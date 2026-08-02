SpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқда
Илон Маскга тегишли бўлган SpaceX компанияси Мемфис яқинидаги xAI сунъий интеллект маълумотлар марказларини қувват билан таъминлаб турган 69 та газ турбинасини 2027-йилнинг июль ойига қадар тўлиқ демонтаж қилишини маълум қилди. Ушбу инфратузилма лойиҳаси атроф-муҳит ва энергетика хавфсизлиги масалалари туфайли жамоатчилик ва ҳуқуқшунослар эътиборида қолмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, баҳсли газ турбиналари янги доимий газ электр станцияси қуриб битказилгунга қадар яна бир йил давомида ўз ишини давом эттиради. Янги режалаштирилаётган электр станциясининг умумий қуввати 1,2 гигаваттни ташкил этиши кутилмоқда. Ҳозирги кунда фойдаланилаётган ускуналар Миссисипи штатида, Теннесси чегараси яқинида жойлашган бўлиб, уларнинг фаолияти экологлар ва маҳаллий фаоллар эътирозига сабаб бўлмоқда.
Экологик низолар ва суд жараёнлариМазкур турбиналардан фойдаланиш масаласи аллақачон суд муҳокамасига сабаб бўлган. Хусусан, Миллий рангдор аҳоли тараққиётига кўмаклашиш ассоциацияси (НААКП) ҳамда Жанубий экологик ҳуқуқ маркази (Соутерн Энвиронментал Лав Сентер) xAI компаниясини зарур рухсатномаларсиз ускуналар эксплуатациясида айбламоқда. Компания эса турбиналар махсус ташиш платформаларида тургани сабабли алоҳида лицензия талаб этилмаслигини таъкидлаб келмоқда.
Бироқ АҚШ федерал меъёрларига кўра, маълум бир қувватга эга бўлган ва доимий асосда ишлатиладиган бундай қурилмалар жойлашиш усулидан қатъи назар, мажбурий лицензияланиши шарт. Мутахассисларнинг баҳолашича, мавжуд қурилмалар ҳар йили смог ҳосил бўлишида қатнашувчи 2000 тоннадан ортиқ азот оксидларини (НОх) атмосферага чиқариши мумкин.
Шунга қарамай, жорий йилнинг июль ойида АҚШ Адлия вазирлиги ушбу суднизосида SpaceX позициясини қўллаб-қувватлади. Идоранинг билдиришича, мазкур ускуналар фаолияти мамлакатнинг миллий, иқтисодий ва энергетик хавфсизлиги масалалари билан чамбарчас боғлиқ.
Келгусидаги энергетик режаларЯнги барпо этиладиган газ электр станцияси қуввати 16,48 дан 50 мегаваттгача бўлган 41 та газ турбинасидан иборат бўлади. Лицензиялаш учун тақдим этилган ҳужжатларга таяниб айтиш мумкинки, бу қурилмалар ҳозирда қўлланилаётганлардан тубдан фарқ қилади ва замонавий талабларга жавоб беради.
Маълумот учун, аввалроқ Илон Маск мобил газ электр станцияларига ихтисослашган APR Энергй компаниясини ҳам сотиб олган эди. Бироқ мавжуд манбаларга кўра, мазкур компания жиҳозлари янги мажмуа таркибига киритилмайди. Бу эса келгусида яна бошқа йирик энергетика лойиҳалари амалга оширилишидан дарак бериши мумкин.
…