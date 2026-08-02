OpenAI янги Astra модели математикада ўнлаб ютуқларга эришди
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган OpenAI ўзининг янги авлод Astra номли сунъий интеллект оиласини расман таништирди. ixbt.com маълумотига кўра, тизимнинг ички версияси математика ва назарий информатика фанларининг ўнта мураккаб ва очиқ масаласини муваффақиятли ҳал қилган. Компания ушбу ечимларни топиш учун Сол API тарификацияси бўйича тахминан 2000 доллар миқдорида ҳисоб-китоб ресурслари талаб қилинганини маълум қилди.
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган OpenAI ўзининг янги авлод Astra номли сунъий интеллект оиласини расман таништирди. ixbt.com маълумотига кўра, тизимнинг ички версияси математика ва назарий информатика фанларининг ўн та мураккаб ва очиқ масаласини муваффақиятли ҳал қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания баёнотига кўра, ушбу вазифалар устида илмий ҳамжамият камида ўн йил давомида, кўп ҳолларда эса ундан ҳам узоқроқ вақт мобайнида натижага эриша олмай келаётган эди. Astra модели юқори ўлчамли геометрия, кодлаш назарияси, гуруҳлар назарияси, квант ҳисоблаш мураккаблиги, панжарали криптография ва экстремал комбинаторика йўналишларидаги ечимларни топган.
Илмий ютуқлар ва уларнинг мазмуниAstra модели эришган натижалар орасида бир қатор мураккаб илмий муаммолар мавжуд. Хусусан, тизим биринчи марта нософик гуруҳни аниқ қуришга муваффақ бўлди, Конн қаттиқлик гипотезасини рад этди ва параллел такрорлаш бўйича квант теоремасини исботлади.
Шунингдек, модел Эрхартнинг ҳажм ҳақидаги гипотезасини исботлаган ва 1978 йилдан бери илк бор сфера қадоқланиши зичлигининг умумий юқори чегарасини яхшилашга эришган. OpenAI таъкидлашича, барча далиллар учун математик аргументлар сунъий интеллект томонидан мутлақо мустақил равишда ишлаб чиқилган.
Тадқиқот жараёни ва молиявий харажатларЯнги модел барча ҳисоб-китобларни амалга оширгандан сўнг, тадқиқотчилар натижаларни илмий мақолалар шаклида расмийлаштирдилар. Айни пайтда Astra тизимининг ўзи ҳар бир далилни математик жиҳатдан тўғрилигини автоматик текшириш имконини берувчи Леан расмий верификация тилида расмийлаштирди.
Компания ушбу ечимларни топиш учун Сол API тарификацияси бўйича тахминан 2000 доллар миқдорида ҳисоб-китоб ресурслари талаб қилинганини маълум қилди. Шунингдек, OpenAI барча сертификатлар ва мулоҳазалар жараёнининг тавсифини оммага эълон қилди.
Гарчи Astra математика бўйича жиддий ютуқларга эришган бўлса-да, компания модел машҳур «Минг йиллик муаммолари» рўйхатидаги вазифаларни ҳал эта олмаганини тан олди. Ушбу еттита муҳим масаланинг ҳар бири учун 1 миллион доллар мукофот тайинланган бўлиб, улар ҳали ҳам ўз ечимини кутмоқда.
Шунга қарамай, мутахассислар эришилган натижаларни илмий мулоҳаза юритиш тизимларини ривожлантириш йўлидаги улкан қадам сифатида баҳоламоқда. Бироқ, барча келтирилган исботлар ҳали илмий ҳамжамият томонидан тўлиқ ва синчковлик билан текшириб чиқилиши лозим.
OpenAI яна бир муҳим масалага тўхталиб ўтди. Агар математик аргументлар тўлақонли сунъий интеллект томонидан яратилган бўлса, бундай натижалар муаллифлигини одамларга нисбат бериш нотўғри ҳисобланади. Тадқиқотчилар фақат қўлёзмаларни тайёрлаш ва далилларни расмийлаштириш билан шуғулланган, асосий ечимлар эса тўғридан-тўғри Astra модели томонидан тақдим этилган.
…