9 ўйинда 13 та гол! Эрлинг Ҳоланд бутун фаолиятидаги энг даҳшатли натижасини қайд этди

·54·Спорт
9 ўйинда 13 та гол! Эрлинг Ҳоланд бутун фаолиятидаги энг даҳшатли натижасини қайд этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрлинг Ҳоланд «РБ Лейпсиг» клубига қарши ўтказилган 9 та расмий учрашувда 13 та гол уриб, ўз фаолиятидаги энг самарали натижани қайд этди.
  • Европа Чемпионлар лигаси 4-тури доирасидаги мазкур баҳсда «Манчестер Сити»
  • 3:2 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
  • Норвегиялик ҳужумчи «Боруссия Дортмунд» ва «Манчестер Сити» сафида тўп сурган даврларида ҳам немис клуби дарвозасини мунтазам ишғол қилиб келмоқда.

Европа Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Германияда кечган «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» учрашуви (2:3) инглиз клубининг иродали ғалабаси билан бирга, Эрлинг Ҳоланднинг навбатдаги феноменал рекорди билан тарихга кирди. 78-дақиқада ғалаба голига муаллифлик қилган норвегиялик тўпурар немис клубининг ҳақиқий «кушандаси» эканини яна бир карра исботлади.

Ўйин шиддатли ва қийин кечган бўлса-да, «шаҳарликлар» сафардан муҳим уч очко билан қайтишди, Ҳоланд эса шахсий фаолиятидаги энг самарали кўрсаткични янгилади.

Бир рақибга қарши энг яхши натижа: 9 та ўйин ва 13 та гол

Норвегиялик снайпернинг «Лейпциг» дарвозасига йўл топиши аллақачон бузиб бўлмас анъанага айланиб улгурди:

  • Феноменал статистика: Ҳоланд барча расмий мусобақалар доирасида «РБ Лейпциг»га қарши жами 9 та учрашувда майдонга тушиб, рақиб дарвозасига 13 та тўп киритишга муваффақ бўлган;

  • Фаолиятидаги энг юқори чўққи: Бу кўрсаткич Ҳоланд учун Европанинг топ-5 чемпионатларидаги бутун фаолияти давомида айнан битта рақибга қарши қайд этган энг яхши ва энг сермаҳсул шахсий натижаси ҳисобланади;

  • Барқарор тўпурарлик: У қайси клуб сафида тўп сурмасин («Боруссия Дортмунд» ёки «Манчестер Сити»), Лейпциг клуби мудофааси учун энг катта бош оғриғи бўлиб келмоқда.

«Red Bull» оиласидан «Манчестер Сити» чўққисигача

Ҳоланднинг ушбу клубга қарши алоҳида кайфиятда тўп суришида унинг ўтмиши ҳам муҳим рол ўйнайди:

  • «Зальцбург» сафидаги парвоз: Тўпурар ўз вақтида айнан «Red Bull» холдингига тегишли бўлган Австриянинг «Ред Булл Зальцбург» клубида порлаб, қитъа грандлари эътиборини тортган эди;

  • Германия ва Англия босқичлари: Сўнгра Дортмунднинг «Боруссия» сафида Бундеслигада тўпурарлик маҳоратини кўрсатган ҳужумчи 2022 йилда «Манчестер Сити»га кўчиб ўтди;

  • Европа чўққиси: Инглиз клуби сафида ҳам ўзининг юлдузли онларини давом эттираётган ҳужумчи жамоа билан Чемпионлар лигаси бош совринини қўлга киритди ва ҳозирда ҳам қитъанинг энг хавфли ҳужумчиси мақомини сақлаб турибди.

Германиядаги муваффақиятли ўйин «Сити»нинг гуруҳдаги очколарини 9 тага етказиш билан бирга, Ҳоланднинг навбатдаги «Олтин бутса» сари юришини давом эттирди.

Эрлинг ҲоландМанчестер СитиРБ ЛейпцигЕвропа Чемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска ЕЧЛдаги 3:2 ҳиисоби ва “Манчестер Сити” дуч келган муаммолар сабабини очиқладиМареска ЕЧЛдаги 3:2 ҳиисоби ва “Манчестер Сити” дуч келган муаммолар сабабини очиқладиБугун 08:52“Сити”да энг паст баҳо кимга қўйилди? Ҳусанов марказий ҳимояда қандай ўйнади? (видео)“Сити”да энг паст баҳо кимга қўйилди? Ҳусанов марказий ҳимояда қандай ўйнади? (видео)Бугун 08:41Британия нашри Абдуқодир Ҳусановнинг «РБ Лейпциг»га қарши ҳаракатларига юқори баҳо бердиБритания нашри Абдуқодир Ҳусановнинг «РБ Лейпциг»га қарши ҳаракатларига юқори баҳо бердиБугун 08:24“Манчестер Сити” “Лейпциг” меҳмони бўлади — Ўйинни жонли эфирда қаерда кўриш мумкин?“Манчестер Сити” “Лейпциг” меҳмони бўлади — Ўйинни жонли эфирда қаерда кўриш мумкин?Кеча 16:12Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади, Ҳоланд ғалаба келтирди: “Сити”дан Германияда голлар шоусиҲусанов 90 дақиқа ўйнади, Ҳоланд ғалаба келтирди: “Сити”дан Германияда голлар шоусиБугун 08:08РБ Лейпциг — Манчестер Сити: таркиблар ва жонли матнРБ Лейпциг — Манчестер Сити: таркиблар ва жонли матнКеча 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози