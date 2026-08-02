YouTubeр Ҳенк Грин сунъий интеллектга боғланиб қолганини тан олди
Машҳур ёзувчи ва 3,2 миллион обуначига ега YouTube-канал муаллифи Ҳенк Грин сунъий интеллект чат-ботларига боғланиб қолгани учун ўз аудиториясидан узр сўради. Комплехлй таълим каналидаги видеолардан бирида муаллифнинг ўзига хос ибораларни қўллаши томошабинларнинг ссенарий чат-бот ёрдамида ёзилгани ҳақидаги тахминларига сабаб бўлди.
Машҳур ёзувчи, комедиячи ва 3,2 миллион обуначига эга YouTube-канал муаллифи Ҳенк Грин ўз аудиториясидан сунъий интеллект чат-ботларига бўлган ортиб бораётган қарамлиги учун узр сўради. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур можаро Комплехлй таълим каналида эълон қилинган видеолардан бирида муаллифнинг ўзига хос ибораларни қўллаши ортидан бошланган бўлиб, томошабинлар сценарий чат-бот ёрдамида ёзилганини тахмин қилишган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Муаммоларнинг келиб чиқишига видеоларни тайёрлаш жараёнидаги кучли босим сабаб бўлган. Ўчириб юборилган Х ижтимоий тармоғидаги постида Ҳенк Грин мазкур видеони тайёрлашда шошилинч равишда ChatGPT'дан ахборот излаш учун фойдаланганини тан олган. Унинг сўзларига кўра, видеодаги мунозарали иборалар аслида кўрсатув меҳмонининг жавоби бўлган, бироқ бу ҳолат жамоатчилик эътирозларига сабаб бўлмасдан қолмади.
Танқидлар ва тан олишШундан сўнг блогер Reddit платформасида батафсил узр сўраб, кўпчиликнинг умидини оқламаганидан афсусдалигини билдирди ва бу ҳолат келгусида контент ишлаб чиқариш ҳажмига таъсир қилишини маълум қилди. Гриннинг таъкидлашича, у ChatGPT'дан фақат илмий мақолалар ва ўрганилаётган мавзуларга оид манбаларни топиш учунгина фойдаланган, матн ва асосий фикрлар эса тўлиқлигича унинг ўзиники бўлиб қолган.
Шунга қарамай, у ўз ижодини “суюлтириб юборгани” учун қилинган танқидларни адолатли деб топди. Блогер сунъий интеллектнинг ашаддий душмани эмаслигини, бироқ бу технологиянинг иқлим ўзгаришига таъсири ҳамда йирик компанияларнинг иқтисодий қудратни тезкорлик билан ўз қўлига тўплаётганидан хавотирда эканини яширмади.
Келгусидаги режалар ва хулосаларГриннинг айтишича, уни энг кўп қўрқитадигани инсонлар билан алоқани йўқотиб қўйишдир. У ўзининг сунъий интеллект тизимлари билан ишлашдаги импульсив ҳаракатларини жиловлай олмаганини ва келгусида ижодий жараённи тўлиқ шаффоф сақлашни исташини қайд этди.
Ҳозирда муаллиф ўзининг YouTube-каналларига видео жойлаш частотасини вақтинча камайтиришни ёки тўхтатиб туришни режалаштирмоқда. У матнга кўпроқ шахсий ёндашув талаб этиладиган, чуқур мазмунли ҳамда ҳеч қандай сценарийсиз тайёрланадиган видеоларни кўпроқ суратга олиш ниятида.
“Асосийси, мен йирик тил моделлари билан мулоқот қилишдан олаётган допамин даражаси — ўзим ва дунё учун соғлом эмаслигини тушуниб етишим керак”, — дея хулоса қилди Ҳенк Грин.
…