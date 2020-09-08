19:30 / 18.10.2020
311
Спорт

"Пахтакор" ишончли ҳисобда ғалаба қозониб, пешқадамликни қўлга олди

"Пахтакор" ишончли ҳисобда ғалаба қозониб, пешқадамликни қўлга олди
Суперлига 19-туридан ўрин олган "Пахтакор" - "Қизилқум" учрашуви якунланди. Унда 3:1 ҳисобида мезбонлар зафар қучди.
"Шерлар" сафида Эрен Дердийок, Фаррух Сайфиев ҳамда Аброр Исмоилов рақиб дарвозасини ишғол қилган бўлса, Ойбек Қиличев бир маротаба бу голларга жавоб қайтара олди.

Ушбу ғалаба натижасида "Пахтакор" турнир жадвали пешқадамлигини АГМКдан тортиб олган бўлса, "Қизилқум" 11-поғонада жойлашган.

"Пахтакор" – "Қизилқум" 3:1
Голлар: Эрен Дердийок 17, - 1:0. Ойбек Қиличев 28, - 1:1 (Руслан Маргиев). Фарруҳ Сайфиев 73, - 2:1 (Достонбек Ҳамдамов). Аброр Исмоилов 76, - 3:1.

"Пахтакор": 35.Санжар Қувватов, 3.Ҳожиакбар Алижонов (4.Акром Комилов, 81), 5.Анзур Исмоилов, 9.Жалолиддин Машарипов, 10.Драган Черан, 17.Достонбек Ҳамдамов (18.Хожимат Эркинов, 75), 20.Одилжон Ҳамробеков, 23.Шерзод Аъзамов, 27.Сардор Собирхўжаев (21.Аброрбек Исмоилов, 75), 34.Фарруҳ Сайфиев, 77.Эрен Дердийок (11.Игорь Сергеев, 69).
Захира: 25.Элдорбек Суюнов, 6.Алишер Салимов, 7.Садриддин Абдуллаев, 15.Егор Кримец, 28.Диёр Холматов.

"Қизилқум": 1.Игнатий Нестеров, 6.Эркин Байдуллаев, 7.Ойбек Қиличев, 8.Руслан Маргиев, 10.Алишер Саноев, 14.Файзулло Қамбаров, 17.Салим Мустафоев, 23.Шерали Жўраев (77.Суннатилла Абдуллажонов, 85), 44. Иброҳим Томива, 75.Олег Толмасов, 88.Жамшид Ҳасанов (18.Жасур Азимов, 59).
Захира: 22.Артём Макосин, 4.Миржалол Қосимов, 9.Ҳумоюн Абдуалимов, 11.Қадамбой Нурметов, 20.Хуршиджон Олимов, 21.Муҳсинжон Убайдуллаев, 97.Шерзод Қодиров.

Огоҳлантиришлар: Хожиакбар Алижонов 54, Алишер Саноев 80.
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Мы в
Ёқди 0
Ёқмади 0
Мавзуга оид янгиликлар
"Пахтакор" сафарда йирик ғалабага эришиб, ОЧЛга йўл оладиган бўлди
"Пахтакор" сафарда йирик ғалабага эришиб, ОЧЛга йўл оладиган бўлди
8-09-2020, 21:29, Спорт
Суперлига. "Пахтакор" "Бухоро"га жавобсиз 4та гол урди
Суперлига. "Пахтакор" "Бухоро"га жавобсиз 4та гол урди
5-09-2020, 20:53, Спорт
Суперлига. Дердийок ва Чераннинг голлари "Пахтакор"га ғалаба келтирди
Суперлига. Дердийок ва Чераннинг голлари "Пахтакор"га ғалаба келтирди
7-07-2020, 20:57, Спорт
Суперлига. "Пахтакор" Навоийда 3 очкони қўлга киритди
Суперлига. "Пахтакор" Навоийда 3 очкони қўлга киритди
25-06-2020, 22:18, Спорт
Суперлига. "Пахтакор" дербида "Бунёдкор" дарвозасига жавобсиз 5 та тўп киритди
Суперлига. "Пахтакор" дербида "Бунёдкор" дарвозасига жавобсиз 5 та тўп киритди
19-06-2020, 21:55, Спорт
Дердийок гол урган ўйинда "Пахтакор" "Металлург"ни йирик ҳисобда таслим қилди
Дердийок гол урган ўйинда "Пахтакор" "Металлург"ни йирик ҳисобда таслим қилди
14-03-2020, 20:11, Спорт

Спорт янгиликлари

Рўзиқул Бердиев: Бугунги ҳакамларнинг савияси пастлиги кўриниб қолди
Рўзиқул Бердиев: Бугунги ҳакамларнинг савияси пастлиги кўриниб қолди
Бугун, 21:01
0
“Женоа” мухлислари талаби: Шомуродов бошланғич таркибда ўйнасин!
“Женоа” мухлислари талаби: Шомуродов бошланғич таркибда ўйнасин!
Бугун, 20:29
0
Шомуродов "Верона"га қарши баҳсни асосий таркибда бошлайди
Шомуродов "Верона"га қарши баҳсни асосий таркибда бошлайди
Бугун, 19:53
0
“Сантос” олти кун олдин келган Робиньони қизни зўрлагани учун ҳайдади
“Сантос” олти кун олдин келган Робиньони қизни зўрлагани учун ҳайдади
Кеча, 14:48
0
"Реал"да ой футболчиси аниқланди
"Реал"да ой футболчиси аниқланди
Кеча, 06:11
0
Эртанги ўйиндан олдин "Ювентус"да яна бир жиддий йўқотиш бўлди
Эртанги ўйиндан олдин "Ювентус"да яна бир жиддий йўқотиш бўлди
16-10-2020, 21:23
0
Куманга кимлар керак?
Куманга кимлар керак?
16-10-2020, 11:59
0
"Женоа"да Элдорга 2 та аёл ёрдам беради. Уларнинг бири корейс
"Женоа"да Элдорга 2 та аёл ёрдам беради. Уларнинг бири корейс
14-10-2020, 14:28
0