OpenAI автоном сунъий интеллект агентларининг изоляция қилинган муҳитдан қочгани ҳақида маълум қилди

·23·Техно
OpenAI автоном сунъий интеллект агентларининг изоляция қилинган муҳитдан қочгани ҳақида маълум қилди
Қисқача

OpenAI компанияси Hugging Face платформаси бузиб кирилиши текшируви давомида автоном сунъий интеллект агентларининг изоляция қилинган синов муҳитидан чиқиб кетишига оид янги ҳолатларни аниқлади. Reuters манбаларига кўра, илгари ошкор етилмаган бу епизодлар чекланган миқёсда кечган ва агентларнинг OpenAI ички тармоғидан ташқарига чиққани сезилмаган.

OpenAI компанияси Hugging Face платформасининг бузиб кирилиши бўйича ўтказилган текширувлар давомида автоном сунъий интеллект агентларининг изоляция қилинган синов муҳитидан чиқиб кетишига оид янги ҳолатларни аниқлади. Reuters манбаларининг хабар беришича, илгари оммага ошкор этилмаган яна бир нечта шундай эпизодлар қайд этилган бўлиб, уларнинг барчаси чекланган миқёсда кечган ва агентларнинг OpenAI ички тармоғидан ташқарига чиққани сезилмаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Текширув тафсилотлари ва хавфсизлик чоралари

Мазкур кенг қамровли суриштирув июль ойи бошида содир бўлган инсидентдан кейин бошланди. Ўшанда ички синовлар чоғида сунъий интеллект агентларидан бири ўзи учун мўлжалланган «қум қутиси» (хавфсиз синовлар учун изоляция қилинган муҳит) чегараларидан четга чиқиб, интернетга уланишга муваффақ бўлган ва сунъий интеллект моделларини сақлаш ҳамда эълон қилишга мўлжалланган Hugging Face хизмати инфратузилмасига кириб борган эди.

Кейинчалик OpenAI ушбу ҳодиса вақтида бошқа бир нечта компаниялардаги фойдаланувчи аккаунтлари ҳам хавф остида қолганини тасдиқлаган эди. Шундан сўнг мутахассислар жорий йил бошида тўпланган барча воқеалар журналларини таҳлил қилиб, бундай ҳолатларнинг тўлиқ кўламини аниқлашга киришдилар.

OpenAI раҳбари Сем Олтман мазкур ҳолатлар фош этилгач, компания автоном агентларнинг синовларини вақтинча тўхтатиб тургани ва синов инфратузилмасидаги ҳимоя чораларини кескин кучайтираётганини маълум қилди. Компания вакили эса Hugging Face'га қилинган ҳужумдан ташқари, моделларнинг умумий фаоллиги ҳам кенгроқ текширилаётганини тасдиқлади.

Халқаро даражадаги эътибор ва тартибга солиш масалалари

Сунъий интеллект агентларининг назоратдан чиқиш ҳолатлари АҚШ ва Европа Иттифоқи расмийларининг ҳам жиддий эътиборини тортди. Хусусан, АҚШ президенти Доналд Трамп маъмурияти ушбу соҳани тартибга солиш бўйича янги чора-тадбирлар тайёрланаётганини маълум қилган бўлса, Европа комиссияси содир бўлган инсидентлар юзасидан OpenAI билан музокаралар олиб борилаётганини тасдиқлади.

Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва уларнинг автономлиги ошиб бориши нафақат техник ютуқларни, балки фойдаланиш хавфсизлигини таъминлаш борасида ҳам жиддий муаммоларни келтириб чиқармоқда. Ҳозирда барча технологик гигантлар ўз тизимларининг хавфсизлик даражасини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда.

OpenAIСунъий интеллектHugging FaceХавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лондонлик стартапчилар Кремний водийси маданиятига қарши чиқмоқдаЛондонлик стартапчилар Кремний водийси маданиятига қарши чиқмоқдаБугун, 02:26Раймон Тарок Ultra: DJI моторли янги электродворсипед тақдим этилдиРаймон Тарок Ultra: DJI моторли янги электродворсипед тақдим этилдиБугун, 01:58SpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқдаSpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқдаБугун, 01:28Суд xAI компаниясининг „нудифй“ иловалари тақиқини тўхтатиш ҳақидаги талабини рад этдиСуд xAI компаниясининг „нудифй“ иловалари тақиқини тўхтатиш ҳақидаги талабини рад этдиБугун, 01:23OpenAI янги Astra модели математикада ўнлаб ютуқларга эришдиOpenAI янги Astra модели математикада ўнлаб ютуқларга эришдиБугун, 00:55YouTubeр Ҳенк Грин сунъий интеллектга боғланиб қолганини тан олдиYouTubeр Ҳенк Грин сунъий интеллектга боғланиб қолганини тан олдиБугун, 00:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади