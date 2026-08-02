Лондонлик стартапчилар Кремний водийси маданиятига қарши чиқмоқда

·31·Техно
Лондонлик стартапчилар Кремний водийси маданиятига қарши чиқмоқда
Қисқача

Лондоннинг шарқий қисмида олти нафар ёш тадбиркор томонидан асос солинган Лондон Исланд Фоундер Ҳоусе ёки қисқача Лифт Ҳоусе маскани соатлаб ишлашга мажбур қилувчи шафқациз маданиятга қарши муқобил ечим сифатида иш бошлади. Жорий йилнинг март ойида иш бошлаган сув бўйидаги олти қаватли бинода уни ташкил етган Рован Алдеан ва унинг рафиқаси Заҳраа май ойидан буён яшаб келмоқда.

Лондоннинг шарқий қисмида жойлашган олти нафар ёш тадбиркор анъанавий Сан-Франциско ҳакер уйларига ўхшамайдиган ўзига хос лойиҳага асос солди. Лондон Исланд Фоундер Ҳоусе (ёки қисқача Лифт Ҳоусе) деб номланган мазкур маскан иштирокчиларнинг сўзларига кўра, соатлаб ишлашга мажбур қилувчи шафқатсиз "ҳустле" маданиятига қарши муқобил ечим ҳисобланади. Лойиҳанинг асосий мақсади қисқа муддатли шоулар ёки "12 ҳафтадан сўнг Демо Дай" босими остида ишлаш эмас, балки ҳаёт сифатини яхшилашдан иборат. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com ва бошқа технологик манбалар хабар беришича, ушбу олти қаватли ва сув бўйида жойлашган бино жорий йилнинг март ойида иш бошлаган бўлиб, ҳозирда уни ташкил этган Рован Альдеан ва унинг рафиқаси Заҳраа май ойидан буён шу ерда яшамоқда. Рован ўтган йили ўзининг аввалги компаниясини миллионлаб долларга сотган ва ҳозирда корхоналарга агентларни жорий қилишга ёрдам берадиган амалий сунъий интеллект (апплиед AI) стартапини бошқармоқда. Лифт Ҳоусе ҳам ҳамма ҳакер уйлари каби ҳам ишхона, ҳам биргаликда яшаш маскани вазифасини бажаради.

Лондон экотизими ва Силикон Валлей фарқлари

Сан-Францискода ўнлаб ёки юзлаб шундай уйлар омборхоналарда ноқонуний фаолият юритиб, дабдабали тадбирлар ёки 72 соатлик тинимсиз ишлаш марононларини ўтказиши одатий ҳолга айланган. Бироқ Буюк Британияда бу ёндашув ўринли эмас. Рован Альдеан ўз сўзида Лондондаги муваффақиятли DeepMind компаниясини мисол қилиб келтириб, улар ҳеч қандай шовқин-суронсиз Нобел мукофотларини қўлга киритгани ва янги инновацияларни яратганини таъкидлади.

Ҳозирги кунда Лондон технология саҳнасида барча нарсани оптималлаштиришга қаратилган "Лондонмаххинг" деб номланган янги тенденция оммалашмоқда. Британия пойтахти экотизими Сан-Францискодагидек кўз-кўқотар ва стартап-бро услубига эга эмас, бироқ унинг асосчилари ҳам улкан муваффақиятлар, бойлик ва бозор ҳукмронлигига интилади. Деалроом маълумотларига кўра, Лондон сунъий интеллект стартаплари 2026-йилнинг ўзида 12 миллиард доллар маблағ йиғишга муваффақ бўлган.

Молиявий муваффақият ва келажак режалари

Маълум қилинишича, Лондон стартаплари жами 14,7 миллиард доллар сармоя жалб қилган бўлиб, улардан олтита компания 500 миллион доллардан ортиқ маблағ тўплаган. Ушбу муваффақиятли компаниялар қаторига Вайве, Суперинтеллигенсе, ElevenLabs, Рекурсиве, Инеффабле Intelligence ҳамда Isomorphic Labs киради. Уларнинг охирги учтаси айниқса DeepMind собиқ ходимлари томонидан асос солингани эътиборга моликдир.

Сунъий интеллект йўналишидаги бундай юксалиш Буюк Британия технология жамоатчилигида руҳланиш уйғотиб, Лифт Ҳоусе резидентлари каби ёш авлод вакилларини ҳам катта марраларни забт этишга ундамоқда. Масканда яшаш муддати мослашувчан бўлиб, айримлар бир ой, бошқалари эса олти ойдан ортиқ қолишни режалаштирган. Улар озиқ-овқат маҳсулотларини ўзлари сотиб олиб, биргаликда овқат тайёрлайди ва тозалаш ишларини ўзаро тақсимлайди.

Сан-Франциско стартап стандартларидан фарқли ўлароқ, Лифт Ҳоусе резидентлари амбиция ва шахсий ҳаёт ўртасидаги мувозанатни сақлашни биринчи ўринга қўйишади. Бу эса Буюк Британияда технологик тадбиркорликнинг мутлақо янги ва соғлом маданияти шаклланаётганидан далолат беради.

Ҳакер уйиСтартапСунъий интеллектЛондонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI автоном сунъий интеллект агентларининг изоляция қилинган муҳитдан қочгани ҳақида маълум қилдиOpenAI автоном сунъий интеллект агентларининг изоляция қилинган муҳитдан қочгани ҳақида маълум қилдиБугун, 02:27Раймон Тарок Ultra: DJI моторли янги электродворсипед тақдим этилдиРаймон Тарок Ultra: DJI моторли янги электродворсипед тақдим этилдиБугун, 01:58SpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқдаSpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқдаБугун, 01:28Суд xAI компаниясининг „нудифй“ иловалари тақиқини тўхтатиш ҳақидаги талабини рад этдиСуд xAI компаниясининг „нудифй“ иловалари тақиқини тўхтатиш ҳақидаги талабини рад этдиБугун, 01:23OpenAI янги Astra модели математикада ўнлаб ютуқларга эришдиOpenAI янги Astra модели математикада ўнлаб ютуқларга эришдиБугун, 00:55YouTubeр Ҳенк Грин сунъий интеллектга боғланиб қолганини тан олдиYouTubeр Ҳенк Грин сунъий интеллектга боғланиб қолганини тан олдиБугун, 00:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади