Citiзен батарея ва қувватлашни талаб қилмайдиган янги соатларни тақдим этди
Япониянинг Citiзен компанияси батарея алмаштириш ва қувватлашни талаб етмайдиган EM1230-54X ва EM1234-53L моделлардан иборат иккита янги қурилмани тақдим етди. Мазкур соатлар ҳар қандай ёруғлик манбасидан қувват олувчи патентланган Еко-Дриве технологияси билан жиҳозланган бўлиб, сиферблат остидаги махсус қуёш елементи енергияни ички аккумуляторда захиралайди.
Машҳур япониянинг Citiзен соатсозлик компанияси ўзининг машҳур Пейтен сериясини иккита янги модел билан бойитди. ixbt.com маълумотига кўра, EM1230-54X ва EM1234-53L деб номланган мазкур янги қурилмалар фойдаланувчиларни батареяни мунтазам алмаштириш ёки қувватлаш қурилмаларидан фойдаланиш ташвишидан батамом халос этади. Ушбу ёндашув замонавий технологиялар оламида ҳар куни гаджетларни қувватлашга ўрганиб қолган фойдаланувчилар учун ўзига хос қулайлик яратади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда бозорни эгаллаган ақлли соатлар ёки фитнес-билакузуклар ҳар бир неча кунда қувватлашни талаб этса, оддий кварц соатлар эса вақти-вақти билан батарея алмаштиришни сўрайди. Citiзен тақдим этган янги моделларда эса бу муаммоларнинг барчаси ҳал этилган. Қурилмаларнинг асосий устунлиги — бу ҳар қандай ёруғлик манбасидан қувват олувчи патентланган Эко-Дриве технологиясидир.
Эко-Дриве технофологияси ва унинг имкониятлариМазкур технологиянинг сир шундаки, соат сиферблати остида махсус қуёш элементи яширинган бўлади. У нафақат қуёш нурини, балки хона ичидаги сунъий ёруғликни ҳам электр энергиясига муваффақиятли равишда ўзгартириб беради. Ҳосил бўлган энергия эса қурилманинг ички аккумуляторида захираланиб боради ва соатнинг узлуксиз ишлашини таъминлайди.
Ташқи кўриниши ва дизайнига кўра, ҳар икки модел ҳам классик нафосатни ўзида мужассам этган. Қурилмалар 30 миллиметрли ихчам корпусда ишлаб чиқарилган бўлиб, анъанавий уч стрелкали аналог сиферблат ҳамда мустаҳкам минерал шиша билан жиҳозланган. Ташқи таъсирларга чидамли материаллар соатнинг кундалик фойдаланишда узоқ хизмат қилишини кафолатлайди.
Моделлар ўртасидаги фарқлар ва нархларПейтен сериясининг янги вакиллари бир-биридан ўзининг ранглар палитраси ва безак элементлари билан ажралиб туради. Хусусан, EM1230-54X модели кумушранг зангламайдиган пўлатдан ясалган корпус ва билакузук ҳамда тўқ бинафша рангли жозибали сиферблатга эга. Бироқ, бироз қимматроқ бўлган EM1234-53L версияси икки хил рангдаги пўлат корпус ва тўқ кўк сиферблат билан жиҳозланган.
Қолган техник хусусиятлари бўйича ушбу икки версия бир-бирининг тўлиқ нусхасидир. Уларнинг барчаси тугмали йиғма қисқич билан таъминланган бўлиб, 5 АТМ даражасидаги сувдан ҳимоя хусусиятига эга. Бу эса фойдаланувчига бассейн шароитида сузилиш пайтида соатни ечмаслик имконини беради, бироқ юқори босимли дайвинг ёки бошқа экстремал сув спорти турларига мўлжалланмаган. Ҳозирги вақтда Буюк Британия бозорида ушбу соатлар мос равишда 250 ва 270 фунт стерлинг нархида сотувга чиқарилган.
…