«Манчестер Сити» тўпурари Эрлинг Ҳоланд нима учун қадимий қўлёзмаларга қизиқиб қолди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити» ва Норвегия терма жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланд қадимий тарих ва Норвегия миллий меросига бўлган қизиқишини очиқлади.
- Футболчи Тима муниципалитетида ташкил этилган 1594 йилда нашр этилган «Қироллик сагалари» китоби кўргазмасида иштирок этиб, аждодлари тарихи уни болаликдан илҳомлантириб келганини таъкидлади.
- Ушбу ташаббус орқали форвард ўзининг миллий илдизларига ва маданий меросга бўлган юксак эҳтиромини намоён қилди.
Дунё футболининг энг сермаҳсул тўпурарларидан бири, «Манчестер Сити» ва Норвегия миллий терма жамоаси юлдузи Эрлинг Ҳоланд мухлислари учун кутилмаган қиррасини очди. Футбол майдонидаги жисмоний қудрати ва жанговар услуби туфайли «замонавий викинг» лақабини олган форвард қадимий қўлёзмалар ва Норвегия тарихига бўлган чуқур қизиқиши ҳақида сўзлаб берди.
1594 йилги «Қироллик сагалари» ва туғилиб ўсган шаҳардаги кўргазма
Ҳоланднинг болалиги ўтган Тима муниципалитетида Норвегия миллий меросининг ноёб намунаси — 1594 йилда нашр этилган «Қироллик сагалари» китобининг харид қилиниши муносабати билан махсус кўргазма ташкил этилди. Кўргазма тақдимотида иштирок этган футболчи аждодларининг турмуш тарзи ва тарихий манбалар уни болаликдан илҳомлантириб келганини таъкидлади.
Норвегиянинг машҳур VG нашри форварднинг кўргазмадаги самимий сўзларини келтирди:
«Викинглар тарихи мени доим қизиқтирган. Бу тарих, ўша давр кундалик ҳаёт буюмлари ва кемалар мен учун ниҳоятда ҳайратланарли. Мен ўз орзум билан яшаяпман, аммо, афсуски, бундай имконият ҳаммага ҳам насиб этавермайди. Китоблар кўплаб инсонларга орзу қилиш ва ўша орзуларни ҳақиқатга айлантиришда ёрдам беришига гувоҳ бўлганман».
Кўрсаткич / Маълумот
Тафсилотлар
Қаҳрамон
Эрлинг Ҳоланд («Манчестер Сити» ва Норвегия ТЖ)
Тадбир манзили
Тима муниципалитети (Норвегия)
Асосий тарихий манба
«Қироллик сагалари» асари
Китоб чоп этилган сана
1594 йил (432 йиллик ноёб қўлёзма)
Тарихий аҳамияти
Норвегия ва викинглар давлати ҳақидаги асосий манбалардан бири
Манба
VG нашри
Майдондан ташқаридаги маънавий қиёфа
«Қироллик сагалари» Норвегия давлатчилиги, ўрта асрлар ҳукмдорлари ва скандинав жангчиларининг тарихини акс эттирувчи энг қимматли адабий ва тарихий ёдгорликлардан биридир.
Ҳоланднинг ушбу ташаббуси ва китобхонликка қаратган эътибори уни нафақат миллионлаб мухлислар суйган юлдуз, балки ўз миллий илдизлари ва маданий меросига юксак эҳтиром билан ёндошувчи шахс эканини яна бир бор намоён қилди.
Сизнингча, замонавий спорт юлдузларининг тарих ва миллий қадриятларни тарғиб қилиши ёш авлод тарбиясига қанчалик таъсир ўтказади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…