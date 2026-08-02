Хаби Алонсо Михаил Мудрикнинг Челсидеги кутилмаган қайтишидан мамнун

·27·Спорт
Хаби Алонсо Михаил Мудрикнинг Челсидеги кутилмаган қайтишидан мамнун
Қисқача

Англиянинг Челси клуби бош мураббийи Хаби Алонсо украиналик вингер Михаил Мудрикнинг дисквалификациядан сўнг жамоа сафига қайтганидан ҳайратда қолгани ва хурсандлигини билдирди. Тақиқланган мелдоний моддаси аниқлангани сабабли 2024-йилнинг ноябридан буён профессионал футболдан четлатилган 25 ёшли футболчининг тергов ишлари Англия футбол ассоциацияси томонидан ёпилди ва унга жамоанинг Осиёдаги мавсумолди сафарида қатнашишга рухсат берилди.

Англиянинг Челси клуби бош мураббийи Хаби Алонсо украиналик вингер Михаил Мудрикнинг дисквалификациядан сўнг жамоа сафига қайтгани ҳақидаги хабардан ҳайратда қолганини ва хурсандлигини билдирди. Футболчининг антидопинг иши якунига етиб, унга жамоанинг Осиёдаги мавсумолди сафарида қатнашишига рухсат берилди. Бу кутилмаган янгилик лондонликлар учун ижобий воқеа бўлди, чунки футболчи узоқ танаффусдан кейин яна сафга қайтмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, 25 ёшли футболчи тақиқланган мелдоний моддаси аниқлангани сабабли 2024-йилнинг ноябридан буён профессионал футболдан четлатилганди. Англия футбол ассоциацияси ФА футболчи айбини тан олгани ва у ўтаб бўлган 20 ойлик дисквалификация муддатини қаноатли деб топиб, тергов ишларини расман ёпди. Натижада Мудрик жамоанинг Гонконгдаги сафарига қўшилиши кутилмоқда.

Жисмоний ҳолат ва сабр зарурлиги

Сиднейда Тоттенхем билан кечган ўртоқлик ўйинидан сўнг матбуотга интервю берган Хаби Алонсо бу хабар клуб учун ҳам тўсатдан бўлганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, мураббийлар штаби бундай ижобий хабарни бу вақтда кутмаган эди, бироқ футболчининг қайтиши барчани қувонтирди.

Шу билан бирга, испаниялик мутахассис Мудрикнинг жисмоний ҳолатига эҳтиёткорлик билан ёндашиш кераклигини таъкидлади. Деярли икки йил давомида расмий ўйинларда майдонга тушмаган вингер учун оптимал спорт формасини тиклаш қийин кечиши табиий. Алонсо футболчининг ҳозирги кондицияси ҳали тўлиқ маълум эмаслигини ва унга мослашиш учун вақт кераклигини айтди.

Яккахон машғулотлар ва қийин давр

Дисквалификация даврида Мудрикка Челси база ҳудудига кириш ҳамда клуб ходимлари билан ишлаш қатъиян тақиқланганди. Шу сабабли футболчи жисмоний шаклини сақлаб қолиш учун шахсий мураббий ва дарвозабонларни ёллаб, қуйи лиганинг Ухбридге клуби базасида шуғулланишга мажбур бўлди. Хаби Алонсо ўйинчининг шу вақт давомида кўрсатган матонати ва профессионаллигини юқори баҳолади.

„У ҳар куни ўз устида ишлади, бу жуда қийин бўлганини тушунамиз, чунки у футбол ўйнашни, жамоанинг бир қисми бўлишни истаганди“, — деди Алонсо. Мураббий футболчининг руҳий ҳолати ва бошидан кечирган синовларини ҳамма ҳам тўлиқ тушуна олмаслигини таъкидлаб, жамоа унга кўмаклашишини билдирди.

Эслатиб ўтамиз, Михаил Мудрик 2023-йилнинг январ ойида Шахтар Донецк клубидан Челси сафига келиб қўшилган эди. Клуб сафида 73 та учрашувда майдонга тушиб, 10 та гол муаллифи бўлган вингер эндиликда ўзининг инглиз клубидаги фаолиятини қайтадан бошлашга ҳозирлик кўрмоқда.

ЧелсеаХаби АлонсоМихаил МудрикАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал мавсумолди ўйинда Жиронани йирик ҳисобда таслим этдиАрсенал мавсумолди ўйинда Жиронани йирик ҳисобда таслим этдиБугун, 01:56Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?Кеча, 23:36Браян Мбемо: Манчестер Юнайтед доимо энг юқори марраларни кўзлайдиБраян Мбемо: Манчестер Юнайтед доимо энг юқори марраларни кўзлайдиКеча, 23:32Реал Мадрид ўртоқлик учрашувида ғалабани бой бердиРеал Мадрид ўртоқлик учрашувида ғалабани бой бердиКеча, 23:32Реал Мадрид Ян Диоманде трансфери учун 120 миллион евро тўлашга яқинРеал Мадрид Ян Диоманде трансфери учун 120 миллион евро тўлашга яқинКеча, 22:54Реал Мадрид Антонио Рюдигер учун махсус тайёргарлик режасини туздиРеал Мадрид Антонио Рюдигер учун махсус тайёргарлик режасини туздиКеча, 22:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда