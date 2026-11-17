«Манчестер Сити» Ҳоландни 175 миллион еврога сотмоқчи: уни қайси грандлар олмоқчи?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити» клуби молиявий ноаниқликлар сабабли 26 ёшли ҳужумчи Эрлинг Ҳоландни 175 миллион евро эвазига сотиш имкониятини кўриб чиқмоқда.
- Норвегиялик футболчига «Реал», «Барселона», «PSJ» ва «Ливерпул» каби гранд жамоалар қизиқиш билдирмоқда.
- Ҳозирги кунда футболчининг трансфери бўйича расмий қарор қабул қилинмаган ва унинг амалдаги шартномаси 2034 йилгача мўлжалланган.
«Манчестер Сити»нинг асосий гол машинаси Эрлинг Ҳоланд келаси ёзда жамоани тарк этиши мумкин. Англия клуби норвегиялик ҳужумчининг трансфери бўйича таклифларни кўриб чиқишга тайёр экани ҳақида хабар тарқалди. Энг қизиғи, унинг эҳтимолий харидорлари орасида «Реал», «Барселона», «ПСЖ» ва «Ливерпул» каби грандлар бор.
«Сити» Ҳоланд учун қанча пул талаб қилмоқчи?
El Nacional нашри тарқатган маълумотга кўра, «Манчестер Сити» раҳбарияти клуб атрофидаги молиявий можаро ва келажак билан боғлиқ ноаниқликлар сабабли Ҳоланднинг кетиш эҳтимолини ҳам кўриб чиқмоқда.
Манба таъкидлашича, «шаҳарликлар» 26 ёшли ҳужумчини камида 175 миллион евро эвазига сотишни режалаштирмоқда. Агар бу трансфер амалга ошса, у футбол тарихидаги энг йирик битимлардан бирига айланиши мумкин.
Ҳозирча бу маълумот расмий тасдиқланмаган. Шунингдек, «Манчестер Сити» футболчини сотиш бўйича якуний қарор қабул қилгани ҳақида ҳам хабар берилмаган.
«Реал», «Барселона» ва «ПСЖ» навбатда турибди
Ҳоландга қизиқиш билдираётган клублар рўйхати анча таъсирли. El Nacional маълумотига кўра, норвегиялик ҳужумчини қуйидаги жамоалар ўз сафига қўшиб олишни истамоқда:
«Реал»;
«Барселона»;
«ПСЖ»;
«Ливерпул».
Бироқ футболчининг амалдаги шартномаси 2034 йилгача мўлжаллангани эҳтимолий трансферни анча мураккаблаштиради. Шу сабабли унинг учун катта миқдорда товон пули тўлашга тўғри келиши мумкин.
Ҳоланд гол уришда давом этмоқда
Эрлинг Ҳоланднинг «Манчестер Сити» учун нақадар муҳим футболчи эканини унинг статистикаси ҳам кўрсатади. Норвегиялик ҳужумчи ушбу мавсумда барча мусобақаларда 14 та учрашувда майдонга тушиб, 14 та гол урган.
Шундай самарадорликка эга футболчини сотиш «Сити» учун жиддий қарор бўлиши табиий.
Ҳозирча Ҳоланднинг келажаги мавҳумлигича қолмоқда. Агар 175 миллион евролик нарх ҳақиқатан ҳам қўйилса, келаси ёзги трансфер ойнасида Европанинг энг катта трансфер курашларидан бирига гувоҳ бўлишимиз мумкин. Аммо ҳозирча бу — расмий қарор эмас, балки El Nacional тарқатган хабар.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…