Хаби Алонсо Михаил Мудрикнинг Челсидеги кутилмаган қайтишидан мамнун
Англиянинг Челси клуби бош мураббийи Хаби Алонсо украиналик вингер Михаил Мудрикнинг дисквалификациядан сўнг жамоа сафига қайтганидан ҳайратда қолгани ва хурсандлигини билдирди. Тақиқланган мелдоний моддаси аниқлангани сабабли 2024-йилнинг ноябридан буён профессионал футболдан четлатилган 25 ёшли футболчининг тергов ишлари Англия футбол ассоциацияси томонидан ёпилди ва унга жамоанинг Осиёдаги мавсумолди сафарида қатнашишга рухсат берилди.
Англиянинг Челси клуби бош мураббийи Хаби Алонсо украиналик вингер Михаил Мудрикнинг дисквалификациядан сўнг жамоа сафига қайтгани ҳақидаги хабардан ҳайратда қолганини ва хурсандлигини билдирди. Футболчининг антидопинг иши якунига етиб, унга жамоанинг Осиёдаги мавсумолди сафарида қатнашишига рухсат берилди. Бу кутилмаган янгилик лондонликлар учун ижобий воқеа бўлди, чунки футболчи узоқ танаффусдан кейин яна сафга қайтмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, 25 ёшли футболчи тақиқланган мелдоний моддаси аниқлангани сабабли 2024-йилнинг ноябридан буён профессионал футболдан четлатилганди. Англия футбол ассоциацияси ФА футболчи айбини тан олгани ва у ўтаб бўлган 20 ойлик дисквалификация муддатини қаноатли деб топиб, тергов ишларини расман ёпди. Натижада Мудрик жамоанинг Гонконгдаги сафарига қўшилиши кутилмоқда.
Жисмоний ҳолат ва сабр зарурлигиСиднейда Тоттенхем билан кечган ўртоқлик ўйинидан сўнг матбуотга интервю берган Хаби Алонсо бу хабар клуб учун ҳам тўсатдан бўлганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, мураббийлар штаби бундай ижобий хабарни бу вақтда кутмаган эди, бироқ футболчининг қайтиши барчани қувонтирди.
Шу билан бирга, испаниялик мутахассис Мудрикнинг жисмоний ҳолатига эҳтиёткорлик билан ёндашиш кераклигини таъкидлади. Деярли икки йил давомида расмий ўйинларда майдонга тушмаган вингер учун оптимал спорт формасини тиклаш қийин кечиши табиий. Алонсо футболчининг ҳозирги кондицияси ҳали тўлиқ маълум эмаслигини ва унга мослашиш учун вақт кераклигини айтди.
Яккахон машғулотлар ва қийин даврДисквалификация даврида Мудрикка Челси база ҳудудига кириш ҳамда клуб ходимлари билан ишлаш қатъиян тақиқланганди. Шу сабабли футболчи жисмоний шаклини сақлаб қолиш учун шахсий мураббий ва дарвозабонларни ёллаб, қуйи лиганинг Ухбридге клуби базасида шуғулланишга мажбур бўлди. Хаби Алонсо ўйинчининг шу вақт давомида кўрсатган матонати ва профессионаллигини юқори баҳолади.
„У ҳар куни ўз устида ишлади, бу жуда қийин бўлганини тушунамиз, чунки у футбол ўйнашни, жамоанинг бир қисми бўлишни истаганди“, — деди Алонсо. Мураббий футболчининг руҳий ҳолати ва бошидан кечирган синовларини ҳамма ҳам тўлиқ тушуна олмаслигини таъкидлаб, жамоа унга кўмаклашишини билдирди.
Эслатиб ўтамиз, Михаил Мудрик 2023-йилнинг январ ойида Шахтар Донецк клубидан Челси сафига келиб қўшилган эди. Клуб сафида 73 та учрашувда майдонга тушиб, 10 та гол муаллифи бўлган вингер эндиликда ўзининг инглиз клубидаги фаолиятини қайтадан бошлашга ҳозирлик кўрмоқда.
…