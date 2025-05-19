Nvidia янги NVLink Fusion технологиясини тақдим этди
Nvidia AI чиплари ўртасидаги алоқани жадаллаштирувчи технологияни ишлаб чиқди ва уни бошқа чип ишлаб чиқарувчиларга сотишни режалаштирмоқда.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Компания NVLink Fusion деб номланган янги технологияни тақдим этди.
Бу технология микросхемалар ўртасидаги маълумот алмашинувини тезлаштиради ва Marvell ҳамда MediaTek каби компанияларга кучли AI тизимларини яратиш имконини беради.
Компания NVLink Fusion деб номланган янги технологияни тақдим этди.
Бу технология микросхемалар ўртасидаги маълумот алмашинувини тезлаштиради ва Marvell ҳамда MediaTek каби компанияларга кучли AI тизимларини яратиш имконини беради.
…