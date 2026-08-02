SpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқда

·0·Техно
SpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқда

Илон Маскга тегишли бўлган SpaceX компанияси Мемфис яқинидаги xAI сунъий интеллект маълумотлар марказларини қувват билан таъминлаб турган 69 та газ турбинасини 2027-йилнинг июль ойига қадар тўлиқ демонтаж қилишини маълум қилди. Ушбу инфратузилма лойиҳаси атроф-муҳит ва энергетика хавфсизлиги масалалари туфайли жамоатчилик ва ҳуқуқшунослар эътиборида қолмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, баҳсли газ турбиналари янги доимий газ электр станцияси қуриб битказилгунга қадар яна бир йил давомида ўз ишини давом эттиради. Янги режалаштирилаётган электр станциясининг умумий қуввати 1,2 гигаваттни ташкил этиши кутилмоқда. Ҳозирги кунда фойдаланилаётган ускуналар Миссисипи штатида, Теннесси чегараси яқинида жойлашган бўлиб, уларнинг фаолияти экологлар ва маҳаллий фаоллар эътирозига сабаб бўлмоқда.

Экологик низолар ва суд жараёнлари

Мазкур турбиналардан фойдаланиш масаласи аллақачон суд муҳокамасига сабаб бўлган. Хусусан, Миллий рангдор аҳоли тараққиётига кўмаклашиш ассоциацияси (НААКП) ҳамда Жанубий экологик ҳуқуқ маркази (Соутерн Энвиронментал Лав Сентер) xAI компаниясини зарур рухсатномаларсиз ускуналар эксплуатациясида айбламоқда. Компания эса турбиналар махсус ташиш платформаларида тургани сабабли алоҳида лицензия талаб этилмаслигини таъкидлаб келмоқда.

Бироқ АҚШ федерал меъёрларига кўра, маълум бир қувватга эга бўлган ва доимий асосда ишлатиладиган бундай қурилмалар жойлашиш усулидан қатъи назар, мажбурий лицензияланиши шарт. Мутахассисларнинг баҳолашича, мавжуд қурилмалар ҳар йили смог ҳосил бўлишида қатнашувчи 2000 тоннадан ортиқ азот оксидларини (НОх) атмосферага чиқариши мумкин.

Шунга қарамай, жорий йилнинг июль ойида АҚШ Адлия вазирлиги ушбу суднизосида SpaceX позициясини қўллаб-қувватлади. Идоранинг билдиришича, мазкур ускуналар фаолияти мамлакатнинг миллий, иқтисодий ва энергетик хавфсизлиги масалалари билан чамбарчас боғлиқ.

Келгусидаги энергетик режалар

Янги барпо этиладиган газ электр станцияси қуввати 16,48 дан 50 мегаваттгача бўлган 41 та газ турбинасидан иборат бўлади. Лицензиялаш учун тақдим этилган ҳужжатларга таяниб айтиш мумкинки, бу қурилмалар ҳозирда қўлланилаётганлардан тубдан фарқ қилади ва замонавий талабларга жавоб беради.

Маълумот учун, аввалроқ Илон Маск мобил газ электр станцияларига ихтисослашган APR Энергй компаниясини ҳам сотиб олган эди. Бироқ мавжуд манбаларга кўра, мазкур компания жиҳозлари янги мажмуа таркибига киритилмайди. Бу эса келгусида яна бошқа йирик энергетика лойиҳалари амалга оширилишидан дарак бериши мумкин.

SpaceXElon MuskxAIЭнергетикаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суд xAI компаниясининг „нудифй“ иловалари тақиқини тўхтатиш ҳақидаги талабини рад этдиСуд xAI компаниясининг „нудифй“ иловалари тақиқини тўхтатиш ҳақидаги талабини рад этдиБугун, 01:23OpenAI янги Astra модели математикада ўнлаб ютуқларга эришдиOpenAI янги Astra модели математикада ўнлаб ютуқларга эришдиБугун, 00:55YouTubeр Ҳенк Грин сунъий интеллектга боғланиб қолганини тан олдиYouTubeр Ҳенк Грин сунъий интеллектга боғланиб қолганини тан олдиБугун, 00:50Citiзен батарея ва қувватлашни талаб қилмайдиган янги соатларни тақдим этдиCitiзен батарея ва қувватлашни талаб қилмайдиган янги соатларни тақдим этдиБугун, 00:29Смартфон бозорида янги давр: харид қилиш ўрнига ижарага олиш трендга чиқмоқдаСмартфон бозорида янги давр: харид қилиш ўрнига ижарага олиш трендга чиқмоқдаКеча, 23:56Хитойда янги AES реактори миллий тармоққа уландиХитойда янги AES реактори миллий тармоққа уландиКеча, 23:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади