9 ўйинда 13 та гол! Эрлинг Ҳоланд бутун фаолиятидаги энг даҳшатли натижасини қайд этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эрлинг Ҳоланд «РБ Лейпсиг» клубига қарши ўтказилган 9 та расмий учрашувда 13 та гол уриб, ўз фаолиятидаги энг самарали натижани қайд этди.
- Европа Чемпионлар лигаси 4-тури доирасидаги мазкур баҳсда «Манчестер Сити»
- 3:2 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
- Норвегиялик ҳужумчи «Боруссия Дортмунд» ва «Манчестер Сити» сафида тўп сурган даврларида ҳам немис клуби дарвозасини мунтазам ишғол қилиб келмоқда.
Европа Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Германияда кечган «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» учрашуви (2:3) инглиз клубининг иродали ғалабаси билан бирга, Эрлинг Ҳоланднинг навбатдаги феноменал рекорди билан тарихга кирди. 78-дақиқада ғалаба голига муаллифлик қилган норвегиялик тўпурар немис клубининг ҳақиқий «кушандаси» эканини яна бир карра исботлади.
Ўйин шиддатли ва қийин кечган бўлса-да, «шаҳарликлар» сафардан муҳим уч очко билан қайтишди, Ҳоланд эса шахсий фаолиятидаги энг самарали кўрсаткични янгилади.
Бир рақибга қарши энг яхши натижа: 9 та ўйин ва 13 та гол
Норвегиялик снайпернинг «Лейпциг» дарвозасига йўл топиши аллақачон бузиб бўлмас анъанага айланиб улгурди:
Феноменал статистика: Ҳоланд барча расмий мусобақалар доирасида «РБ Лейпциг»га қарши жами 9 та учрашувда майдонга тушиб, рақиб дарвозасига 13 та тўп киритишга муваффақ бўлган;
Фаолиятидаги энг юқори чўққи: Бу кўрсаткич Ҳоланд учун Европанинг топ-5 чемпионатларидаги бутун фаолияти давомида айнан битта рақибга қарши қайд этган энг яхши ва энг сермаҳсул шахсий натижаси ҳисобланади;
Барқарор тўпурарлик: У қайси клуб сафида тўп сурмасин («Боруссия Дортмунд» ёки «Манчестер Сити»), Лейпциг клуби мудофааси учун энг катта бош оғриғи бўлиб келмоқда.
«Red Bull» оиласидан «Манчестер Сити» чўққисигача
Ҳоланднинг ушбу клубга қарши алоҳида кайфиятда тўп суришида унинг ўтмиши ҳам муҳим рол ўйнайди:
«Зальцбург» сафидаги парвоз: Тўпурар ўз вақтида айнан «Red Bull» холдингига тегишли бўлган Австриянинг «Ред Булл Зальцбург» клубида порлаб, қитъа грандлари эътиборини тортган эди;
Германия ва Англия босқичлари: Сўнгра Дортмунднинг «Боруссия» сафида Бундеслигада тўпурарлик маҳоратини кўрсатган ҳужумчи 2022 йилда «Манчестер Сити»га кўчиб ўтди;
Европа чўққиси: Инглиз клуби сафида ҳам ўзининг юлдузли онларини давом эттираётган ҳужумчи жамоа билан Чемпионлар лигаси бош совринини қўлга киритди ва ҳозирда ҳам қитъанинг энг хавфли ҳужумчиси мақомини сақлаб турибди.
Германиядаги муваффақиятли ўйин «Сити»нинг гуруҳдаги очколарини 9 тага етказиш билан бирга, Ҳоланднинг навбатдаги «Олтин бутса» сари юришини давом эттирди.
Изоҳлар 0
…