«Манчестер Сити» тўпурари Эрлинг Ҳоланд нима учун қадимий қўлёзмаларга қизиқиб қолди?

1 дақиқа ўқиш5
«Манчестер Сити» тўпурари Эрлинг Ҳоланд нима учун қадимий қўлёзмаларга қизиқиб қолди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Сити» ва Норвегия терма жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланд қадимий тарих ва Норвегия миллий меросига бўлган қизиқишини очиқлади.
  • Футболчи Тима муниципалитетида ташкил этилган 1594 йилда нашр этилган «Қироллик сагалари» китоби кўргазмасида иштирок этиб, аждодлари тарихи уни болаликдан илҳомлантириб келганини таъкидлади.
  • Ушбу ташаббус орқали форвард ўзининг миллий илдизларига ва маданий меросга бўлган юксак эҳтиромини намоён қилди.

Дунё футболининг энг сермаҳсул тўпурарларидан бири, «Манчестер Сити» ва Норвегия миллий терма жамоаси юлдузи Эрлинг Ҳоланд мухлислари учун кутилмаган қиррасини очди. Футбол майдонидаги жисмоний қудрати ва жанговар услуби туфайли «замонавий викинг» лақабини олган форвард қадимий қўлёзмалар ва Норвегия тарихига бўлган чуқур қизиқиши ҳақида сўзлаб берди.

1594 йилги «Қироллик сагалари» ва туғилиб ўсган шаҳардаги кўргазма

Ҳоланднинг болалиги ўтган Тима муниципалитетида Норвегия миллий меросининг ноёб намунаси — 1594 йилда нашр этилган «Қироллик сагалари» китобининг харид қилиниши муносабати билан махсус кўргазма ташкил этилди. Кўргазма тақдимотида иштирок этган футболчи аждодларининг турмуш тарзи ва тарихий манбалар уни болаликдан илҳомлантириб келганини таъкидлади.

Норвегиянинг машҳур VG нашри форварднинг кўргазмадаги самимий сўзларини келтирди:

«Викинглар тарихи мени доим қизиқтирган. Бу тарих, ўша давр кундалик ҳаёт буюмлари ва кемалар мен учун ниҳоятда ҳайратланарли. Мен ўз орзум билан яшаяпман, аммо, афсуски, бундай имконият ҳаммага ҳам насиб этавермайди. Китоблар кўплаб инсонларга орзу қилиш ва ўша орзуларни ҳақиқатга айлантиришда ёрдам беришига гувоҳ бўлганман».

Кўрсаткич / Маълумот

Тафсилотлар

Қаҳрамон

Эрлинг Ҳоланд («Манчестер Сити» ва Норвегия ТЖ)

Тадбир манзили

Тима муниципалитети (Норвегия)

Асосий тарихий манба

«Қироллик сагалари» асари

Китоб чоп этилган сана

1594 йил (432 йиллик ноёб қўлёзма)

Тарихий аҳамияти

Норвегия ва викинглар давлати ҳақидаги асосий манбалардан бири

Манба

VG нашри

Майдондан ташқаридаги маънавий қиёфа

«Қироллик сагалари» Норвегия давлатчилиги, ўрта асрлар ҳукмдорлари ва скандинав жангчиларининг тарихини акс эттирувчи энг қимматли адабий ва тарихий ёдгорликлардан биридир.

Ҳоланднинг ушбу ташаббуси ва китобхонликка қаратган эътибори уни нафақат миллионлаб мухлислар суйган юлдуз, балки ўз миллий илдизлари ва маданий меросига юксак эҳтиром билан ёндошувчи шахс эканини яна бир бор намоён қилди.

Сизнингча, замонавий спорт юлдузларининг тарих ва миллий қадриятларни тарғиб қилиши ёш авлод тарбиясига қанчалик таъсир ўтказади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари