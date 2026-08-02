Лондонлик стартапчилар Кремний водийси маданиятига қарши чиқмоқда
Лондоннинг шарқий қисмида олти нафар ёш тадбиркор томонидан асос солинган Лондон Исланд Фоундер Ҳоусе ёки қисқача Лифт Ҳоусе маскани соатлаб ишлашга мажбур қилувчи шафқациз маданиятга қарши муқобил ечим сифатида иш бошлади. Жорий йилнинг март ойида иш бошлаган сув бўйидаги олти қаватли бинода уни ташкил етган Рован Алдеан ва унинг рафиқаси Заҳраа май ойидан буён яшаб келмоқда.
Лондоннинг шарқий қисмида жойлашган олти нафар ёш тадбиркор анъанавий Сан-Франциско ҳакер уйларига ўхшамайдиган ўзига хос лойиҳага асос солди. Лондон Исланд Фоундер Ҳоусе (ёки қисқача Лифт Ҳоусе) деб номланган мазкур маскан иштирокчиларнинг сўзларига кўра, соатлаб ишлашга мажбур қилувчи шафқатсиз "ҳустле" маданиятига қарши муқобил ечим ҳисобланади. Лойиҳанинг асосий мақсади қисқа муддатли шоулар ёки "12 ҳафтадан сўнг Демо Дай" босими остида ишлаш эмас, балки ҳаёт сифатини яхшилашдан иборат. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com ва бошқа технологик манбалар хабар беришича, ушбу олти қаватли ва сув бўйида жойлашган бино жорий йилнинг март ойида иш бошлаган бўлиб, ҳозирда уни ташкил этган Рован Альдеан ва унинг рафиқаси Заҳраа май ойидан буён шу ерда яшамоқда. Рован ўтган йили ўзининг аввалги компаниясини миллионлаб долларга сотган ва ҳозирда корхоналарга агентларни жорий қилишга ёрдам берадиган амалий сунъий интеллект (апплиед AI) стартапини бошқармоқда. Лифт Ҳоусе ҳам ҳамма ҳакер уйлари каби ҳам ишхона, ҳам биргаликда яшаш маскани вазифасини бажаради.
Лондон экотизими ва Силикон Валлей фарқлариСан-Францискода ўнлаб ёки юзлаб шундай уйлар омборхоналарда ноқонуний фаолият юритиб, дабдабали тадбирлар ёки 72 соатлик тинимсиз ишлаш марононларини ўтказиши одатий ҳолга айланган. Бироқ Буюк Британияда бу ёндашув ўринли эмас. Рован Альдеан ўз сўзида Лондондаги муваффақиятли DeepMind компаниясини мисол қилиб келтириб, улар ҳеч қандай шовқин-суронсиз Нобел мукофотларини қўлга киритгани ва янги инновацияларни яратганини таъкидлади.
Ҳозирги кунда Лондон технология саҳнасида барча нарсани оптималлаштиришга қаратилган "Лондонмаххинг" деб номланган янги тенденция оммалашмоқда. Британия пойтахти экотизими Сан-Францискодагидек кўз-кўқотар ва стартап-бро услубига эга эмас, бироқ унинг асосчилари ҳам улкан муваффақиятлар, бойлик ва бозор ҳукмронлигига интилади. Деалроом маълумотларига кўра, Лондон сунъий интеллект стартаплари 2026-йилнинг ўзида 12 миллиард доллар маблағ йиғишга муваффақ бўлган.
Молиявий муваффақият ва келажак режалариМаълум қилинишича, Лондон стартаплари жами 14,7 миллиард доллар сармоя жалб қилган бўлиб, улардан олтита компания 500 миллион доллардан ортиқ маблағ тўплаган. Ушбу муваффақиятли компаниялар қаторига Вайве, Суперинтеллигенсе, ElevenLabs, Рекурсиве, Инеффабле Intelligence ҳамда Isomorphic Labs киради. Уларнинг охирги учтаси айниқса DeepMind собиқ ходимлари томонидан асос солингани эътиборга моликдир.
Сунъий интеллект йўналишидаги бундай юксалиш Буюк Британия технология жамоатчилигида руҳланиш уйғотиб, Лифт Ҳоусе резидентлари каби ёш авлод вакилларини ҳам катта марраларни забт этишга ундамоқда. Масканда яшаш муддати мослашувчан бўлиб, айримлар бир ой, бошқалари эса олти ойдан ортиқ қолишни режалаштирган. Улар озиқ-овқат маҳсулотларини ўзлари сотиб олиб, биргаликда овқат тайёрлайди ва тозалаш ишларини ўзаро тақсимлайди.
Сан-Франциско стартап стандартларидан фарқли ўлароқ, Лифт Ҳоусе резидентлари амбиция ва шахсий ҳаёт ўртасидаги мувозанатни сақлашни биринчи ўринга қўйишади. Бу эса Буюк Британияда технологик тадбиркорликнинг мутлақо янги ва соғлом маданияти шаклланаётганидан далолат беради.
…