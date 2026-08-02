Citiзен батарея ва қувватлашни талаб қилмайдиган янги соатларни тақдим этди

·32·Техно
Citiзен батарея ва қувватлашни талаб қилмайдиган янги соатларни тақдим этди
Қисқача

Япониянинг Citiзен компанияси батарея алмаштириш ва қувватлашни талаб етмайдиган EM1230-54X ва EM1234-53L моделлардан иборат иккита янги қурилмани тақдим етди. Мазкур соатлар ҳар қандай ёруғлик манбасидан қувват олувчи патентланган Еко-Дриве технологияси билан жиҳозланган бўлиб, сиферблат остидаги махсус қуёш елементи енергияни ички аккумуляторда захиралайди.

Машҳур япониянинг Citiзен соатсозлик компанияси ўзининг машҳур Пейтен сериясини иккита янги модел билан бойитди. ixbt.com маълумотига кўра, EM1230-54X ва EM1234-53L деб номланган мазкур янги қурилмалар фойдаланувчиларни батареяни мунтазам алмаштириш ёки қувватлаш қурилмаларидан фойдаланиш ташвишидан батамом халос этади. Ушбу ёндашув замонавий технологиялар оламида ҳар куни гаджетларни қувватлашга ўрганиб қолган фойдаланувчилар учун ўзига хос қулайлик яратади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда бозорни эгаллаган ақлли соатлар ёки фитнес-билакузуклар ҳар бир неча кунда қувватлашни талаб этса, оддий кварц соатлар эса вақти-вақти билан батарея алмаштиришни сўрайди. Citiзен тақдим этган янги моделларда эса бу муаммоларнинг барчаси ҳал этилган. Қурилмаларнинг асосий устунлиги — бу ҳар қандай ёруғлик манбасидан қувват олувчи патентланган Эко-Дриве технологиясидир.

Эко-Дриве технофологияси ва унинг имкониятлари

Мазкур технологиянинг сир шундаки, соат сиферблати остида махсус қуёш элементи яширинган бўлади. У нафақат қуёш нурини, балки хона ичидаги сунъий ёруғликни ҳам электр энергиясига муваффақиятли равишда ўзгартириб беради. Ҳосил бўлган энергия эса қурилманинг ички аккумуляторида захираланиб боради ва соатнинг узлуксиз ишлашини таъминлайди.

Ташқи кўриниши ва дизайнига кўра, ҳар икки модел ҳам классик нафосатни ўзида мужассам этган. Қурилмалар 30 миллиметрли ихчам корпусда ишлаб чиқарилган бўлиб, анъанавий уч стрелкали аналог сиферблат ҳамда мустаҳкам минерал шиша билан жиҳозланган. Ташқи таъсирларга чидамли материаллар соатнинг кундалик фойдаланишда узоқ хизмат қилишини кафолатлайди.

Моделлар ўртасидаги фарқлар ва нархлар

Пейтен сериясининг янги вакиллари бир-биридан ўзининг ранглар палитраси ва безак элементлари билан ажралиб туради. Хусусан, EM1230-54X модели кумушранг зангламайдиган пўлатдан ясалган корпус ва билакузук ҳамда тўқ бинафша рангли жозибали сиферблатга эга. Бироқ, бироз қимматроқ бўлган EM1234-53L версияси икки хил рангдаги пўлат корпус ва тўқ кўк сиферблат билан жиҳозланган.

Қолган техник хусусиятлари бўйича ушбу икки версия бир-бирининг тўлиқ нусхасидир. Уларнинг барчаси тугмали йиғма қисқич билан таъминланган бўлиб, 5 АТМ даражасидаги сувдан ҳимоя хусусиятига эга. Бу эса фойдаланувчига бассейн шароитида сузилиш пайтида соатни ечмаслик имконини беради, бироқ юқори босимли дайвинг ёки бошқа экстремал сув спорти турларига мўлжалланмаган. Ҳозирги вақтда Буюк Британия бозорида ушбу соатлар мос равишда 250 ва 270 фунт стерлинг нархида сотувга чиқарилган.

CitiзенЭко-ДривеСмарт соатТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқдаSpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқдаБугун, 01:28Суд xAI компаниясининг „нудифй“ иловалари тақиқини тўхтатиш ҳақидаги талабини рад этдиСуд xAI компаниясининг „нудифй“ иловалари тақиқини тўхтатиш ҳақидаги талабини рад этдиБугун, 01:23OpenAI янги Astra модели математикада ўнлаб ютуқларга эришдиOpenAI янги Astra модели математикада ўнлаб ютуқларга эришдиБугун, 00:55YouTubeр Ҳенк Грин сунъий интеллектга боғланиб қолганини тан олдиYouTubeр Ҳенк Грин сунъий интеллектга боғланиб қолганини тан олдиБугун, 00:50Смартфон бозорида янги давр: харид қилиш ўрнига ижарага олиш трендга чиқмоқдаСмартфон бозорида янги давр: харид қилиш ўрнига ижарага олиш трендга чиқмоқдаКеча, 23:56Хитойда янги AES реактори миллий тармоққа уландиХитойда янги AES реактори миллий тармоққа уландиКеча, 23:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади