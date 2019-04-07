21:59 / 06.07.2020
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Спорт

Суперлига. "Насаф" сўнгги сонияларда ғалабани илиб кетди

Суперлига. "Насаф" сўнгги сонияларда ғалабани илиб кетди
Суперлига 8-туридан ўрин олган "Насаф" - "Металлург" учрашуви якунланди. "Насаф" иродали ғалабага эришди.
НАСАФ – МЕТАЛЛУРГ 1:0
Гол: Акмал Мозговой 90, - 1:0.

"Насаф": 21.Машҳур Муҳаммаджонов, 4.Ҳусниддин Алиқулов, 5.Ғолиб Ғайбуллаев, 7.Дилшод Раҳматуллаев, 10.Бобир Абдихолиқов, 14.Шароф Муҳитдинов, 20.Ислом Кенжабоев, 34.Шерзод Насруллаев, 77.Ойбек Бозоров, 88.Марко Станоевич, 92.Умар Эшмуродов.
Захира: 35. Абдувоҳид Нематов, 6.Муродбек Хўжамбердиев, 8.Дилшод Саитов, 9.Харис Дилавер, 15.Жўрабек Маннонов, 18.Жавоҳир Эсонқулов, 19.Ҳусаин Норчаев, 22.Акмал Мозговой, 70.Абубакризо Турдалиев.

"Металлург": 12.Александр Лобанов, 5.Аббосжон Отахонов, 7.Дониёр Нарзуллаев, 8.Саламат Қутибоев, 10.Шаҳзод Убайдуллаев, 21.Камолиддин Тожиев, 23.Абдураҳмон Абдулҳақов, 27.Ихтиёр Тошпўлатов, 28.Станислав Андреев, 55.Акбар Исматуллаев, 88.Евгений Чумак.
Захира: 1.Акмал Турсунбоев, 4.Одилбек Абдумажидов, 11.Муродбек Бобожонов, 14.Аброр Тошқўзиев, 15.Зоҳид Абдуллаев, 20.Худойшукур Сатторов, 22.Шаҳзодбек Ғофурбеков, 43.Даврон Анваров, 77.Муҳаммад Исаев.
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