«Ливерпуль» ва «Манчестер Сити» ўйинини биз билан кузатинг

90+4⏱
Крис Кавана хуштагини чалди ва ўйин якунланди. Ливерпул ўз уйида Манчестер Сити жамоасига мағлуб бўлди.
90+4
Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) узоқ масофадан кучли зарба йўллади, аммо тўп дарвозанинг ўнг устуни ёнидан ўтиб кетди.
90+3
Раян Шерки ("Манчестер Сити") бурчак зарбасини жарима майдонига узатиш ўрнига, уни қисқа масофада ўйнаб берди.
90+3
Раян Шерки жарима майдончаси ичида аниқ пас қабул қилиб олди ва дарҳол дарвоза томон зарба берди, аммо ҳимоячи тўпни қайтариб қолди. Манчестер Сити энди бурчак зарбасини амалга оширади.
90+2
Ливерпул ярим ҳимоячиси Алексис Мак Аллистер рақибига нисбатан қўполлик ишлатди, аммо бош ҳакам уни жазолашдан тийилди.
90+1🟨
Ливерпуль ҳимоячиси Виржил ван Дейк ҳакам томонидан сариқ карточка билан жазоланди.
90+1
Иккинчи бўлимга 3 дақиқа қўшиб берилди.
89
Манчестер Сити футболчиси Раян Шерки жарима майдони ташқарисидан зарба йўллади, аммо ҳимоячилар тўпни тўсиб қолишди.
89
Айюб Буадди қайтган тўпни эгаллаб олди ва узоқ масофадан дарвозага зарба йўллади. Бироқ, унинг зарбаси ноаниқ чиқди ва тўп ўнг устун ёнидан ўтиб кетди.
89
Раян Шерки жарима майдончаси ташқарисидан зарба йўллади, аммо Ливерпуль ҳимоячилари тўпни тўсиб қолишди.
89🟨
Ливерпуль ярим ҳимоячиси Алексис Мак Аллистер қўпол ҳаракати учун ҳакам Крис Кавана томонидан огоҳлантирилди.
88🔁
Ливерпуль таркибида ўзгариш: Брэдли Баркола ўрнини Федерико Кьеза эгаллади.
88🔁
Ливерпул таркибида ўзгариш. Жереми Жаке майдонни тарк этди, унинг ўрнига Жо Гомес ўйинга қўшилди.
87
Алексис Мак Аллистер жарима зарбасини ижро этди, аммо унинг зарбасидан сўнг Жанлуижи Доннарумма тўпни қайтариб, жамоасини голдан сақлаб қолди.
86🟨
Аюб Буадди қоидани бузгани учун сариқ карточка билан жазоланди.
85
Ливерпуль аъзоси Трей Ньони қўполлик ишлатгани учун ҳакам Крис Кавана томонидан огоҳлантирилди.
84
Ливерпуль футболчиси Жереми Жаке рақибга нисбатан ўта қўполлик ишлатгани учун ҳакам ҳуштаги янгради ва ўйин тўхтатилди.
82
Манчестер Сити футболчилари бир-бирларига қисқа паслар орқали тўпни узатишмоқда.
80🔁
Манчестер Сити сафида ўзгариш: Энцо Фернандес ўрнига Айюб Буадди майдонга тушди.
80🔁
Манчестер Сити сафида ўзгариш: Эрлинг Холанд майдонни тарк этди, унинг ўрнига Аллан Элиас ўйинга қўшилди.
78⚽0-3
Йошко Гвардиолнинг ажойиб узатмасидан сўнг Раян Шерки жарима майдони ичида тўпни дарвозага аниқ йўллади.
77
Статистикага кўра, ҳозиргача жамоалар жами 22 та зарба йўллашди: Ливерпул 12 марта, Манчестер Сити эса 10 марта.
76
Антуан Семеньо «Манчестер Сити» сафида қўполлик ишлатди. Бош ҳакам Крис Кавана ўйинни тўхтатиб, вазиятни назорат қилди.
75🔁
Ливерпуль жамоасида алмаштириш: Льюис Кумас ўрнига Рио Нгумоха майдонга тушди.
75🔁
Ливерпуль сафида ўзгариш: Рональд Араухо майдонни тарк этди, унинг ўрнига Жереми Фримпонг ўйинга қўшилди.
74
Ёшко Гвардиол жарима майдончаси ичида ажойиб узатмани қабул қилиб олди, бироқ унинг зарбаси дарвоза тўсинидан юқорироқ кетди.
73
Алексис Мак Аллистер бурчак зарбасини амалга оширди, аммо Жанлуижи Доннарумма тўпни эгаллаб олиб, хавфни бартараф этди.
73
Трей Ньони жарима майдончаси ташқарисидан шерикларини излаб узатма амалга оширди, аммо ҳимоячилар тўпни хавфсиз жойга узоқлаштиришди. Ливерпуль бурчак тўпини амалга оширади.
72
Эллиот Андерсон «Манчестер Сити» дарвоза томон йўллаган зарбаси ноаниқ кетди, тўп дарвоза устунидан анчагина ёнидан ўтиб кетди.
72
Энцо Фернандес бурчак зарбасини амалга оширди, аммо тўп ҳеч қайси жамоадошига етиб бормади. Ливерпуль ҳимоячилари хавфни осонлик билан бартараф этишди.
71
Жереми Доку жарима майдончаси ташқарисидан шерикларини тўп билан таъминламоқчи бўлди, аммо Ливерпуль ҳимоячилари ҳужумни бартараф этишди. Манчестер Сити бурчак зарбасини амалга оширади.
70
Манчестер Сити ҳозирда тўпни ўз назоратида сақлаб турибди ва ўйинчилар ўртасида аниқ пасларни амалга оширмоқда.
66🔁
Манчестер Сити сафида ўзгариш: Нико О'Рейли майдонни тарк этди, унинг ўрнини Жошко Гвардиол эгаллади.
66🔁
Ливерпуль таркибида ўзгариш: Флориан Виртц майдонни тарк этди, унинг ўрнига Трей Ньони баҳсга қўшилди.
65⚽0-1
Эрлинг Холанд ўз ўрнида тўғри жойлашиб, жарима майдончаси ичида қайтган тўпга биринчи бўлиб етиб келди ва чап бурчакка аниқ зарба йўллади.
65
Жереми Докунинг жарима майдончаси ичидан йўллаган зарбасини ҳимоячи жасорат билан тўсиб қолди.
62🟥
Райан Гравенберх «Ливерпуль» таркибида қўпол хатога йўл қўйди. У иккинчи сариқ карточкани олиб, майдондан четлатилди.
62
Райан Гравенберх «Ливерпуль» узоқ масофадан дарвозани нишонга олишга уриниб кўрди, аммо Жанлуижи Доннарумма ўз ўрнида ва зарбани бартараф этди.
62
Жереми Доку жарима майдончаси ичидаги шеригига пас узатмоқчи бўлди, аммо Алиссон ўз дарвозасидан чиқиб, тўпни узоқлаштирди.
60
Ажойиб имконият! Эрлинг Холанд жарима майдончаси ичида узатилган тўпга эга чиқди ва зарба бериш учун бўш жой топди. Бироқ унинг зарбаси ноаниқ бўлиб, тўп дарвоза устунидан ўтиб кетди.
59
Алексис Мак Аллистер «Ливерпуль»нинг стандарт вазиятидан сўнг тўпга яхши зарба берди, аммо унинг уриниши дарвоза ўнг устунидан анча юқорилаб ўтиб кетди.
59
Жереми Доку рақибига нисбатан қўпол ўйнагани учун қоидабузарлик содир этди. Ливерпуль хавфли позициядан жарима зарбасини амалга оширади.
59
Ливерпуль футболчиси Флориан Виртц жарима зарбасини амалга оширди, аммо Манчестер Сити ҳимоячилари тўпни майдон марказига узоқлаштиришди.
58🟨
Нико О'Рейли («Манчестер Сити») кескин ҳаракати учун ҳакам Крис Кавана томонидан сариқ карточка билан огоҳлантирилди. Бу ҳаққоний қарор эди.
57
Эрлинг Ҳоланд («Манчестер Сити») рақибидан тўпни тортиб олишга уринаётиб, ўта қўполлик қилди ва бош ҳакам Крис Кавана ҳуштак чалиб, қоидабузарликни қайд этди.
57
Нико О'Рейли (Манчестер Сити) шерикларига етиб бормаган ноаниқ пазат берди.
56🔁
Манчестер Сити сафида ўзгариш: Илиман Ндиайе майдонни тарк этди, унинг ўрнига Жереми Доку ўйинга қўшилди.
55
Флориан Вирц тўпни қабул қилиб олди, рақибидан ўтиб кетди ва ўрта масофадан зарба йўллади. Бироқ, унинг зарбаси ўнг устун ёнидан ўтиб кетди.
54
Ливерпуль ҳужумчиси Льюис Кумас рақиб ҳимоячилари ортида пайдо бўлди, аммо ҳакам ўйиндан ташқари ҳолат қайд этилгани боис ўйинни тўхтатди.
53
Ливерпул футболчиси Флориан Виртц рақибга нисбатан жуда қўполлик билан тўп учун курашга киришди ва ҳакам Крис Кавана ўйинни тўхтатиб, жарима зарбаси белгилади.
52
Манчестер Сити футболчиси Энцо Фернандес жарима майдончасига узатмани амалга оширди, бироқ тўп дарвоза ортига чиқиб кетди. Ливерпуль дарвозабони ўйинни дарвозадан зарба билан бошлаб беради.
52
Энцо Фернандес (Манчестер Сити) жарима майдончасига тўпни ошириш ўрнига бурчак зарбасини қисқа узатма билан амалга оширишга қарор қилди.
52
Манчестер Сити бурчак зарбасини амалга оширди. Энцо Фернандес рақибни алдаб ўтишга уринганидан сўнг Ливерпуль ҳимоячилари тўпни хавфли ҳудуддан узоқлаштиришди.
51
Энцо Фернандес (Манчестер Сити) бурчак зарбасини ноаниқ амалга оширди, тўп ҳеч кимга тегмай майдон ташқарисига чиқиб кетди. Ливерпуль дарвозасидан дарвоза зарбаси амалга оширилади.
50
Антуан Семенё (Манчестер Сити) тўпни дарвоза олдига узатишга ҳаракат қилди, бироқ мезбонлар ҳимояси хавфни бартараф этди.
50
Флориан Вирц Ливерпуль сафида жарима майдончасига ёриб кирди, бироқ Жанлуиджи Доннарумма ўз вақтида дарвозадан чиқиб келиб, хавфни бартараф этди.
49
Алексис Мак Аллистер «Ливерпул» сафида яхши пас қабул қилиб олди ва жарима майдончаси ташқарисидан зарба йўллади. Тўп ўнг устун ёнидан ўтиб кетди.
49
Райан Гравенберх узоқ масофадан дарвозани нишонга олди, бироқ Жанлуиджи Доннарумма ўз ўрнида бўлиб, тўпни эгаллаб олди.
48
Льюис Кумас жарима майдони ичида тўпни қабул қилиб олди ва дарвозанинг юқори бурчагига зарба йўллади. Жанлуиджи Доннарумма чаққонлик кўрсатиб, жамоасини муқаррар голдан сақлаб қолди.
47🟨
Ливерпуль ярим ҳимоячиси Райан Гравенберх сариқ карточка билан жазоланди, ўйин вақтинча тўхтатилди.
46⏱
Танаффус якунланди ва иккинчи бўлим бошланмоқда.
45+1⏱
Ҳакам ҳуштагини чалиб, биринчи бўлим якунланганини билдирмоқда. Жамоалар танаффусга чиқишди.
45+1
Флориан Виртц Ливерпуль сафида жарима майдончаси ташқарисидан дарвозани нишонга олишга уринди, аммо унинг зарбаси ҳимоячилар томонидан тўсиб қўйилди.
45+1
Милош Керкез жарима майдончаси ичига узатма амалга оширди, аммо дарвозабон Жанлуиджи Доннарумма тўпни эмин-эркин эгаллаб олди.
45
Биринчи бўлимга 1 дақиқа қўшиб берилди.
44
Раян Шерки (Манчестер Сити) бурчак зарбасини қисқа узатма билан тезкорлик билан амалга оширди.
44
Антуан Семеньо ажойиб тарзда тўпни қабул қилиб, жарима майдончаси ташқарисидан зарба йўллади, аммо ҳимоячи тўпга тўсқинлик қилди. "Манчестер Сити" бурчак зарбасидан ҳужумни давом эттиради.
42
Эллиот Андерсон Манчестер Сити сафида жарима майдончасига пас узатди, аммо Алиссон ҳужумни бартараф этиш учун ўз вақтида ҳаракат қилди.
41
Крис Кавана ҳуштагини чалди. Эрлинг Холанд қўпол ўйини сабабли қоида бузди.
40
Антуан Семеньо Манчестер Сити сафида тўпни қабул қилиб, дарвозабон чиқиб кетганини пайқади ва узоқ масофадан зарба йўллади, аммо унинг ҳаракати самарасиз чиқиб, тўп дарвоза тўсинидан юқорилаб ўтиб кетди.
39
Ливерпуль ярим ҳимоячиси Алексис Макаллистер рақибга нисбатан жуда қўпол ўйин кўрсатди ва бош ҳакам Крис Кавана ҳуштагини чалиб, фол қайд этди.
38
Манчестер Сити ҳужумчиси Раян Шерки жарима майдончаси ичида тўпни қабул қилиб олди ва дарвозага зарба берди, аммо тўп мўлжалдан анча четга кетди.
36
Илиман Ндиайе Манчестер Сити сафида рақибига нисбатан қўполлик ишлатгани учун ҳакам томонидан жарима зарбаси белгиланди.
35
Эллиот Андерсон Манчестер Сити сафида қўпол ўйин намойиш этди. Бош ҳакам фол қайд этиб, ўйинни тўхтатди.
35
Энцо Фернандес Манчестер Сити сафида узоқ масофадан дарвозага зарба берди, аммо дарвозабон тўпни қайтариб, хавфни бартараф этди.
34
Ливерпуль футболчиси Льюис Кумас қоидабузарлик содир этди, бош ҳакам Крис Кавана хуштагини чалиб ўйинни тўхтатди.
33
Ливерпул футболчиси Виктор Муньос дарвоза томон хавфли зарба йўллади, аммо Жанлуижи Доннарумма ўз ўрнида бўлиб, тўпни қайтариб қолди.
32
Бош ҳакам Крис Кавана ҳуштагини чалди. Ливерпул футболчиси Льюис Кумас ҳужумда қоидабузарлик содир этгани учун жарима тўпи белгиланди.
32
Флориан Виртц Ливерпуль сафида бурчак зарбасини ноаниқ ижро этди, тўп жарима майдончаси ичига етиб бормади.
31
Флориан Виртц «Ливерпул» сафида бурчак зарбасидан жарима майдончаси ичига хавфли узатмани амалга оширди, аммо ҳимоячилар тўпни қайтариб қолишди. «Ливерпуль»да бурчак зарбасидан гол уриш имконияти бўлади.
31
Ливерпуль футболчиси Виктор Муньос жарима майдончаси ичида қулай имкониятга эга бўлди, аммо унинг зарбаси дарвозанинг ўнг устуни ёнидан ўтиб кетди. Бу ҳақиқатан ҳам хавфли вазият эди.
29
Энцо Фернандес ўйиндан ташқари ҳолатда қолди, ён ҳакам байроқчасини кўтарганидан сўнг бош ҳакам ўйинни тўхтатди.
28
Учрашувда тўп назорати: Ливерпул 48% - 52% Манчестер Сити.
26
Ливерпуль футболчиси Льюис Кумас қўполлик ишлатди ва ҳакам қоидабузарлик қайд этди.
25
Бредли Барколя индивидуал ҳаракат билан олдинга ўтди, аммо рақиб ҳимоячилари унинг йўлини тўсиб қўйишди.
25🟨
Ливерпуль футболчиси Флориан Вирц қўпол ўйин намойиш этди, бош ҳакам Крис Кавана эса бу вазиятни эътиборсиз қолдирмади.
23
Нико О'Райли жарима майдончаси ичига хавфли узатмани амалга оширди, аммо Ливерпуль ҳимоячиси тўпга биринчи бўлиб етиб келди ва хавфни бартараф этди.
22🟨
Ливерпуль футболчиси Льюис Кумас рақибидан тўпни олиб қўйиш учун қўпол ҳаракат қилди. Бош ҳакам Крис Кавана вазиятни кўриб туриб, унга сариқ карточка кўрсатди.
20
Флориан Вирц «Ливерпуль» сафида бурчак зарбасини амалга оширди, аммо Жанлуиджи Доннарумма вазиятни яхши ўқиб, тўпни эгаллаб олди.
20
Брэдли Баркола «Ливерпуль» дарвоза томон олдинга интилди, аммо ҳимоячи ўз вақтида етиб келиб, тўпни майдон ташқарисига чиқариб юборди. «Ливерпуль» бурчак зарбасини ижро этади.
19
Энцо Фернандес Манчестер Сити сафида бурчак зарбасини амалга ошириб, тўпни жарима майдончаси ичига етказиб берди, аммо Ливерпуль ҳимоячилари ҳушёрлик билан тўпни узоқлаштиришди.
17
Ливерпуль футболчиси Виктор Муньос тўпга қўли билан тегиниб ўйнади.
16
Ўйин тўхтатилди, Антуан Семенё (Манчестер Сити) тўпга қўли билан ўйнади.
15
Антуан Семеньо Манчестер Сити сафида бир рақибини алдаб ўтди, аммо тўпни жамоадошларига етказиб бера олмади.
13
Флориан Виртц Ливерпул сафида шеригига тўпни узатишга уринди, аммо ҳимоячи уни ишончли тарзда тўсиб қўйди.
12
Рубен Диаш қоидани бузди, бош ҳакам Крис Кавана вазиятни яққол кўриб турди ва фол қайд этди.
11
Ливерпуль футболчиси Флориан Виртц ўйин қоидасини бузди. Ҳакам Крис Кавана хуштагини чалиб, ўйинни тўхтатди.
11
Флориан Виртц бурчак зарбасини амалга ошириб, тўпни жарима майдончаси ичига узатди, аммо Манчестер Сити ҳимоячилари ҳушёрлик билан хавфни бартараф этишди.
9
Брэдли Баркола жарима майдони бурчагидан хавфли пасни амалга оширмоқчи бўлди, аммо ҳимоячилар тўпни қайтариб, хавфни бартараф этишди. «Ливерпуль» бурчак зарбаси ишлаб олди.
9
Ливерпул жарима зарбасидан тўпни марказга оширди, аммо ҳимоячилар тўпни осонлик билан қайтаришди.
8🟨
Ливерпуль ҳимоячиси Рональд Араухо ҳакамга унга сариқ карточка кўрсатиш учун имкон қолдирмади.
8
Манчестер Сити футболчиси Марк Геи рақибига нисбатан қўполлик ишлатди ва бош ҳакам Крис Кавана қоидабузарликни қайд этиб, Ливерпуль фойдасига жарима зарбаси белгилади.
6
Манчестер Сити футболчиси Илиман Ндиайе қўпол ҳаракат қилди ва бош ҳакам фол қайд этди.
6
Крис Каванаг «Ливерпуль» футболчиси Виктор Муньос тўп учун курашда ўта кескин ҳаракат қилгани учун қоидабузарлик қайд этди.
5
Ливерпуль ҳимоячиси Виржил ван Дейк шерикларига узатма бермоқчи бўлди, аммо тўпни кучлироқ тепиб юборгани боис вазият хавфсиз тус олди.
3
Ливерпуль футболчиси Виктор Муньоснинг жарима майдончаси ичидан йўллаган зарбасидан сўнг, ҳимоячи тўпни дарвоза чизиғи устида тўхтатиб қолди.
1
Манчестер Сити футболчиси Эллиот Андерсон рақибга нисбатан қўполлик ишлатди, бош ҳакам Крис Кавана ўйинни тўхтатди.
1⏱
Ливерпуль ва Манчестер Сити ўртасидаги баҳс бошланди. Ўйинни биргаликда кузатиб борамиз.
22:18⏱
Учрашув бошланди. Тўпни дастлабки зарба билан меҳмонлар — Манчестер Сити ўйинга киритиб беришди.
22:18
Бугунги учрашувда бош ҳакам сифатида Крис Кавана ишлайди.
22:18
Жамоаларнинг асосий таркиблари маълум бўлди, уларни учрашув тафсилотлари бўлимида кўриб чиқишингиз мумкин.
22:18
Ливерпуль ва Манчестер Сити ўртасидаги баҳсга хуш келибсиз! Ўйиннинг энг муҳим воқеаларини ушбу саҳифада кузатиб боришингиз мумкин. Жамоаларнинг бошланғич таркиблари тез орада эълон қилинади.
Изоҳлар 0
…