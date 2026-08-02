YouTubeр Ҳенк Грин сунъий интеллектга боғланиб қолганини тан олди

·28·Техно
YouTubeр Ҳенк Грин сунъий интеллектга боғланиб қолганини тан олди
Қисқача

Машҳур ёзувчи ва 3,2 миллион обуначига ега YouTube-канал муаллифи Ҳенк Грин сунъий интеллект чат-ботларига боғланиб қолгани учун ўз аудиториясидан узр сўради. Комплехлй таълим каналидаги видеолардан бирида муаллифнинг ўзига хос ибораларни қўллаши томошабинларнинг ссенарий чат-бот ёрдамида ёзилгани ҳақидаги тахминларига сабаб бўлди.

Машҳур ёзувчи, комедиячи ва 3,2 миллион обуначига эга YouTube-канал муаллифи Ҳенк Грин ўз аудиториясидан сунъий интеллект чат-ботларига бўлган ортиб бораётган қарамлиги учун узр сўради. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур можаро Комплехлй таълим каналида эълон қилинган видеолардан бирида муаллифнинг ўзига хос ибораларни қўллаши ортидан бошланган бўлиб, томошабинлар сценарий чат-бот ёрдамида ёзилганини тахмин қилишган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Муаммоларнинг келиб чиқишига видеоларни тайёрлаш жараёнидаги кучли босим сабаб бўлган. Ўчириб юборилган Х ижтимоий тармоғидаги постида Ҳенк Грин мазкур видеони тайёрлашда шошилинч равишда ChatGPT'дан ахборот излаш учун фойдаланганини тан олган. Унинг сўзларига кўра, видеодаги мунозарали иборалар аслида кўрсатув меҳмонининг жавоби бўлган, бироқ бу ҳолат жамоатчилик эътирозларига сабаб бўлмасдан қолмади.

Танқидлар ва тан олиш

Шундан сўнг блогер Reddit платформасида батафсил узр сўраб, кўпчиликнинг умидини оқламаганидан афсусдалигини билдирди ва бу ҳолат келгусида контент ишлаб чиқариш ҳажмига таъсир қилишини маълум қилди. Гриннинг таъкидлашича, у ChatGPT'дан фақат илмий мақолалар ва ўрганилаётган мавзуларга оид манбаларни топиш учунгина фойдаланган, матн ва асосий фикрлар эса тўлиқлигича унинг ўзиники бўлиб қолган.

Шунга қарамай, у ўз ижодини “суюлтириб юборгани” учун қилинган танқидларни адолатли деб топди. Блогер сунъий интеллектнинг ашаддий душмани эмаслигини, бироқ бу технологиянинг иқлим ўзгаришига таъсири ҳамда йирик компанияларнинг иқтисодий қудратни тезкорлик билан ўз қўлига тўплаётганидан хавотирда эканини яширмади.

Келгусидаги режалар ва хулосалар

Гриннинг айтишича, уни энг кўп қўрқитадигани инсонлар билан алоқани йўқотиб қўйишдир. У ўзининг сунъий интеллект тизимлари билан ишлашдаги импульсив ҳаракатларини жиловлай олмаганини ва келгусида ижодий жараённи тўлиқ шаффоф сақлашни исташини қайд этди.

Ҳозирда муаллиф ўзининг YouTube-каналларига видео жойлаш частотасини вақтинча камайтиришни ёки тўхтатиб туришни режалаштирмоқда. У матнга кўпроқ шахсий ёндашув талаб этиладиган, чуқур мазмунли ҳамда ҳеч қандай сценарийсиз тайёрланадиган видеоларни кўпроқ суратга олиш ниятида.

“Асосийси, мен йирик тил моделлари билан мулоқот қилишдан олаётган допамин даражаси — ўзим ва дунё учун соғлом эмаслигини тушуниб етишим керак”, — дея хулоса қилди Ҳенк Грин.

Ҳенк ГринСунъий интеллектChatGPTYouTubeТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқдаSpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқдаБугун, 01:28Суд xAI компаниясининг „нудифй“ иловалари тақиқини тўхтатиш ҳақидаги талабини рад этдиСуд xAI компаниясининг „нудифй“ иловалари тақиқини тўхтатиш ҳақидаги талабини рад этдиБугун, 01:23OpenAI янги Astra модели математикада ўнлаб ютуқларга эришдиOpenAI янги Astra модели математикада ўнлаб ютуқларга эришдиБугун, 00:55Citiзен батарея ва қувватлашни талаб қилмайдиган янги соатларни тақдим этдиCitiзен батарея ва қувватлашни талаб қилмайдиган янги соатларни тақдим этдиБугун, 00:29Смартфон бозорида янги давр: харид қилиш ўрнига ижарага олиш трендга чиқмоқдаСмартфон бозорида янги давр: харид қилиш ўрнига ижарага олиш трендга чиқмоқдаКеча, 23:56Хитойда янги AES реактори миллий тармоққа уландиХитойда янги AES реактори миллий тармоққа уландиКеча, 23:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади