Эрлинг Ҳоланднинг отаси “Манчестер Сити”нинг АПЛдан ҳайдалиши хавфи ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- “Манчестер Сити” клубининг молиявий қоидабузарликлар сабабли қуйи дивизионга тушириб юборилиши эҳтимоли муҳокама қилинаётган бир пайтда, Эрлинг Ҳоланднинг отаси Алф-Инге Ҳоланд вазият юзасидан илк бор муносабат билдирди.
- Алф-Инге Ҳоланд матбуотдаги маълумотлар бир томонлама ёритилаётганини таъкидлаб, кўп йиллар олдинги хатолар учун ҳозирги футболчиларни жазолаш адолацизлик эканини айтди.
Англия футболи тарихидаги энг йирик молиявий можаро — «Манчестер Сити»нинг Премьер-лигадан қуйи дивизионга тушириб юборилиши эҳтимоли кун тартибига чиққан бир пайтда, жамоанинг асосий юлдузи Эрлинг Ҳоланднинг отаси Альф-Инге Ҳоланд клуб атрофидаги шов-шувларга илк бор расмий муносабат билдирди.
Британиянинг машҳур The Sun нашрига интервью берган собиқ футболчи матбуотда вазият ҳаддан ташқари бир томонлама ёритилаётганини айтиб, ҳозирги таркибдаги ўйинчиларни йиллар олдинги хатолар учун жавобгар қилиш нотўғри эканини таъкидлади.
«ОАВ бир томонлама ёритмоқда»: Ҳоланднинг отаси нима деди?
Альф-Инге Ҳоланд ўғлининг руҳияти ва жамоадаги ҳолат юзасидан фикр билдирар экан, ОАВдаги босимга тўхталди:
Маълумотларнинг холислигига шубҳа: «Матбуотда ёзилганлардан бошқа ҳеч нарсани билмайман. У ерда эса жуда кўп маълумот берилган ва, менимча, вазият фақат бир томонлама ёритилмоқда. Шу сабабли клубнинг иши тўлиқ ва адолатли кўриб чиқилишига умид қиламиз», — деди катта Ҳоланд;
Эрлингнинг позицияси: Ҳужумчининг клубдан кетиш эҳтимоли ҳақидаги миш-мишларга жавобан отаси қуйидагича изоҳ берди: «Эрлинг ҳозир фақат футбол ўйнаш ва майдонда бор кучини бериш ҳақида ўйлаяпти. Унинг бор диққати айнан шунга қаратилган».
«Кўп йиллар олдинги ишлар учун бугун жазолаш адолатсизлик»
Альф-Инге Ҳоланд «шаҳарликлар»га нисбатан қўлланиши мумкин бўлган кескин санкциялар ҳақида тўхталар экан, жазо объекти нотўғри танланаётганига ишора қилди:
Ҳозирги авлоднинг айбсизлиги: «Ҳа, маълум маънода кўп йиллар олдин содир этилган ишлар учун ҳозирги футболчилар жазо олишига тўғри келишини адолатсизлик деб ҳисоблаш мумкин», — дея таъкидлади у;
Апелляцияга ишонч: Шунингдек, у апелляция жараёни якунланишини кутиш кераклигини қўшимча қилди: «“Сити” ўзининг тўлиқ ҳақлигини исботлаш учун жуда жиддий далилларга эга эканига ишонмоқда. Шунинг учун шошмасдан якуний қарорни кутиш лозим».
115 та банддан 114 тасида айбдор: Вазият қанчалик жиддий?
«Манчестер Сити»га қўйилган айбловлар бутун футбол жамоатчилигини ларзага солмоқда:
Молиявий қоидабузарликлар кўлами: АПЛ текширувларига кўра, инглиз гранди 2009 йилдан 2018 йилгача бўлган давр оралиғида молиявий ҳалол ўйин (Financial Fair Play) ва ҳисобот топшириш қоидаларини мунтазам равишда бузиб келган;
Мустақил комиссия ҳукми: 2023 йил февралида АПЛ томонидан илгари сурилган 115 та айблов банди бўйича 2026 йил сентябрида мустақил комиссия кўриги якунланди. Комиссия клубни 115 та банднинг 114 таси бўйича айбдор деб топди;
Апелляция ва қуйи лигага тушиш хавфи: «Манчестер Сити» комиссия қарори устидан юқори инстанцияга шикоят аризаси киритган. Агар қарор ўз кучида қолса, клуб нафақат катта жарима ва очколардан маҳрум этилиши, балки тўғридан-тўғри Чемпионшип ёки қуйи дивизионларга тушириб юборилиши хавфи остида турибди.
Англия футболи гигантининг атрофидаги бу можаро нафақат клуб мақомига, балки Эрлинг Ҳоланд каби дунё юлдузларининг «Этиҳад»даги келажагига ҳам тўғридан-тўғри таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…