнгги йилларда Германия термаси йирик мусобақаларда муваффақиятсизликка учрашининг бош сабабларидан бири сифатида ортиқча хотиржамлик, футболчиларнинг шахсий имидж (сартарошлар, ижтимоий тармоқлар) билан ҳаддан ташқари банд бўлиб қолгани кўрсатиларди; Клопп бундай қулай муҳитни кесиб ташлаш орқали жангчилик руҳини қайтармоқда;
«Ливерпуль» ва «Боруссия» эффекти: Юрген Клопп бошқарган барча жамоаларда овқатланиш столлари ва кийиниш хоналари муқаддас бирдамлик макони ҳисобланган; футболчиларнинг телефонга эмас, бир-бирининг кўзига қараб гаплашиши майдондаги сезиш қобилияти ва тактик боғланишни кескин оширади;
Интизом — тактиканинг пойдевори: Клоппнинг машҳур юқори прессинг («гегенпрессинг») услуби майдонда 90 дақиқа давомида ҳар бир метр учун курашишни ва бенуқсон тартибни талаб қилади; маиший ҳаётда интизомли бўлмаган жамоа майдонда бундай интенсив футболни ўйнай олмайди;
Психологик қайта қуролланиш: Бу чекловлар футболчиларнинг миясида «миллий термага дам олиш ёки кўнгилохушлик учун эмас, давлат шаънини ҳимоя қилиш учун келинган» деган фикрни мустаҳкамлайди.
Юрген Клоппнинг ушбу қатъий қарорлари Германия термасини яна дунёнинг энг қўрқинчли ва енгилмас ҳарбий машинасидек ишлайдиган жамоасига айлантириш йўлидаги илк дадил қадам бўлди.
Сизнингча, Юрген Клоппнинг телефонларни чеклаш, оилалар ва сартарошлар ташрифини тақиқлаши Германия термасига ғалаба руҳини қайтара оладими? Бундай «темир интизом» замонавий юлдузларга фойда берадими ёки аксинча норозилик уйғотади? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва немис футболи кулислари очилган ушбу эксклюзив мақолани барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…