Германия Сербияни мағлуб этди: Юрген Клопп ўйиндан кейин нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- УЕФА Миллатлар лигаси доирасида Германия терма жамоаси сафарда Сербияни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
- Германия сафида Флориан Вирс ва Браян Груда гол урган бўлса, Срджан Бабич ўз дарвозасига гол киритиб қўйди, сербларнинг ягона голига эса яна ўша Срджан Бабич муаллифлик қилди.
- Бош мураббий Юрген Клопп жамоанинг кўрсатган ўйини ва ҳужумдаги ҳаракатларидан мамнунлигини билдирди.
УЕФА Миллатлар лигаси доирасида Германия терма жамоаси сафарда Сербия меҳмони бўлиб, муҳим ғалабани қўлга киритди. Қизғин ва шиддатли кечган учрашув немисларнинг 3:1 ҳисобидаги зафари билан якунланди.
Ғалаба тафсилотлари ва голлар
Мазкур баҳсда Германия терма жамоасининг ғалабасига Флориан Вирц ва Браян Груда томонидан киритилган голлар, шунингдек, сербиялик ҳимоячи Срджан Бабич ўз дарвозасига гол уриб қўйгани (автогол) асос бўлди. Сербия сафида эса ўша Бабич жавоб голига муаллифлик қилди.
Юрген Клоппнинг ўйиндан кейинги изоҳлари
Учрашувдан сўнг Германия терма жамоаси бош мураббийи Юрген Клопп ўйин ҳақида ўз фикрларини билдириб ўтди. У жамоанинг кўрсатган ўйинидан жуда мамнунлигини яширмади:
«Бу чин маънодаги ажойиб ўйин бўлди. Энди шунга кўникишимиз керакки, терма жамоамиз ҳақиқатан ҳам кучли ва юқори даражада футбол ўйнай олади. Бугун янада кўпроқ гол уриш имкониятларимиз бор эди, лекин йигитларга айтдим: мен учун бу қадар муҳим эмас. Албатта, Сербия ҳозир энг яхши ҳолатида эмас, аммо бундай ўйинларда ҳам ўзимизга жиддий муаммо яратиб қўйиш хавфи бор. Биз бунга йўл қўймадик», — деди мураббий Bayern & Germany нашрига.
Шунингдек, Клопп жамоанинг ҳужумдаги ҳаракатларига ҳам алоҳида тўхталиб ўтди:
«Ҳужумдаги ҳаракатларимиз ва ўзаро ўйинларимиз жуда таъсирли кўринди. Тўп назоратида тўғри ечимларни топдик, майдонда устунлик қилдик, қарши томонни босим остида қолдириш бўйича ўйинимиз аъло даражада ишлади, ўйин шиддати эса жуда юқори бўлди. Жуда чиройли ўйин намойиш этдик!»
Учрашув кўрсаткичлари ва гол муаллифлари
Маълумотлар
Ҳисоб
Сербия — Германия — 1:3
Гол урган футболчилар
Флориан Вирц, Браян Груда, Срджан Бабич (автогол) — Срджан Бабич
Навбатдаги баҳс
Душанба куни Нидерландияга қарши ўз майдонида
Олдинда ҳал қилувчи баҳс
Ушбу ғалабадан руҳланган немислар энди навбатдаги ўта масъулиятли учрашувга тайёргарлик кўрмоқда. Календарга кўра, душанба куни Германия терма жамоаси гуруҳ босқичининг сўнгги турида ўз майдонида асосий рақибларидан бири — Нидерландияга қарши майдонга тушади.
Сизнингча, Юрген Клопп бошчилигидаги Германия терма жамоаси Нидерландияга қарши ҳал қилувчи ўйинда ҳам зафар қуча оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…