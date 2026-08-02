OpenAI янги Astra модели математикада ўнлаб ютуқларга эришди

·21·Техно
OpenAI янги Astra модели математикада ўнлаб ютуқларга эришди
Қисқача

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган OpenAI ўзининг янги авлод Astra номли сунъий интеллект оиласини расман таништирди. ixbt.com маълумотига кўра, тизимнинг ички версияси математика ва назарий информатика фанларининг ўнта мураккаб ва очиқ масаласини муваффақиятли ҳал қилган. Компания ушбу ечимларни топиш учун Сол API тарификацияси бўйича тахминан 2000 доллар миқдорида ҳисоб-китоб ресурслари талаб қилинганини маълум қилди.

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган OpenAI ўзининг янги авлод Astra номли сунъий интеллект оиласини расман таништирди. ixbt.com маълумотига кўра, тизимнинг ички версияси математика ва назарий информатика фанларининг ўн та мураккаб ва очиқ масаласини муваффақиятли ҳал қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания баёнотига кўра, ушбу вазифалар устида илмий ҳамжамият камида ўн йил давомида, кўп ҳолларда эса ундан ҳам узоқроқ вақт мобайнида натижага эриша олмай келаётган эди. Astra модели юқори ўлчамли геометрия, кодлаш назарияси, гуруҳлар назарияси, квант ҳисоблаш мураккаблиги, панжарали криптография ва экстремал комбинаторика йўналишларидаги ечимларни топган.

Илмий ютуқлар ва уларнинг мазмуни

Astra модели эришган натижалар орасида бир қатор мураккаб илмий муаммолар мавжуд. Хусусан, тизим биринчи марта нософик гуруҳни аниқ қуришга муваффақ бўлди, Конн қаттиқлик гипотезасини рад этди ва параллел такрорлаш бўйича квант теоремасини исботлади.

Шунингдек, модел Эрхартнинг ҳажм ҳақидаги гипотезасини исботлаган ва 1978 йилдан бери илк бор сфера қадоқланиши зичлигининг умумий юқори чегарасини яхшилашга эришган. OpenAI таъкидлашича, барча далиллар учун математик аргументлар сунъий интеллект томонидан мутлақо мустақил равишда ишлаб чиқилган.

Тадқиқот жараёни ва молиявий харажатлар

Янги модел барча ҳисоб-китобларни амалга оширгандан сўнг, тадқиқотчилар натижаларни илмий мақолалар шаклида расмийлаштирдилар. Айни пайтда Astra тизимининг ўзи ҳар бир далилни математик жиҳатдан тўғрилигини автоматик текшириш имконини берувчи Леан расмий верификация тилида расмийлаштирди.

Компания ушбу ечимларни топиш учун Сол API тарификацияси бўйича тахминан 2000 доллар миқдорида ҳисоб-китоб ресурслари талаб қилинганини маълум қилди. Шунингдек, OpenAI барча сертификатлар ва мулоҳазалар жараёнининг тавсифини оммага эълон қилди.

Гарчи Astra математика бўйича жиддий ютуқларга эришган бўлса-да, компания модел машҳур «Минг йиллик муаммолари» рўйхатидаги вазифаларни ҳал эта олмаганини тан олди. Ушбу еттита муҳим масаланинг ҳар бири учун 1 миллион доллар мукофот тайинланган бўлиб, улар ҳали ҳам ўз ечимини кутмоқда.

Шунга қарамай, мутахассислар эришилган натижаларни илмий мулоҳаза юритиш тизимларини ривожлантириш йўлидаги улкан қадам сифатида баҳоламоқда. Бироқ, барча келтирилган исботлар ҳали илмий ҳамжамият томонидан тўлиқ ва синчковлик билан текшириб чиқилиши лозим.

OpenAI яна бир муҳим масалага тўхталиб ўтди. Агар математик аргументлар тўлақонли сунъий интеллект томонидан яратилган бўлса, бундай натижалар муаллифлигини одамларга нисбат бериш нотўғри ҳисобланади. Тадқиқотчилар фақат қўлёзмаларни тайёрлаш ва далилларни расмийлаштириш билан шуғулланган, асосий ечимлар эса тўғридан-тўғри Astra модели томонидан тақдим этилган.

OpenAIAstraСунъий интеллектМатематикаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқдаSpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқдаБугун, 01:28Суд xAI компаниясининг „нудифй“ иловалари тақиқини тўхтатиш ҳақидаги талабини рад этдиСуд xAI компаниясининг „нудифй“ иловалари тақиқини тўхтатиш ҳақидаги талабини рад этдиБугун, 01:23YouTubeр Ҳенк Грин сунъий интеллектга боғланиб қолганини тан олдиYouTubeр Ҳенк Грин сунъий интеллектга боғланиб қолганини тан олдиБугун, 00:50Citiзен батарея ва қувватлашни талаб қилмайдиган янги соатларни тақдим этдиCitiзен батарея ва қувватлашни талаб қилмайдиган янги соатларни тақдим этдиБугун, 00:29Смартфон бозорида янги давр: харид қилиш ўрнига ижарага олиш трендга чиқмоқдаСмартфон бозорида янги давр: харид қилиш ўрнига ижарага олиш трендга чиқмоқдаКеча, 23:56Хитойда янги AES реактори миллий тармоққа уландиХитойда янги AES реактори миллий тармоққа уландиКеча, 23:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади