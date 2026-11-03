Эрлинг Ҳоланднинг отаси “Манчестер Сити”нинг АПЛдан ҳайдалиши хавфи ҳақида гапирди

·50·Спорт
Эрлинг Ҳоланднинг отаси “Манчестер Сити”нинг АПЛдан ҳайдалиши хавфи ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • “Манчестер Сити” клубининг молиявий қоидабузарликлар сабабли қуйи дивизионга тушириб юборилиши эҳтимоли муҳокама қилинаётган бир пайтда, Эрлинг Ҳоланднинг отаси Алф-Инге Ҳоланд вазият юзасидан илк бор муносабат билдирди.
  • Алф-Инге Ҳоланд матбуотдаги маълумотлар бир томонлама ёритилаётганини таъкидлаб, кўп йиллар олдинги хатолар учун ҳозирги футболчиларни жазолаш адолацизлик эканини айтди.

Англия футболи тарихидаги энг йирик молиявий можаро — «Манчестер Сити»нинг Премьер-лигадан қуйи дивизионга тушириб юборилиши эҳтимоли кун тартибига чиққан бир пайтда, жамоанинг асосий юлдузи Эрлинг Ҳоланднинг отаси Альф-Инге Ҳоланд клуб атрофидаги шов-шувларга илк бор расмий муносабат билдирди.

Британиянинг машҳур The Sun нашрига интервью берган собиқ футболчи матбуотда вазият ҳаддан ташқари бир томонлама ёритилаётганини айтиб, ҳозирги таркибдаги ўйинчиларни йиллар олдинги хатолар учун жавобгар қилиш нотўғри эканини таъкидлади.

«ОАВ бир томонлама ёритмоқда»: Ҳоланднинг отаси нима деди?

Альф-Инге Ҳоланд ўғлининг руҳияти ва жамоадаги ҳолат юзасидан фикр билдирар экан, ОАВдаги босимга тўхталди:

  • Маълумотларнинг холислигига шубҳа: «Матбуотда ёзилганлардан бошқа ҳеч нарсани билмайман. У ерда эса жуда кўп маълумот берилган ва, менимча, вазият фақат бир томонлама ёритилмоқда. Шу сабабли клубнинг иши тўлиқ ва адолатли кўриб чиқилишига умид қиламиз», — деди катта Ҳоланд;

  • Эрлингнинг позицияси: Ҳужумчининг клубдан кетиш эҳтимоли ҳақидаги миш-мишларга жавобан отаси қуйидагича изоҳ берди: «Эрлинг ҳозир фақат футбол ўйнаш ва майдонда бор кучини бериш ҳақида ўйлаяпти. Унинг бор диққати айнан шунга қаратилган».

«Кўп йиллар олдинги ишлар учун бугун жазолаш адолатсизлик»

Альф-Инге Ҳоланд «шаҳарликлар»га нисбатан қўлланиши мумкин бўлган кескин санкциялар ҳақида тўхталар экан, жазо объекти нотўғри танланаётганига ишора қилди:

  • Ҳозирги авлоднинг айбсизлиги: «Ҳа, маълум маънода кўп йиллар олдин содир этилган ишлар учун ҳозирги футболчилар жазо олишига тўғри келишини адолатсизлик деб ҳисоблаш мумкин», — дея таъкидлади у;

  • Апелляцияга ишонч: Шунингдек, у апелляция жараёни якунланишини кутиш кераклигини қўшимча қилди: «“Сити” ўзининг тўлиқ ҳақлигини исботлаш учун жуда жиддий далилларга эга эканига ишонмоқда. Шунинг учун шошмасдан якуний қарорни кутиш лозим».

115 та банддан 114 тасида айбдор: Вазият қанчалик жиддий?

«Манчестер Сити»га қўйилган айбловлар бутун футбол жамоатчилигини ларзага солмоқда:

  • Молиявий қоидабузарликлар кўлами: АПЛ текширувларига кўра, инглиз гранди 2009 йилдан 2018 йилгача бўлган давр оралиғида молиявий ҳалол ўйин (Financial Fair Play) ва ҳисобот топшириш қоидаларини мунтазам равишда бузиб келган;

  • Мустақил комиссия ҳукми: 2023 йил февралида АПЛ томонидан илгари сурилган 115 та айблов банди бўйича 2026 йил сентябрида мустақил комиссия кўриги якунланди. Комиссия клубни 115 та банднинг 114 таси бўйича айбдор деб топди;

  • Апелляция ва қуйи лигага тушиш хавфи: «Манчестер Сити» комиссия қарори устидан юқори инстанцияга шикоят аризаси киритган. Агар қарор ўз кучида қолса, клуб нафақат катта жарима ва очколардан маҳрум этилиши, балки тўғридан-тўғри Чемпионшип ёки қуйи дивизионларга тушириб юборилиши хавфи остида турибди.

Англия футболи гигантининг атрофидаги бу можаро нафақат клуб мақомига, балки Эрлинг Ҳоланд каби дунё юлдузларининг «Этиҳад»даги келажагига ҳам тўғридан-тўғри таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

Манчестер СитиЭрлинг ҲоландАПЛАльф-Инге Ҳоланд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ливерпуль» ва «Манчестер Сити» ўйинини биз билан кузатинг«Ливерпуль» ва «Манчестер Сити» ўйинини биз билан кузатинг11 октябр 21:46«Манчестер Сити» қуйи лигага тушириб юборилса кимлар жамоада қолади?«Манчестер Сити» қуйи лигага тушириб юборилса кимлар жамоада қолади?12 октябр 08:27Эрлинг Ҳоланд “Энфилд”даги супербаҳс олдидан ашаддий рақибини масхара қилдиЭрлинг Ҳоланд “Энфилд”даги супербаҳс олдидан ашаддий рақибини масхара қилди11 октябр 14:03“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди28 октябр 13:08Марескадан кутилмаган қарор: “Брайтон”га қарши баҳсда Ҳусанов қайси позицияда ўйнайди?Марескадан кутилмаган қарор: “Брайтон”га қарши баҳсда Ҳусанов қайси позицияда ўйнайди?27 октябр 19:29Эрлинг Ҳоланд «Манчестер Сити» мухлисларига мурожаат қилдиЭрлинг Ҳоланд «Манчестер Сити» мухлисларига мурожаат қилди8 октябр 23:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози